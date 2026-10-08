Cristian Totti, il problema neurologico scoperto per caso

🌐 Cristian Totti, occlusione dell’acquedotto di Silvio, idrocefalo ostruttivo, mal di testa e problema neurologico: Francesco Totti ha raccontato per la prima volta con maggiore chiarezza il problema di salute che ha interessato il figlio e che, insieme ad altri fattori, ha contribuito alla decisione di interrompere il percorso nel calcio. La scoperta è avvenuta quasi casualmente durante una Tac eseguita per un problema al naso. Ma che cos’è l’acquedotto di Silvio, perché la sua ostruzione può creare problemi e quali sono le possibili cause?

La vicenda di Cristian Totti torna al centro dell’attenzione dopo le parole del padre Francesco, che in una recente intervista ha raccontato un aspetto rimasto finora in secondo piano della vita del figlio.

Il giovane aveva già lasciato il calcio nel 2025, dopo l’esperienza con l’Olbia in Serie D. Per molto tempo la decisione era stata collegata soprattutto alla pressione derivante dal cognome e alle difficoltà incontrate durante il percorso sportivo. Oggi, però, emerge un ulteriore elemento: un problema neurologico scoperto quasi per caso.

Francesco Totti ha spiegato che Cristian aveva frequenti mal di testa fin da bambino. La famiglia, però, non aveva inizialmente associato quei disturbi a una condizione neurologica, anche perché il ragazzo era molto attivo. La svolta è arrivata quando una Tac eseguita per il naso ha evidenziato un’anomalia all’interno del cervello.

Che cos’è l’occlusione dell’acquedotto di Silvio

L’espressione può sembrare particolarmente allarmante, ma per comprendere cosa sia realmente accaduto è necessario partire dall’anatomia.

L’acquedotto di Silvio, chiamato anche acquedotto cerebrale, è un piccolo canale situato all’interno del mesencefalo. Mette in comunicazione il terzo e il quarto ventricolo cerebrale e consente il passaggio del liquido cerebrospinale, chiamato anche liquor.

Il liquor circola continuamente all’interno e intorno al sistema nervoso centrale. Svolge diverse funzioni: contribuisce a proteggere il cervello dagli urti, partecipa al trasporto di alcune sostanze e aiuta a mantenere un equilibrio adeguato della pressione all’interno del cranio.

Il problema nasce quando questo passaggio diventa troppo stretto oppure viene ostruito.

In termini medici si parla generalmente di stenosi dell’acquedotto cerebrale quando il canale presenta un restringimento che ostacola il normale deflusso del liquor. Se il passaggio viene bloccato in maniera significativa, il liquido può accumularsi nei ventricoli situati a monte dell’ostruzione.

Da qui può svilupparsi quello che viene definito idrocefalo ostruttivo, o non comunicante.

Perché il liquido cerebrospinale è così importante

Il liquor non è un semplice liquido presente casualmente nel cervello.

Il sistema nervoso centrale dipende da una circolazione regolare del liquido cerebrospinale. Quando il percorso viene ostacolato, può alterarsi l’equilibrio della pressione intracranica.

L’idrocefalo è infatti una condizione caratterizzata da un’alterata dinamica del liquido cerebrospinale all’interno dei ventricoli, con possibile aumento della pressione intracranica. Le cause possono essere diverse e includono anche la stenosi dell’acquedotto di Silvio.

Questo non significa, però, che ogni stenosi dell’acquedotto conduca necessariamente allo stesso quadro clinico.

Gravità, durata dell’ostruzione, entità del restringimento e risposta individuale possono cambiare molto il quadro.

Ed è proprio per questo che non sarebbe corretto ricostruire la situazione clinica di Cristian oltre le informazioni rese pubbliche dalla famiglia.

I mal di testa di Cristian e la scoperta casuale

Uno degli aspetti più significativi del racconto di Francesco Totti riguarda un sintomo che il figlio presentava già da bambino.

Il giovane soffriva infatti di frequenti mal di testa.

All’interno della famiglia, racconta l’ex capitano della Roma, quei dolori erano stati inizialmente interpretati anche alla luce della sua intensa attività quotidiana. Cristian era un bambino molto dinamico e, in assenza di altri segnali evidenti, il mal di testa non aveva portato immediatamente a pensare a un problema neurologico.

La situazione è cambiata quando, durante una Tac effettuata per il naso, i medici hanno individuato l’anomalia nell’acquedotto di Silvio.

È importante sottolineare il ruolo dell’esame diagnostico.

Una Tac cranica può infatti permettere di evidenziare alterazioni delle strutture intracraniche e, nel contesto appropriato, può essere completata da altri accertamenti radiologici, come la risonanza magnetica, per definire meglio anatomia e conseguenze dell’ostruzione.

Nel caso di Cristian, Francesco Totti non ha reso pubblici i dettagli degli esami, né una diagnosi medica completa.

Ha semplicemente raccontato ciò che gli era stato spiegato dai medici: c’era un’occlusione e il liquido cerebrospinale non circolava normalmente.

Quali sono le cause dell’ostruzione

È probabilmente questo il punto sul quale è più facile creare confusione.

L’occlusione dell’acquedotto di Silvio non identifica da sola una singola malattia o una singola causa.

La stenosi può avere origini differenti.

In alcuni casi può essere presente fin dalla nascita o dipendere da alterazioni dello sviluppo. In altri può manifestarsi successivamente. Tra le possibili cause di un’ostruzione dell’acquedotto vengono considerate anche condizioni che provocano un restringimento secondario, come tumori, emorragie, infezioni o fenomeni cicatriziali.

Esistono inoltre forme nelle quali non viene individuata una causa precisa.

Per questo, riferendosi a Cristian, non è possibile affermare che l’occlusione sia stata provocata da una specifica condizione senza informazioni mediche che la famiglia non ha diffuso.

La causa del problema di Cristian Totti non è stata resa pubblica.

Quello che è noto è il riscontro dell’occlusione e il fatto che il problema sia stato successivamente risolto, come ha spiegato il padre.

I sintomi possono essere diversi

Il mal di testa è uno dei disturbi che possono comparire quando un’alterazione della circolazione del liquor determina un aumento della pressione intracranica.

Ma non è l’unico possibile sintomo.

Il quadro può cambiare in funzione dell’età, della velocità con cui si sviluppa l’ostruzione e dell’entità dell’aumento della pressione. Possono comparire, a seconda dei casi, nausea, vomito, disturbi della vista, alterazioni dell’equilibrio, sonnolenza o altri disturbi neurologici.

Non significa che una persona con stenosi dell’acquedotto debba necessariamente presentare tutti questi sintomi.

Anzi, uno degli elementi più importanti della vicenda raccontata da Totti è proprio la scoperta quasi casuale: il problema può essere individuato nel corso di un accertamento effettuato per una ragione completamente diversa.

Nel caso di Cristian, il sintomo ricordato pubblicamente dal padre è soprattutto il mal di testa ricorrente.

Si tratta di idrocefalo?

Qui è necessario fare una distinzione.

L’ostruzione dell’acquedotto di Silvio può causare un idrocefalo ostruttivo, ma dalla sola dichiarazione di Francesco Totti non è possibile stabilire quale fosse esattamente il quadro clinico di Cristian.

L’idrocefalo si verifica quando l’equilibrio del liquor viene alterato e il liquido si accumula, con conseguente dilatazione dei ventricoli e, in determinati casi, aumento della pressione intracranica.

Dire semplicemente “Cristian Totti ha avuto l’idrocefalo” sarebbe quindi una semplificazione che le informazioni disponibili non consentono di confermare.

La formulazione più corretta è che gli è stata riscontrata un’occlusione dell’acquedotto di Silvio, una condizione che può determinare un’ostruzione del flusso liquorale e, in presenza delle condizioni necessarie, provocare idrocefalo ostruttivo.

È una differenza terminologica importante, soprattutto quando si parla di salute.

Come viene trattata un’ostruzione dell’acquedotto

Il trattamento dipende dalla causa, dalla gravità e dalle conseguenze dell’ostruzione.

In presenza di un idrocefalo ostruttivo significativo, una delle procedure utilizzate in neurochirurgia è la ventricolostomia endoscopica del terzo ventricolo, che crea una nuova via di passaggio per il liquor e permette di bypassare l’ostruzione.

In altri casi può essere necessario ricorrere a un sistema di derivazione, mentre alcune situazioni possono richiedere semplicemente un monitoraggio specialistico, a seconda delle caratteristiche cliniche.

La scelta non è automatica e viene effettuata sulla base di esami neurologici e radiologici.

Nel caso di Cristian Totti non è stato comunicato quale trattamento sia stato effettuato. Francesco Totti ha soltanto spiegato che il problema è stato risolto.

Per questo non è possibile stabilire pubblicamente quale procedura abbia utilizzato il giovane o quali siano stati i tempi della sua eventuale riabilitazione.

Il rapporto tra il problema di salute e l’addio al calcio

La rivelazione di Francesco Totti contribuisce anche a rileggere la decisione presa dal figlio nell’estate del 2025.

Cristian aveva appena 19 anni quando ha deciso di interrompere il calcio giocato dopo l’esperienza in Serie D con l’Olbia.

Fino a oggi, la sua scelta era stata raccontata soprattutto attraverso il peso del cognome, le aspettative legate all’essere figlio di uno dei più grandi calciatori italiani e la pressione incontrata durante la crescita sportiva.

Francesco Totti ha però spiegato che il problema alla testa è stato uno degli elementi della vicenda, insieme alle difficoltà psicologiche e ambientali vissute dal figlio nel calcio.

Non è quindi corretto ridurre il ritiro a una sola causa.

La storia raccontata dal padre mostra piuttosto la sovrapposizione di più fattori: la salute, la pressione del cognome e un percorso sportivo diventato progressivamente difficile.

La decisione di lasciare il calcio a 19 anni

Cristian Totti era cresciuto nel settore giovanile della Roma e aveva successivamente vissuto esperienze con il Frosinone e l’Olbia.

Nel luglio 2025 ha scelto di chiudere con il calcio professionistico e di entrare nello staff della Totti Soccer School, struttura legata alla famiglia.

La scelta era arrivata dopo anni nei quali il suo percorso era stato osservato con particolare attenzione proprio perché figlio di Francesco Totti.

L’ex capitano della Roma ha raccontato di essere rimasto ferito dalle critiche rivolte al figlio quando era ancora adolescente. Il peso del cognome, nella sua ricostruzione, ha rappresentato un elemento tutt’altro che marginale.

Ora il problema neurologico aggiunge un’altra tessera a una storia che, vista dall’esterno, sembrava soprattutto sportiva.

Una scoperta che cambia la prospettiva

Il racconto di Francesco Totti non permette di conoscere ogni dettaglio della vicenda medica di Cristian, ma rende evidente un aspetto importante.

Un sintomo apparentemente comune come il mal di testa ricorrente può avere origini molto diverse. Nella maggior parte dei casi non indica necessariamente una patologia grave, ma quando è frequente, persistente o associato ad altri disturbi merita una valutazione medica.

Nel caso del giovane Totti, il collegamento con il problema dell’acquedotto di Silvio è stato individuato grazie a un esame eseguito per un’altra ragione.

È stato dunque un riscontro incidentale a portare alla diagnosi dell’anomalia.

Da quel momento, secondo quanto raccontato dal padre, il problema è stato affrontato e risolto.

Cosa sappiamo oggi della salute di Cristian Totti

Le informazioni pubbliche permettono di fissare alcuni punti senza andare oltre ciò che è stato effettivamente raccontato.

Cristian ha avuto un’occlusione dell’acquedotto di Silvio scoperta durante una Tac al naso. Soffriva di frequenti mal di testa già da bambino. Il problema è stato successivamente risolto. Non sono invece stati resi pubblici né la causa precisa dell’occlusione, né il trattamento utilizzato, né ulteriori dettagli clinici.

Questi elementi sono sufficienti per comprendere il senso delle parole di Francesco Totti, ma non per costruire una diagnosi più dettagliata.

Ed è proprio questa distinzione che diventa fondamentale quando una vicenda personale e medica riguarda un personaggio molto noto.

L’occlusione dell’acquedotto di Silvio è una condizione neurologica reale e potenzialmente importante, ma non equivale automaticamente a una diagnosi di idrocefalo grave né permette, senza ulteriori dati, di stabilire quale sia stata la causa nel caso di Cristian.

Oggi il dato più significativo resta quello riferito dal padre: il problema è stato individuato, affrontato e risolto.

E quella scoperta, arrivata quasi per caso, ha contribuito a spiegare almeno una parte delle difficoltà che hanno accompagnato gli ultimi anni del percorso calcistico di Cristian Totti.