Jim Carrey sposa Min Ah: il matrimonio segreto a Los Angeles

🌐 Jim Carrey, Min Ah, matrimonio, terze nozze e Hollywood sono al centro della notizia che nelle ultime ore ha sorpreso il mondo dello spettacolo. A 64 anni, l’attore canadese naturalizzato statunitense ha sposato la compagna Min Ah con una cerimonia privata a Los Angeles. Il matrimonio, confermato da un portavoce dell’attore, arriva dopo anni vissuti lontano dai riflettori e appena sette mesi dopo la prima apparizione pubblica ufficiale della coppia ai César di Parigi. Per Carrey si tratta del terzo matrimonio.

Jim Carrey e Min Ah si sono sposati in gran segreto

La notizia è arrivata quasi senza preavviso. Nessun grande annuncio sui social, nessuna cerimonia raccontata in diretta e nessun lungo corteggiamento mediatico prima del sì.

Jim Carrey e Min Ah hanno scelto una celebrazione privata a Los Angeles, mantenendo riservati diversi dettagli dell’evento. Non sono stati resi pubblici il luogo preciso della cerimonia, il numero degli invitati né altri particolari sulle nozze.

Il matrimonio è stato confermato il 30 settembre da un rappresentante dell’attore, dopo le prime indiscrezioni sulla celebrazione. Le informazioni disponibili descrivono un evento ristretto, coerente con il modo in cui la coppia ha gestito la propria relazione: pochissime apparizioni pubbliche e grande attenzione alla privacy.

Per una star come Jim Carrey, abituata fin dagli anni Novanta a una presenza costante sulle prime pagine, la scelta è particolarmente significativa. La relazione con Min Ah è infatti rimasta per molto tempo quasi completamente fuori dal circuito del gossip.

Chi è Min Ah, la donna che ha conquistato Jim Carrey

È proprio la riservatezza della coppia a rendere difficile ricostruire nei dettagli la biografia di Min Ah.

Le pubblicazioni che hanno seguito la notizia la descrivono come attrice e artista, e riportano anche il nome Minzi. Sulla sua carriera e sulla sua vita privata, tuttavia, sono disponibili molte meno informazioni rispetto a quelle riguardanti il marito.

Il dato più solido riguarda il rapporto con Carrey: i due erano stati fotografati insieme già nel 2022, ma per anni non avevano trasformato quelle immagini in una relazione ufficialmente raccontata al pubblico.

La coppia ha poi fatto il suo debutto pubblico come tale nel febbraio 2026, in occasione dei César Awards di Parigi. È stato proprio quell’evento a cambiare radicalmente la percezione della loro storia.

Il momento ai César che aveva svelato la loro storia

Il 26 febbraio 2026 Jim Carrey era a Parigi per ricevere un César onorario alla carriera.

Sul palco, durante il discorso di ringraziamento, l’attore ha dedicato parole particolarmente affettuose alla propria famiglia. Ha ringraziato la figlia Jane, il nipote Jackson e poi ha rivolto l’attenzione a Min Ah, definendola la sua “sublime compagna” e dichiarandole il proprio amore.

Il momento ha avuto un peso particolare perché rappresentava una delle prime occasioni nelle quali Carrey parlava pubblicamente della loro relazione.

Min Ah era presente alla cerimonia insieme alla figlia dell’attore e al nipote. Quella serata parigina ha così rappresentato una sorta di presentazione ufficiale della coppia, anche se nessuno dei due aveva scelto di raccontare pubblicamente quando fosse iniziata la relazione.

Sette mesi dopo, arriva la conferma delle nozze.

Una relazione nata lontano dalle telecamere

La storia tra Carrey e Min Ah sembra essere stata costruita in modo molto diverso rispetto a molte relazioni hollywoodiane.

Le prime immagini pubbliche risalgono al 2022, quando i due furono fotografati insieme a Los Angeles dopo un evento benefico legato alla comicità. Da allora, però, non è iniziata la consueta esposizione mediatica fatta di red carpet, interviste di coppia e dichiarazioni sentimentali.

Al contrario, il rapporto è rimasto sostanzialmente privato.

Non è stato chiarito pubblicamente quando abbiano iniziato ufficialmente a frequentarsi, né sono stati raccontati in dettaglio il primo incontro o le tappe della relazione. Anche la decisione di sposarsi è stata mantenuta lontana dai riflettori fino alla conferma ufficiale.

È proprio questo elemento a rendere particolarmente sorprendente la notizia: il pubblico ha avuto pochissimi indizi sulla vita sentimentale dell’attore e si è trovato davanti alla conferma di un matrimonio già celebrato.

Per Jim Carrey è il terzo matrimonio

Le nuove nozze segnano un altro capitolo nella vita sentimentale di uno degli attori più riconoscibili di Hollywood.

Carrey si era sposato per la prima volta nel 1987 con Melissa Womer. Dal matrimonio è nata la figlia Jane Erin Carrey. La coppia ha divorziato nel 1995.

L’anno successivo l’attore è tornato all’altare con Lauren Holly, sua collega in Dumb and Dumber. Il matrimonio è durato meno di un anno e si è concluso con il divorzio nel 1997.

Dopo i due matrimoni, Carrey ha avuto diverse relazioni molto note al pubblico. Tra queste quella con Renée Zellweger, con la quale arrivò anche al fidanzamento senza però sposarsi, e quella con Jenny McCarthy, durata dal 2005 al 2010.

La relazione con Min Ah ha seguito invece un percorso decisamente più discreto.

Jim Carrey aveva escluso un altro matrimonio

Le nuove nozze acquistano ulteriore interesse alla luce di alcune dichiarazioni rilasciate dall’attore negli anni successivi ai suoi due divorzi.

In passato Carrey aveva lasciato intendere di non considerare il matrimonio una prospettiva particolarmente probabile per il futuro. In un’intervista aveva parlato della possibilità di non sposarsi nuovamente, pur lasciando aperta la porta all’imprevedibilità di una relazione capace di cambiare le sue convinzioni.

Quella posizione, formulata molti anni fa, non rappresentava naturalmente un impegno definitivo. E oggi la situazione è cambiata: Jim Carrey è sposato per la terza volta.

La differenza tra le dichiarazioni del passato e la situazione attuale aggiunge quindi un elemento curioso alla vicenda, senza che sia necessario attribuire alla relazione motivazioni o significati che l’attore non ha pubblicamente espresso.

Dalla comicità di Hollywood a una vita sempre più privata

Il matrimonio con Min Ah arriva in una fase particolare della vita professionale di Carrey.

L’attore, che ha costruito una carriera internazionale con film come Ace Ventura, The Mask, Dumb and Dumber, The Truman Show, Man on the Moon e Bruce Almighty, negli ultimi anni ha ridotto la propria esposizione pubblica rispetto al periodo di massima popolarità.

Carrey ha più volte parlato del desiderio di avere una vita più tranquilla, dedicandosi anche alla pittura e alla dimensione spirituale. Il rapporto con Min Ah sembra essersi sviluppato proprio all’interno di questa fase più riservata.

Non significa che l’attore abbia abbandonato definitivamente il cinema. La sua carriera resta attiva e negli ultimi anni è tornato anche in produzioni molto popolari. Ma il suo atteggiamento nei confronti della notorietà appare meno legato alla necessità di condividere ogni aspetto della vita privata.

Il matrimonio celebrato a Los Angeles sembra inserirsi perfettamente in questo quadro.

La famiglia di Jim Carrey era con lui a Parigi

Un dettaglio particolarmente significativo è arrivato proprio durante i César.

Quando Carrey ha ricevuto il premio alla carriera, non era solo. Accanto a lui c’erano la figlia Jane, il nipote Jackson e Min Ah.

La scena ha offerto uno dei pochi scorci pubblici sulla dimensione familiare dell’attore. Il discorso di ringraziamento ha poi reso evidente il legame affettivo tra Carrey e la sua compagna.

Quella serata, vista oggi alla luce del matrimonio, assume un significato diverso. All’epoca era stata interpretata come la prima grande apparizione pubblica della coppia. Oggi rappresenta invece il momento che, con il senno di poi, aveva anticipato il nuovo capitolo della vita privata dell’attore.

Da Parigi a Los Angeles sono passati circa sette mesi.

Nessun dettaglio sulla cerimonia: una scelta coerente con la coppia

A differenza di molte nozze hollywoodiane, non ci sono al momento immagini ufficiali della cerimonia né informazioni dettagliate sulla lista degli invitati.

Le notizie disponibili parlano di un matrimonio intimo e privato, ma senza specificare quanti familiari o amici abbiano partecipato.

Anche la data esatta delle nozze non è stata inizialmente resa pubblica nei dettagli: il rappresentante dell’attore ha confermato che il matrimonio è avvenuto, mentre i media statunitensi hanno collocato la celebrazione a fine settembre a Los Angeles.

Il silenzio è quindi parte stessa della notizia.

Per una coppia che ha impiegato anni prima di comparire ufficialmente insieme, mantenere il matrimonio lontano dalle telecamere appare come una scelta perfettamente coerente.

Min Ah e Jim Carrey, una coppia diventata ufficiale senza annunci

La loro storia ha seguito una traiettoria insolita.

Prima le immagini del 2022, poi anni di discrezione, quindi la comparsa insieme ai César nel febbraio 2026. Sul palco, Carrey ha pronunciato una dichiarazione d’amore che ha reso impossibile ogni dubbio sulla natura del loro rapporto.

Ora arriva il matrimonio.

Non ci sono stati grandi annunci preliminari, nessuna lunga sequenza di fotografie ufficiali e nessuna esposizione continua della coppia. Il pubblico ha scoperto la relazione poco alla volta e il matrimonio quando era ormai realtà.

È probabilmente questo l’aspetto che più distingue la nuova unione di Carrey dalle sue precedenti relazioni pubbliche.

Il terzo sì di una delle star più celebri di Hollywood

A 64 anni, Jim Carrey apre dunque un nuovo capitolo personale.

Dopo Melissa Womer e Lauren Holly, l’attore ha sposato Min Ah, una compagna che per anni è rimasta quasi completamente fuori dal circuito mediatico. La loro relazione è diventata pubblica soltanto nel 2026, quando Carrey ha scelto di dedicarle parole d’amore dal palco dei César.

Ora quelle parole hanno avuto un seguito concreto.

Il matrimonio si è svolto in forma privata a Los Angeles e i dettagli restano limitati, proprio come lo è stata gran parte della loro relazione.

Per un attore che ha trascorso decenni sotto i riflettori, il nuovo matrimonio arriva quindi con una caratteristica insolita: la massima attenzione alla privacy.

La grande macchina di Hollywood questa volta è rimasta fuori dalla porta. E Jim Carrey, dopo una carriera costruita anche sull’eccesso, sulla comicità fisica e sulla continua esposizione pubblica, ha scelto di celebrare il suo terzo matrimonio nel modo più lontano possibile dallo spettacolo: in privato, con Min Ah, lontano dalle telecamere.