Ciclone Harry, l’onda da 16,6 metri e il degrado delle coste

🌐 Il ciclone Harry ha prodotto un’onda di 16,6 metri nel Mediterraneo. La ricerca ricostruisce anche gli effetti sulla terraferma: fondali e conformazione delle coste possono concentrare l’energia delle mareggiate.

Il record misura la forza del mare, ma non basta a spiegare la distribuzione dei danni. Durante il ciclone Harry, che ha colpito il Mediterraneo centrale tra il 19 e il 22 gennaio 2026, una boa ha registrato un’onda di 16,6 metri nel Canale di Sicilia, tra Portopalo di Capo Passero e Malta. È un’altezza riferita a una singola onda misurata al largo, non a un muro d’acqua identico arrivato lungo tutte le coste interessate dalla perturbazione.

La ricerca diffusa il 2 novembre affronta proprio questo passaggio: come una configurazione atmosferica eccezionale si traduca in erosione, allagamenti e danni diversi da un luogo all’altro. La forma della costa e del fondale può amplificare o modificare gli effetti del moto ondoso. Il punto non riguarda soltanto la violenza della tempesta, ma il percorso seguito dall’energia fino alla riva e dalle acque quando riescono a superarla.

Che cosa racconta il numero record

L’altezza di una singola onda e le grandezze utilizzate per descrivere lo stato del mare non sono intercambiabili. In oceanografia si lavora anche con l’altezza significativa, che rappresenta le onde più alte di una sequenza attraverso un valore statistico. Un massimo isolato non può quindi essere presentato come la misura uniforme di tutte le onde osservate durante l’evento. La distinzione permette di capire il record senza ridurne l’importanza né ingigantirne impropriamente il significato.

Anche il termine registrata delimita il confronto: riguarda le osservazioni strumentali disponibili, non una conoscenza completa di ogni onda che abbia attraversato il Mediterraneo nella sua storia. La misura è un dato prezioso proprio perché è stata rilevata in un punto e in un momento identificabili. Per ricostruire l’evento nel suo insieme occorre affiancarle altri strumenti, osservazioni lungo la costa e modelli capaci di descrivere come il mare si sia trasformato nello spazio.

Perché il fondale cambia l’impatto sulla riva

Avvicinandosi alla costa, le onde incontrano profondità e pendenze differenti. Questa interazione ne modifica velocità, direzione e comportamento. Un tratto di fondale può favorire la concentrazione dell’energia verso una zona, mentre un altro può distribuirla diversamente. Per questo due località esposte alla stessa perturbazione non ricevono necessariamente lo stesso impatto. Il mare osservato in un punto offshore non può essere trasferito sulla terraferma come se lo spazio intermedio fosse privo di caratteristiche.

La geometria conta anche sopra il livello dell’acqua. Quote basse, interruzioni delle dune e passaggi verso l’entroterra possono offrire percorsi all’ingresso del mare. La vulnerabilità locale nasce dall’incontro fra l’evento e il territorio, non da uno solo dei due elementi. È questa la parte del problema che una semplice fotografia delle onde non mostra: il movimento dell’acqua continua oltre il punto in cui l’onda frange e può seguire depressioni o varchi poco evidenti.

Una ricostruzione che incrocia strumenti diversi

Il lavoro ha combinato osservazioni da satelliti, boe e mareografi con rilievi della superficie e del fondale, sopralluoghi e simulazioni numeriche. Ogni strumento osserva una parte del fenomeno. Una boa descrive il moto ondoso nel punto in cui si trova; un mareografo segue il livello del mare; il rilievo topografico documenta la forma del territorio. Mettere insieme questi livelli permette di collegare la forzante marina agli effetti effettivamente osservati sulla costa.

Il modello non sostituisce automaticamente la misura: serve a ricostruire processi e distribuzioni che una rete di strumenti, necessariamente limitata, non può rilevare ovunque. Il confronto con i dati raccolti sul campo è quindi essenziale. Una simulazione molto dettagliata deve essere valutata anche per la qualità delle informazioni utilizzate sul fondale e sulla costa. Un passaggio stretto o una differenza di quota possono cambiare il percorso dell’acqua, pur restando poco visibili in una rappresentazione troppo generale.

Il mare lascia un segnale anche nel suolo

Tra gli strumenti utilizzati figurano i sismometri. L’interazione delle onde marine con il fondale produce un rumore sismico continuo, chiamato microseismo, che può essere registrato anche a distanza. Non significa che la tempesta abbia generato un terremoto nel senso comune del termine. Si tratta di oscillazioni associate all’energia del mare, con caratteristiche che permettono di studiare l’attività ondosa attraverso un tipo di osservazione complementare a quello delle boe.

L’analisi ha esaminato i dati di 55 stazioni distribuite nel Mediterraneo, rilevando un’intensificazione eccezionale dei segnali in diverse serie dell’area ionica. Questa lettura amplia le possibilità di confronto con il passato. Non consente però di ricavare automaticamente l’altezza di ogni onda da una sola traccia sismica: occorrono interpretazione, confronto con le osservazioni marine e conoscenza del contesto nel quale il segnale viene prodotto e propagato.

Le forme del territorio che guidano le inondazioni

Le simulazioni su 19 siti costieri di Sicilia, Sardegna, Calabria e Malta hanno individuato situazioni nelle quali le caratteristiche locali favoriscono l’ingresso e l’accumulo dell’acqua. Fra gli elementi considerati ci sono canyon sottomarini, antichi canali, pianure alluvionali e depressioni dietro le dune. In alcuni casi ricostruiti, l’inondazione ha superato i 500 metri dalla linea di costa. La distanza raggiunta dipende quindi anche dai percorsi disponibili sulla terraferma.

I risultati sono raccolti in una piattaforma cartografica dedicata ai cicloni mediterranei e rientrano nel progetto WAVEGUARD, centrato sul monitoraggio e sulla mitigazione dei rischi nel Canale di Sicilia. Carte, rilievi e simulazioni consentono di rendere riconoscibili gli amplificatori locali: i punti attraverso cui il mare può entrare, le aree dove l’acqua tende a fermarsi e le infrastrutture collocate lungo quei percorsi.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.