Delfin, Milleri tra gli eredi e Intesa: la svolta passa da Mps

🌐 Delfin ha assunto un impegno di adesione all’offerta di Intesa Sanpaolo su Mps: il confronto tra Milleri e gli eredi si intreccia con una nuova proposta di riassetto familiare, ancora senza un accordo verificato.

Dal confronto con gli eredi alla scelta su Mps

Il confronto con gli eredi ha lasciato spazio a un passaggio formale: Delfin si è impegnata ad aderire all’offerta di Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi di Siena. È questo il fatto che aggiorna la partita della holding presieduta da Francesco Milleri. Non una vendita già conclusa, ma un impegno sul pacchetto azionario che la famiglia Del Vecchio detiene nella banca senese, accompagnato da condizioni e obblighi di voto comunicati al mercato.

La ricostruzione secondo cui Milleri stava sondando i soci sulle alternative del risiko risale invece al 2 settembre 2026, con aggiornamento il giorno successivo. Allora il nodo era scegliere tra l’offerta di Intesa e il percorso autonomo di Mps, che comprendeva operazioni su Banco Bpm e Banca Generali. Presentare oggi quel confronto come una novità cancellerebbe due mesi di sviluppi: la posizione della holding è stata successivamente formalizzata.

Il pacchetto Delfin e il significato dell’impegno

Il 4 ottobre Intesa Sanpaolo ha annunciato, con il consenso della controparte, l’impegno riguardante 534.676.825 azioni Mps, indicate nella comunicazione come il 17,6% del capitale. L’intesa riguarda l’intera partecipazione posseduta da Delfin. Il documento comprende anche la partecipazione all’assemblea ordinaria e straordinaria del Monte, con comportamenti di voto coerenti con le condizioni dell’offerta: il sostegno, dunque, non si limita alla futura consegna dei titoli.

La distinzione tra impegno e adesione effettiva è sostanziale. La comunicazione del 4 ottobre descrive un obbligo assunto verso l’offerente, non certifica che le azioni siano già passate di mano. Per Delfin significa aver individuato una direzione nell’operazione bancaria; per il mercato significa poter valutare un sostegno dichiarato e documentato. Restano però da rispettare le condizioni previste e i passaggi dell’offerta, senza trasformare una scelta contrattuale in un risultato già acquisito.

Le condizioni che tengono aperta la partita

L’impegno non è privo di salvaguardie. La documentazione prevede che l’offerta non sia dichiarata decaduta o diventi inefficace e considera l’eventuale verificarsi di circostanze rilevanti con effetti sostanzialmente pregiudizievoli. Sono condizioni che riguardano l’operazione e la situazione delle società coinvolte. Il sostegno di Delfin va quindi letto insieme alle clausole, non come una promessa separata dall’evoluzione dell’offerta e dai suoi presupposti economici e patrimoniali.

C’è inoltre lo spazio per un’offerta concorrente: in quel caso Delfin mantiene la libertà di aderire alla proposta di un terzo. La lettera contempla però anche l’ipotesi in cui quell’operazione alternativa non si perfezioni, prevedendo il ritorno all’adesione all’offerta Intesa secondo i termini stabiliti. Questa possibilità contrattuale non dimostra che esista una nuova proposta: descrive come la holding potrebbe comportarsi qualora una competizione si concretizzasse.

La governance familiare resta un fronte distinto

La scelta su Mps si inserisce in un confronto più ampio sul rapporto tra gestione e proprietà di Delfin. A settembre il tema era già esplicito: quanto devono pesare gli azionisti nelle grandi decisioni della cassaforte familiare? Milleri ne mantiene la presidenza, mentre il confronto con gli eredi riguarda l’indirizzo degli investimenti e gli equilibri interni. La partita bancaria e quella proprietaria si incrociano, ma non sono la stessa operazione.

Il 6 settembre, a Cernobbio, Leonardo Maria Del Vecchio aveva rivendicato il ruolo dei soci con una battuta riferita proprio all’autonomia di Milleri: «No. Altrimenti si chiamerebbe Millfin». Il senso della dichiarazione era la richiesta di una strategia condivisa con gli azionisti. Si tratta della posizione espressa da un erede, non della prova che siano state modificate le regole societarie o trasferiti i poteri decisionali della holding.

La nuova proposta di Leonardo Maria

Un ulteriore passaggio è arrivato il 2 novembre, quando Leonardo Maria ha reso nota una proposta agli altri soci per acquistare le loro partecipazioni. Nella lettera ha indicato sia l’acquisto totale e immediato delle quote sia formule distribuite nel tempo, dichiarando di aver ottenuto la disponibilità di un primario istituto internazionale a finanziare l’operazione. Ha inoltre prospettato regole di governance rafforzate nel veicolo destinato all’acquisizione. Sono contenuti della sua iniziativa, non un riassetto già realizzato.

Nella stessa giornata è stato riportato il rifiuto di quattro soci: Rocco Basilico, Paola, Clemente e Luca Del Vecchio. Il dissenso impedisce di descrivere l’offerta come un accordo familiare raggiunto. Anche l’invito a incontrarsi entro il 7 novembre rappresentava una proposta di calendario, non la certificazione di una riunione svolta o di un’intesa. Nei riscontri disponibili non emerge un accordo successivo verificato che consenta di presentare la questione proprietaria come risolta.

Le prossime date dell’offerta bancaria

Sul fronte Mps esiste invece un calendario pubblico. Dopo l’assemblea del Monte del 29 ottobre, Intesa ha comunicato la prosecuzione dell’Opas; la documentazione successiva registra anche l’adeguamento del rapporto di cambio. Il documento d’offerta indica 1,664 azioni Intesa per ciascuna azione Mps per la componente azionaria, rispetto alle precedenti 1,600, per neutralizzare l’effetto dell’acconto sul dividendo. È un aggiornamento economico dell’offerta, distinto dalle trattative sulle quote di Delfin.

Il periodo di adesione è fissato dal 24 novembre 2026 al 22 gennaio 2027, estremi inclusi e salvo proroghe. Alla data del 12 novembre, dunque, quella finestra deve ancora aprirsi: l’impegno della holding precede la fase in cui vengono raccolte le adesioni. Il documento pubblicato stabilisce il pagamento del corrispettivo per il 29 gennaio 2027, salvo proroghe del periodo di adesione.

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