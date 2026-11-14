Vigevano, la morte del 24enne e il nodo del dopo aggressione

🌐 A Vigevano un 24enne fu trovato morto il 2 settembre, dopo l’aggressione a sfondo omofobo del 21 agosto. L’autopsia è stata eseguita, ma dai riscontri disponibili non emerge un accertamento conclusivo sulle cause del decesso.

Il ritrovamento e la domanda sulle cause

Un ragazzo di 24 anni aggredito e spinto nel Naviglio, poi trovato senza vita dodici giorni più tardi. È la vicenda di Kevin Alexander Escobar Lopez, originario di El Salvador, morto a Vigevano, in provincia di Pavia. Il suo corpo venne scoperto la mattina del 2 settembre 2026. La successione dei due episodi è documentata; un rapporto di causa ed effetto tra l’aggressione e il decesso, invece, non risulta accertato nei riscontri pubblici consultati.

La distinzione è il punto centrale del caso: morto dopo un’aggressione non significa morto a causa di quell’aggressione. Alla verifica dell’11 novembre 2026 non è stato reperito un esito medico-legale conclusivo pubblicamente consultabile. L’ultimo aggiornamento specifico individuato sulle consulenze risale al 16 settembre e riferisce che l’autopsia era stata effettuata, mentre gli accertamenti richiesti dalla Procura di Pavia erano ancora al vaglio degli inquirenti.

Il corpo nell’edificio di via Madonna degli Angeli

Il ritrovamento avvenne in via Madonna degli Angeli, all’interno di un edificio abbandonato frequentato da persone senza dimora. A scoprire il giovane fu un’altra persona che utilizzava la struttura. I resoconti più dettagliati collocano proprio in questo riparo di fortuna gli ultimi giorni del ragazzo, che in precedenza era stato ospitato da un amico in corso Genova.

Le prime notizie descrivevano il luogo come l’appartamento in cui viveva; le ricostruzioni successive precisarono la condizione dell’immobile e il suo utilizzo come rifugio. Sul posto intervennero gli agenti della Polizia di Stato e la Scientifica, incaricati dei rilievi. Il corpo venne quindi trasferito all’istituto di Medicina legale di Pavia per gli accertamenti sulle circostanze della morte.

L’aggressione del 21 agosto lungo il Naviglio

Il precedente episodio risale al 21 agosto 2026. Secondo la ricostruzione riferita dopo l’intervento dei carabinieri, il giovane sarebbe stato avvicinato da due uomini nei pressi del ponte della Giacchetta. Dopo offese a sfondo omofobo, sarebbe stato spinto nelle acque del Naviglio Sforzesco. È questo l’episodio per il quale furono identificati e denunciati due uomini, di 28 e 33 anni.

Il ventiquattrenne riuscì a tornare a riva autonomamente e venne soccorso dal personale del 118. Fu accompagnato in codice verde al pronto soccorso di Vigevano, ma si allontanò prima che i medici potessero visitarlo. La ricostruzione disponibile documenta dunque il trasporto in ospedale, non una visita completata né una valutazione clinica conclusiva delle sue condizioni dopo essere finito nel canale.

Le denunce riguardano l’episodio di agosto

Per i due uomini furono riportate contestazioni di discriminazione legata all’orientamento sessuale, lesioni personali, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta delle ipotesi riferite in relazione all’aggressione e all’intervento delle forze dell’ordine, non di responsabilità definitivamente accertate. Le denunce non equivalgono a una condanna e le posizioni dei due devono essere considerate nel rispetto della presunzione di innocenza.

Non emerge dai riscontri consultati un’attribuzione ai due denunciati della responsabilità per il successivo decesso. Anche questo separa il procedimento relativo ai fatti del 21 agosto dagli accertamenti sulla morte. Il giovane, secondo quanto riferito all’epoca, aveva manifestato paura e non aveva voluto presentare personalmente denuncia; l’identificazione dei presunti aggressori era comunque avvenuta attraverso l’attività dei carabinieri.

L’autopsia eseguita e le risposte non disponibili

Nelle prime ore successive al ritrovamento venne indicata come prevalente l’ipotesi di un decesso per cause naturali, senza escludere altre possibilità. Era una valutazione iniziale, non il risultato definitivo di un esame medico-legale. Presentarla oggi come una causa certificata significherebbe attribuire a quelle prime informazioni una certezza che non avevano. Gli accertamenti erano stati avviati proprio per chiarire l’origine della morte.

Il successivo aggiornamento del 16 settembre segnala un passaggio concreto: l’autopsia era stata effettuata a Pavia. Le consulenze richieste dalla Procura risultavano però ancora oggetto di esame. Nei materiali reperiti non compare una relazione conclusiva che permetta di stabilire pubblicamente la causa del decesso, né di confermare o escludere in modo definitivo un collegamento con l’aggressione precedente. Non è quindi corretto descrivere l’esame come ancora da eseguire.

La solidarietà dopo la violenza

Già prima della morte, l’aggressione aveva suscitato una presa di posizione dell’associazione Coming-Aut di Pavia. In un comunicato del 23 agosto, l’organizzazione aveva espresso vicinanza alla vittima e richiamato la disponibilità del Centro antidiscriminazioni. Il documento utilizzava una formulazione prudente sui fatti contestati e sottolineava il rispetto della volontà e della riservatezza del giovane, in attesa degli sviluppi delle indagini.

Quell’offerta di aiuto precede il ritrovamento del corpo e riguarda il sostegno successivo all’aggressione: non costituisce un elemento sulle cause della morte. Nel comunicato, il Centro antidiscriminazioni di Pavia metteva a disposizione della vittima, fra gli altri servizi, assistenza legale e supporto psicologico.

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