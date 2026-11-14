Roma, neonato lasciato sotto il crocifisso: il mistero della fuga

🌐 Neonato abbandonato a Roma, a poche ore dalla nascita, in una busta di plastica sotto il crocifisso della chiesa di San Gregorio Magno, alla Magliana. Un parrocchiano lo scopre e dà l’allarme: il bambino è salvo e sta bene. Le telecamere riprendono una persona incappucciata che si allontana. I carabinieri indagano per identificarla e ricostruire una vicenda che solleva interrogativi sulla solitudine, sulla maternità e sulla protezione dell’infanzia.

Un bambino di appena due giorni abbandonato ai piedi dell’altare

Una busta della spesa, un crocifisso e un bambino venuto al mondo da appena 24-48 ore. È questa la scena che venerdì 6 novembre 2026 ha sconvolto la tranquillità della chiesa di San Gregorio Magno, in piazza Certaldo, nel quadrante sud-occidentale di Roma. Dentro quel sacchetto di plastica, lasciato nei pressi dell’altare, c’era un neonato vivo. Una presenza silenziosa e indifesa, esposta ai rischi di un abbandono senza assistenza immediata.

A scoprire il piccolo è stato un parrocchiano, che ha notato la busta all’interno dell’edificio religioso. La verifica, la scoperta e la richiesta di aiuto hanno fatto scattare l’intervento dei soccorritori intorno alle 16.30. Le prime valutazioni sanitarie hanno indicato che il bambino, di sesso maschile, sarebbe nato soltanto uno o due giorni prima. Le sue condizioni generali sono risultate buone, una notizia rassicurante che non ridimensiona le domande sulla vicenda.

Una figura incappucciata nelle immagini della chiesa

Una parte delle risposte potrebbe arrivare dai filmati di videosorveglianza della parrocchia. I primi accertamenti hanno individuato una persona incappucciata, verosimilmente una donna, che sarebbe entrata in chiesa, avrebbe lasciato il sacchetto sotto il crocifisso e si sarebbe allontanata. Non è stata resa nota l’identità della persona ripresa e non è accertato quale rapporto abbia con il neonato.

I carabinieri della stazione di Villa Bonelli e del Nucleo Radiomobile stanno acquisendo anche le registrazioni degli impianti presenti nella zona. L’obiettivo è ricostruire l’arrivo alla parrocchia e il percorso successivo, raccogliendo elementi utili all’identificazione. Perché proprio quella chiesa? Chi ha accompagnato il bambino fin lì? E quali circostanze hanno preceduto il gesto? Le risposte, per il momento, non ci sono e non sarebbe corretto anticiparle con supposizioni.

La corsa dei soccorsi e il trasferimento al San Camillo

Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’Ares 118, con l’automedica Montagnola e un’ambulanza del CTO, insieme alle forze dell’ordine. Il personale ha effettuato le prime valutazioni e predisposto il trasferimento del neonato all’ospedale San Camillo-Forlanini per gli accertamenti e l’assistenza necessari. Il quadro sanitario iniziale è stato descritto come buono, benché in casi simili restino indispensabili controlli accurati.

Tra i professionisti intervenuti figurano il medico Manuele Berlanda, le infermiere Erika Gioia e Claudia Di Carlo e l’autista Antonio Fusco. La direzione dell’Ares 118 ha espresso apprezzamento per la tempestività dell’intervento e per l’attenzione assicurata al piccolo. La priorità, ora, è la sua salute: l’identificazione della persona ripresa dalle telecamere e la definizione delle eventuali responsabilità seguono un percorso distinto, affidato alle autorità.

Abbandono, fragilità e domande che la cronaca non può ignorare

Il caso impone cautela anche nel linguaggio. Nessuno conosce pubblicamente le ragioni che hanno portato il bambino in quella chiesa. Paura, isolamento, difficoltà economiche o pressioni familiari sono condizioni che possono entrare, in generale, nelle storie di maternità vulnerabili, ma attribuirle a questa vicenda senza prove significherebbe trasformare un’ipotesi in un fatto.

La scelta di un luogo di culto potrebbe suggerire la speranza che il neonato venisse trovato rapidamente; anche questa, però, resta soltanto una possibile interpretazione. Il fatto documentato è che un bambino di pochissimi giorni era stato lasciato senza la presenza di un adulto in grado di assisterlo. Il lieto esito del ritrovamento non deve cancellare il pericolo che avrebbe potuto correre.

Parto anonimo e percorsi di protezione: le alternative esistono

In Italia una donna può partorire in ospedale e scegliere di non riconoscere il figlio, con tutela della riservatezza e assistenza sanitaria secondo le disposizioni previste dall’ordinamento. Esistono inoltre, in alcuni territori, culle per la vita pensate per agevolare la consegna protetta di un neonato e l’attivazione dei soccorsi. Sono strumenti diversi, ma condividono una finalità essenziale: evitare che una situazione di difficoltà si trasformi in un rischio per la salute o per la vita di un bambino.

Il problema non è soltanto l’esistenza delle possibilità di tutela, ma la loro conoscibilità e accessibilità. Informazione chiara, sostegno territoriale e assistenza tempestiva sono risorse da rafforzare prima dell’emergenza, senza stigmatizzare chi attraversa condizioni di vulnerabilità. La protezione dell’infanzia richiede istituzioni capaci di intervenire anche quando il disagio rimane invisibile.

Il futuro del bambino e le responsabilità ancora da accertare

Le indagini dovranno stabilire chi sia la persona immortalata dalle telecamere, se abbia un legame familiare con il piccolo e se altre persone abbiano avuto un ruolo. Nessuna responsabilità individuale può essere considerata accertata prima delle verifiche necessarie. Anche per questa ragione è importante distinguere la cronaca dei fatti dalla loro interpretazione, rispettando la presunzione di innocenza.

La certezza, nelle ore immediatamente successive al ritrovamento, è una sola: il neonato è stato individuato, soccorso e affidato ai sanitari. La storia cominciata sotto il crocifisso di una chiesa romana diventa così una domanda più ampia rivolta alla società: come fare perché nessun bambino debba dipendere dalla casualità di una scoperta per essere salvato? È una domanda che merita risposte concrete, oltre l’emozione del momento.

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