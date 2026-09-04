Cesare Cremonini, arriva “Amateur”: il nuovo album e il ritorno

🌐 Cesare Cremonini sorprende il pubblico e annuncia “Amateur”, il suo decimo album di inediti, in uscita il 23 ottobre. Il disco è stato scritto, suonato e registrato senza l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Dal 27 novembre l’artista tornerà inoltre nei palasport con “Amatour”, partendo da Bologna per poi raggiungere Torino e Milano.

Cesare Cremonini riparte da “Amateur”

A pochi mesi dalla conclusione di quello che è stato presentato come il tour più importante della sua carriera, Cesare Cremonini è pronto a inaugurare una nuova fase musicale.

Il cantautore bolognese ha annunciato a sorpresa l’arrivo di “Amateur”, il suo decimo album di inediti. Il disco sarà pubblicato il 23 ottobre 2026 e arriva dopo un periodo particolarmente intenso per l’artista, che ha appena concluso una grande stagione live.

Il nuovo progetto è stato registrato allo Studio 13 di Londra e viene presentato come un passaggio significativo nella sua evoluzione artistica. Non soltanto per le nuove canzoni, ma anche per il modo in cui il lavoro è stato concepito e realizzato.

Un album realizzato senza intelligenza artificiale

C’è un elemento che accompagna fin dall’annuncio la presentazione di “Amateur”: il disco è stato scritto, suonato e registrato senza intelligenza artificiale.

Una precisazione tutt’altro che casuale in un’industria musicale nella quale gli strumenti basati sull’IA stanno entrando sempre più nei processi creativi, dalla produzione sonora alla scrittura e alla post-produzione.

Cremonini sceglie invece di mettere in primo piano il lavoro umano in studio, gli strumenti e il rapporto diretto con la musica. Una scelta che diventa parte dell’identità stessa del nuovo album e che contribuisce a definire il senso di questo nuovo capitolo.

“Amatour”, Cremonini torna subito dal vivo

L’attesa per il nuovo album non sarà destinata a durare a lungo prima di trasformarsi nuovamente in musica dal vivo.

Dal 27 novembre 2026 Cremonini tornerà infatti nei palasport italiani con “Amatour”, una tournée che, almeno nelle prime date annunciate, toccherà tre grandi città: Bologna, Torino e Milano.

La partenza sarà particolarmente significativa per il cantautore, che tornerà a esibirsi nella sua città.

Tutte le prime date di “Amatour”

Il calendario annunciato prevede:

Bologna – Unipol Arena

27 novembre

28 novembre

30 novembre

Torino – Inalpi Arena

9 dicembre

10 dicembre

Milano – Unipol Forum

15 dicembre

16 dicembre

18 dicembre

Sono dunque otto gli appuntamenti inizialmente annunciati, distribuiti tra la fine di novembre e dicembre.

Biglietti, quando partono le prevendite

Anche la vendita dei biglietti seguirà un calendario articolato.

La prima fase è prevista per lunedì 7 settembre alle ore 10, con una prevendita riservata ai titolari di carte Mastercard. Martedì 8 settembre, sempre alle 10, sarà invece attivata una prevendita dedicata a chi avrà effettuato entro i termini previsti il preordine di una copia fisica di “Amateur”.

La vendita generale partirà mercoledì 9 settembre alle ore 10, attraverso Live Nation e le piattaforme autorizzate.

“Amateur” arriva a sorpresa dopo il grande tour

L’aspetto forse più inatteso dell’annuncio riguarda proprio la tempistica.

Il nuovo album arriva infatti soltanto tre mesi dopo la conclusione del precedente grande tour, segnando una ripartenza particolarmente rapida. Cremonini non sembra quindi intenzionato a fermarsi dopo una stagione live di grande impatto: al contrario, rilancia immediatamente con un nuovo disco e una nuova tournée.

Il titolo “Amateur” introduce così un progetto che sembra voler riportare l’attenzione sul rapporto più diretto e personale tra artista e musica. Anche la scelta di realizzare il disco senza IA assume, in questo senso, un valore che va oltre la semplice nota tecnica: diventa una dichiarazione sul processo creativo e sul ruolo dell’artista nell’epoca della produzione musicale assistita dagli algoritmi.

Il nuovo disco e la televisione

L’annuncio di “Amateur” arriva inoltre alla vigilia di un altro importante appuntamento televisivo dedicato a Cremonini.

Il 2 settembre Rai 1 trasmetterà in prima serata “Roma, Baby. Cremonini Live Circo Massimo”, lo speciale dedicato al grande concerto del 6 giugno al Circo Massimo di Roma.

Lo spettacolo porterà sul piccolo schermo il concerto romano e includerà anche immagini realizzate nel backstage. Sul palco, durante quella serata, Cremonini ha condiviso alcuni momenti musicali con Jovanotti, Elisa e Luca Carboni.

Una coincidenza che rende ancora più intenso l’inizio di questa nuova fase: mentre la televisione ripercorre uno degli appuntamenti più importanti della sua recente carriera live, il cantautore guarda già avanti con un album inedito e un nuovo tour.

“Amateur”, il nuovo capitolo di Cesare Cremonini

Il 2026 di Cremonini si prepara dunque a entrare in una nuova fase.

Prima arriverà “Amateur”, il 23 ottobre, poi sarà la volta di “Amatour”, con la partenza fissata al 27 novembre da Bologna. In mezzo, la televisione riporterà il pubblico dentro il grande concerto del Circo Massimo.

Un calendario serrato che conferma la volontà dell’artista di continuare a cambiare pelle senza rinunciare alla dimensione più autentica della propria musica. Un nuovo album, un nuovo tour e una scelta precisa sul processo creativo: Cremonini riparte dalla musica suonata e da un rapporto diretto con il pubblico.