Cervo sulla strada a Belluno, risarcimento di 17 mila euro

Un cervo che compare all’improvviso sulla carreggiata. Un impatto inevitabile. Il parabrezza che va in frantumi, l’automobile gravemente danneggiata e una conducente che riporta conseguenze fisiche. In mezzo a tutto questo, anche un dettaglio apparentemente marginale diventa parte del conto finale: gli occhiali da vista distrutti durante lo schianto.

È una vicenda avvenuta a Feltre, nel Bellunese, il 24 dicembre 2023, ma arrivata alla sua definizione giudiziaria soltanto ora. Il Tribunale civile di Belluno ha stabilito che la Regione del Veneto dovrà risarcire complessivamente 17.067,13 euro alla donna coinvolta nell’incidente. Nella somma sono compresi anche 200 euro per acquistare un nuovo paio di occhiali.

La cifra, da sola, racconta soltanto una parte della storia. La questione più interessante riguarda infatti il principio giuridico che sta dietro alla decisione: quando un animale selvatico provoca un incidente, chi deve rispondere dei danni?

La risposta non è semplicemente “lo Stato, perché la fauna selvatica appartiene al patrimonio pubblico”. Il punto decisivo è individuare l’ente al quale sono affidati concretamente la gestione del territorio e il controllo della fauna. Ed è proprio su questo terreno che la giurisprudenza ha progressivamente spostato il baricentro della responsabilità.

Cervo sbuca sulla strada e sfonda il parabrezza

La dinamica dell’incidente è quella che ogni automobilista che percorre una strada di montagna teme maggiormente.

La donna stava viaggiando con la propria automobile quando il cervo ha attraversato improvvisamente la carreggiata. L’animale è finito contro la parte anteriore della vettura, provocando un urto particolarmente violento e sfondando il parabrezza.

In situazioni del genere pochi istanti possono fare la differenza. Un animale di grandi dimensioni che passa rapidamente dal bordo della strada alla carreggiata può lasciare al conducente un margine di reazione praticamente nullo.

Nel caso esaminato dal Tribunale di Belluno, la ricostruzione fornita dalla conducente è stata considerata compatibile con le conseguenze dell’impatto. In sostanza, non è emerso che la donna avesse avuto un tempo sufficiente per effettuare una manovra realmente efficace e sicura per evitare il cervo.

Il risultato è stato un incidente con danni all’automobile, conseguenze fisiche per la conducente e la distruzione degli occhiali che indossava.

Proprio quest’ultimo elemento ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, perché rende ancora più concreta la dimensione del risarcimento: non soltanto la carrozzeria, non soltanto le lesioni, ma anche un oggetto personale direttamente danneggiato dall’urto.

Il risarcimento supera i 17 mila euro

La somma riconosciuta dal giudice ammonta esattamente a 17.067,13 euro.

All’interno del risarcimento sono stati considerati i diversi danni collegati all’incidente, compresi quelli relativi al veicolo e alle conseguenze riportate dalla conducente. Ci sono poi i 200 euro destinati alla sostituzione degli occhiali.

È un passaggio significativo perché chiarisce un principio molto semplice: quando un oggetto personale viene danneggiato direttamente nell’ambito di un incidente per il quale viene riconosciuta una responsabilità risarcitoria, anche quel danno può entrare nella quantificazione complessiva.

Gli occhiali, dunque, non rappresentano una curiosità aggiunta alla sentenza. Sono una componente concreta del danno subito dalla conducente.

La vicenda dimostra anche quanto possa diventare articolato il conto di un incidente con la fauna selvatica. Un automobilista può trovarsi improvvisamente alle prese con riparazioni o perdita del veicolo, spese personali, danni fisici e oggetti distrutti nell’impatto.

E quando il sinistro avviene in un tratto nel quale il rischio di attraversamento degli animali è conosciuto, entra in gioco anche la questione delle misure di prevenzione.

Perché paga la Regione Veneto

È questo il punto centrale della vicenda.

Durante il procedimento, la Regione aveva contestato di essere il soggetto responsabile, anche richiamando il principio secondo cui la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato.

Ma proprietà pubblica degli animali e responsabilità civile per un incidente sono due questioni diverse.

La giurisprudenza della Cassazione ha infatti sviluppato un orientamento secondo il quale, per gli incidenti provocati dalla fauna selvatica, occorre guardare all’ente che dispone concretamente dei poteri di amministrazione del territorio e gestione degli animali presenti. Non basta quindi stabilire a chi appartenga formalmente la fauna: bisogna individuare chi abbia effettivi compiti di gestione e prevenzione.

Nel caso veneto, questo principio si incrocia con una disciplina regionale che già da anni prevede strumenti per concorrere al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica sulla rete stradale. La normativa regionale contempla, tra le misure di prevenzione, segnaletica specifica, reti e barriere, dispositivi ottici e altre soluzioni destinate a ridurre il rischio di attraversamento.

Il tema è dunque molto più ampio del singolo cervo.

La responsabilità pubblica non significa che ogni incidente con un animale selvatico debba automaticamente essere pagato dalla Regione. La valutazione riguarda le circostanze concrete, la dinamica dell’incidente, le condizioni della strada e soprattutto le misure che potevano essere adottate per prevenire o limitare il rischio.

Barriere, cartelli e catarifrangenti: cosa conta davvero

La conducente aveva contestato anche la mancanza, nel punto dell’incidente, di adeguate misure per ridurre il pericolo.

Tra gli elementi indicati figuravano segnalazioni, catarifrangenti, reti e barriere di protezione.

È un aspetto destinato a diventare sempre più importante sulle strade che attraversano aree montane e boschive. Segnalare la possibile presenza di cervi non elimina il rischio, ma può aumentare il livello di attenzione degli automobilisti. Le barriere possono invece impedire agli animali di raggiungere direttamente la carreggiata o indirizzarli verso passaggi più sicuri.

La Regione Veneto aveva già disciplinato il tema stabilendo criteri specifici per la responsabilità e il concorso al risarcimento. Tra le misure considerate normalmente idonee a ridurre il rischio rientrano proprio segnaletica visibile, reti protettive, dispositivi riflettenti e sistemi di attraversamento dedicati.

Questo rende la sentenza di Belluno interessante anche oltre il caso individuale: il risarcimento può diventare il punto di partenza per interrogarsi sulla qualità della prevenzione stradale.

Perché quando un cervo attraversa una strada di montagna non esiste un pulsante che permetta all’automobilista di fermare il tempo. La sicurezza deve quindi essere costruita prima, attraverso velocità adeguate, segnalazioni e infrastrutture.

In Veneto il problema degli incidenti con la fauna non è isolato

Il caso di Feltre arriva in un territorio nel quale gli incontri tra veicoli e animali selvatici rappresentano da tempo un problema concreto.

Nel 2025 in Veneto sono stati registrati circa 700 incidenti stradali con fauna selvatica, con decine di persone ferite. Il dato è stato richiamato anche nel 2026 nel dibattito sulla sicurezza delle strade regionali e statali che attraversano aree frequentate dagli animali.

Il fenomeno riguarda soprattutto le zone in cui boschi, prati e carreggiate si trovano a stretto contatto. Il Bellunese, per conformazione geografica e presenza di fauna, è uno dei territori nei quali il problema emerge con particolare evidenza.

Non è soltanto una questione stagionale. Gli attraversamenti possono verificarsi in qualsiasi periodo dell’anno, anche se alcune fasi del ciclo biologico degli animali possono aumentare il rischio.

In primavera, per esempio, gli spostamenti della fauna possono rendere più frequenti determinati incontri. Ma per l’automobilista la regola resta sempre la stessa: quando la strada costeggia boschi o prati, bisogna considerare la possibilità che un animale possa comparire improvvisamente.

Il rischio non riguarda soltanto i cervi

Il cervo è probabilmente l’animale che più colpisce nell’immaginario perché le sue dimensioni rendono l’impatto particolarmente pericoloso. Ma il problema della fauna selvatica sulle strade è più ampio.

Caprioli, cinghiali e altri animali possono attraversare improvvisamente la carreggiata. Un automobilista può vedere l’animale soltanto quando ormai si trova a pochissima distanza.

E c’è un altro elemento da non sottovalutare: frenare bruscamente o sterzare per evitare l’animale non è sempre la scelta più sicura. Una manovra improvvisa può provocare la perdita di controllo del veicolo, soprattutto su strade strette, bagnate o caratterizzate da curve.

Il comportamento corretto deve quindi essere proporzionato alle condizioni della strada e alla velocità. Ridurre l’andatura nei tratti segnalati e mantenere la massima attenzione ai bordi della carreggiata può aumentare sensibilmente il tempo disponibile per reagire.

Cosa deve fare un automobilista se incontra un cervo

La prima regola è evitare di affidarsi all’idea che l’animale possa fermarsi o tornare indietro.

Un cervo spaventato può cambiare direzione in modo imprevedibile. Se si trova sulla carreggiata, il conducente deve mantenere il controllo del veicolo e cercare di evitare manovre che possano trasformare un rischio in un incidente ancora più grave.

Se l’impatto avviene, è fondamentale mettere in sicurezza il luogo del sinistro, fermarsi in condizioni compatibili con la sicurezza propria e degli altri utenti e attivare i soccorsi quando necessario.

Anche l’animale ferito non deve essere avvicinato o toccato autonomamente. Un esemplare selvatico, soprattutto se ferito, può reagire in maniera imprevedibile.

La documentazione dell’accaduto può inoltre diventare importante in caso di richiesta di risarcimento: fotografie del veicolo, della carreggiata, della segnaletica presente, del luogo dell’incidente e delle condizioni dell’area possono contribuire alla ricostruzione dei fatti.

La sentenza di Belluno può avere un effetto oltre il singolo caso

Il valore della decisione non è soltanto economico.

I 17.067,13 euro riconosciuti alla conducente chiudono una vicenda personale iniziata quasi tre anni prima, ma il principio sottostante richiama una questione che riguarda migliaia di automobilisti: quanto deve fare la pubblica amministrazione per rendere sicure le strade attraversate dalla fauna?

La risposta non può essere quella di pretendere l’eliminazione totale del rischio. Sarebbe irrealistico. Una strada che attraversa un territorio naturale non può diventare una barriera assoluta tra animali e ambiente.

Il vero obiettivo è invece ridurre il rischio quando questo è prevedibile e conosciuto, intervenendo nei punti maggiormente esposti.

Ed è qui che la storia della donna di Feltre assume un significato più grande. Il nuovo paio di occhiali da 200 euro è soltanto l’ultimo dettaglio di un incidente molto più serio. Dietro quella cifra ci sono una vettura distrutta, una persona ferita e un animale che ha attraversato la strada in una frazione di secondo.

La sentenza ricorda che la sicurezza stradale non dipende soltanto dalla prudenza di chi guida. Quando un pericolo è collegato alla presenza stabile della fauna, anche chi gestisce il territorio può essere chiamato a fare la propria parte.

E nel Bellunese, dove boschi e strade convivono a pochi metri di distanza, quella responsabilità assume un peso ancora maggiore.