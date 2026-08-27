Attilio Petrogalli, morto a Clusone mentre bruciava un nido di vespe

🌐 Tragedia a Clusone, nel Bergamasco: è morto a 73 anni Attilio Petrogalli, ex pilota della Nazionale italiana di enduro e protagonista della storica Sei Giorni dell’Isola di Man. L’uomo sarebbe rimasto vittima di un incendio mentre cercava di eliminare un nido di vespe usando della benzina. Il casco integrale e i fumi sprigionati dalle fiamme potrebbero avergli fatto perdere i sensi.

Una tragedia assurda, consumata in un luogo che conosceva bene e durante un lavoro che, almeno nelle intenzioni, avrebbe dovuto richiedere pochi minuti.

Attilio Petrogalli, 73 anni, è morto a Clusone, in provincia di Bergamo, mentre cercava di eliminare un nido di vespe che si era formato all’interno di un vecchio furgone abbandonato. A trasformare quell’intervento in una situazione senza via d’uscita sarebbe stato il fuoco, alimentato dalla benzina utilizzata per tentare di distruggere il nido.

Petrogalli non era però una persona qualunque nel territorio bergamasco.

Per gli appassionati di motociclismo era uno dei protagonisti dell’enduro italiano, ex pilota della Nazionale e membro della squadra che nel 1975 conquistò all’Isola di Man il prestigioso Vaso d’Argento alla Sei Giorni Internazionale.

Una carriera costruita tra fango, sentieri e competizioni internazionali, poi proseguita nel mondo delle due ruote anche dopo aver smesso di correre.

La morte è avvenuta mercoledì 19 agosto, ma la dinamica è stata ricostruita nelle ore successive all’intervento dei soccorritori. A dare l’allarme sarebbe stata la famiglia, preoccupata perché Petrogalli non era rientrato a casa.

Quando Vigili del fuoco e carabinieri sono arrivati nel vecchio mulino, per il 73enne non c’era più nulla da fare.

La tragedia nel vecchio mulino di Clusone

Petrogalli si era recato in un vecchio mulino situato nei dintorni di Clusone, un luogo che frequentava abitualmente e che conosceva bene.

Non era la prima volta che si occupava di piccoli lavori per i proprietari. Una consuetudine nata dalla disponibilità dell’ex motociclista, abituato a dare una mano quando c’era qualcosa da sistemare.

Questa volta, però, il problema era rappresentato da un nido di vespe.

Gli insetti avevano costruito il nido all’interno di un vecchio furgone abbandonato. L’obiettivo di Petrogalli sarebbe stato quello di eliminarlo utilizzando il fuoco.

Per farlo avrebbe preparato alcuni stracci imbevuti di benzina.

Una soluzione estremamente rischiosa che, secondo la ricostruzione disponibile, avrebbe trasformato rapidamente una piccola operazione in un incendio incontrollabile.

Dopo che le fiamme sono state appiccate, il fuoco avrebbe infatti raggiunto l’interno del veicolo, propagandosi oltre le intenzioni dell’uomo.

Da quel momento la situazione sarebbe precipitata.

Il fuoco, i fumi e il casco integrale

Uno degli elementi più importanti della ricostruzione riguarda l’abbigliamento indossato dal 73enne.

Petrogalli era un motociclista anche nella vita quotidiana e, secondo quanto emerso, indossava una giacca in pelle da motociclista e un casco integrale.

Proprio il casco potrebbe avere avuto un ruolo determinante.

L’incendio avrebbe prodotto rapidamente una grande quantità di fumo all’interno e intorno al furgone. In uno spazio ristretto, la concentrazione dei fumi può aumentare rapidamente e provocare perdita di coscienza.

Secondo la ricostruzione delle autorità, Petrogalli potrebbe aver perso i sensi a causa dei fumi senza riuscire più ad allontanarsi dalle fiamme.

Il casco, normalmente utilizzato per proteggere il motociclista, in quelle circostanze avrebbe potuto rendere più difficile la dispersione dei fumi intorno al volto.

Ma si tratta ancora di una ricostruzione e le cause precise della morte devono essere accertate.

Non è quindi possibile stabilire con certezza se il decesso sia stato provocato direttamente dalle ustioni, dall’inalazione dei fumi o da una combinazione dei due fattori.

Saranno gli accertamenti medico-legali a chiarire definitivamente l’accaduto.

La moglie non lo vede rientrare e scatta l’allarme

A far scattare l’allarme sarebbe stata la moglie di Petrogalli.

Con il passare delle ore, non vedendolo tornare a casa, la donna avrebbe avvertito i figli e fatto partire le ricerche.

La preoccupazione si è trasformata rapidamente in un’emergenza.

Il 73enne era infatti in un luogo conosciuto, ma non aveva fatto ritorno e non rispondeva alle richieste di contatto.

Sul posto sono quindi arrivati i Vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Clusone.

La presenza delle forze dell’ordine ha permesso di avviare gli accertamenti sulla dinamica e di mettere insieme gli elementi necessari a comprendere cosa fosse successo.

La tanica di benzina trovata non lontano dal corpo avrebbe rappresentato uno degli indizi più importanti per ricostruire l’origine dell’incendio.

Secondo quanto emerso, proprio quel carburante sarebbe stato utilizzato inizialmente per l’operazione contro il nido.

La Procura ha dato il nullaosta ai funerali

Gli accertamenti sono stati coordinati dalla Procura competente.

Il caso è stato riferito alla pm di turno Letizia Ruggeri, che ha seguito gli sviluppi investigativi e, una volta completati gli accertamenti necessari, ha dato il nullaosta per i funerali.

Non risultano, dalle informazioni disponibili, elementi che facciano pensare a una morte provocata da terzi.

L’ipotesi al centro della ricostruzione è quella di un incidente durante l’eliminazione del nido di vespe, ma la causa esatta del decesso dovrà comunque essere stabilita sulla base degli accertamenti.

Il funerale di Petrogalli è previsto per venerdì 21 agosto alle 14.30, nella Basilica di Santa Maria Assunta di Clusone.

Sarà l’occasione per l’ultimo saluto a un uomo che, per decenni, è stato profondamente legato al territorio e al mondo delle due ruote.

Chi era Attilio Petrogalli, il campione dell’enduro italiano

La morte di Petrogalli colpisce anche perché il suo nome è legato a una delle pagine più importanti della storia dell’enduro italiano.

Negli anni Settanta era entrato nella Nazionale italiana e aveva partecipato alla Sei Giorni Internazionale di Enduro, la più antica e prestigiosa competizione mondiale della specialità riservata alle squadre nazionali.

Nel 1975 arrivò il risultato che avrebbe segnato per sempre la sua carriera.

All’Isola di Man, Petrogalli e gli altri componenti della squadra italiana conquistarono il Vaso d’Argento, uno dei riconoscimenti più prestigiosi della manifestazione.

Quella formazione sarebbe diventata famosa come i “Silver Boys”.

Il risultato rappresentò uno dei momenti più importanti del motociclismo fuoristrada italiano e contribuì a consolidare la reputazione di Petrogalli tra gli appassionati delle competizioni internazionali.

La Sei Giorni del 1975 e i “Silver Boys”

La Sei Giorni Internazionale di Enduro non era una gara qualunque.

La competizione metteva alla prova motociclisti e mezzi per più giornate, su percorsi estremamente impegnativi. Affidabilità, resistenza e capacità di affrontare terreni difficili erano elementi essenziali.

Conquistare un trofeo in quella competizione significava quindi entrare in una storia sportiva molto particolare.

Petrogalli ci riuscì insieme ai suoi compagni di squadra.

Il nome Silver Boys rimase legato a quella formazione proprio grazie alla conquista del Vaso d’Argento.

Per il motociclismo italiano degli anni Settanta fu un risultato di grande prestigio, ottenuto in un periodo nel quale l’enduro rappresentava una delle discipline più dure e affascinanti delle competizioni motociclistiche.

Per Petrogalli, quella vittoria non sarebbe rimasta soltanto un ricordo sportivo.

La passione per le moto avrebbe continuato ad accompagnarlo per tutta la vita.

Dalle gare alla Petrogalli Moto

Terminata la carriera agonistica, il rapporto con le due ruote non si è interrotto.

Alla fine degli anni Settanta Petrogalli aveva fondato a Clusone la Petrogalli Moto, attività nata direttamente dalla sua passione per il mondo motociclistico.

L’impresa è diventata nel tempo un punto di riferimento per gli appassionati della zona e Petrogalli l’ha portata avanti insieme ai figli.

È un dettaglio che racconta bene il legame tra l’uomo e le motociclette.

La moto non era stata soltanto il suo lavoro o il suo sport. Era diventata una parte della sua identità.

Dalla Nazionale alle competizioni internazionali, dal Vaso d’Argento alla Sei Giorni fino all’attività commerciale, il percorso di Petrogalli è rimasto sempre legato allo stesso mondo.

Per questo la sua morte ha avuto un’eco particolare tra gli appassionati bergamaschi.

Una vita costruita sulle due ruote

Chi ha seguito la carriera di Petrogalli lo ricorda soprattutto per la sua esperienza nell’enduro.

Ma il suo percorso racconta anche una generazione di motociclisti per i quali competizione, tecnica e passione erano strettamente intrecciate.

Negli anni Settanta le gare di regolarità, poi evolute nell’enduro moderno, richiedevano un rapporto molto diretto tra pilota e motocicletta.

Non bastava andare forte.

Servivano resistenza, capacità di orientamento, controllo del mezzo e una preparazione fisica importante.

Petrogalli aveva costruito proprio su queste caratteristiche la propria carriera.

E anche dopo aver lasciato le competizioni aveva continuato a rimanere vicino alle moto, trasformando quella passione in un’attività familiare.

Una tragedia difficile da immaginare

La dinamica della morte rende la vicenda particolarmente dolorosa.

Petrogalli non era impegnato in una situazione eccezionale né in un’attività sportiva estrema.

Era andato in un vecchio mulino per risolvere un problema pratico.

Il nido di vespe, secondo la ricostruzione, si trovava all’interno di un vecchio furgone. L’idea era eliminare gli insetti utilizzando la fiamma e la benzina.

Ma il fuoco ha assunto rapidamente dimensioni non più controllabili.

In un ambiente chiuso, il calore e i fumi possono creare condizioni estremamente pericolose in pochissimo tempo. Se una persona perde conoscenza, anche pochi secondi possono diventare decisivi.

È quello che potrebbe essere accaduto al 73enne.

Il casco integrale, che per decenni aveva rappresentato un simbolo della sua vita da motociclista, quella volta si sarebbe trovato al centro di una situazione completamente diversa.

È uno degli aspetti più drammatici di una morte che ha colpito profondamente chi conosceva Petrogalli.

La prudenza davanti ai nidi di vespe

L’incidente richiama anche un tema di sicurezza spesso sottovalutato.

Un nido di vespe può sembrare un problema facilmente risolvibile, soprattutto quando si trova in un ambiente abbandonato o in un luogo che non viene utilizzato quotidianamente.

Ma intervenire direttamente contro un nido può essere pericoloso, soprattutto utilizzando fuoco o sostanze infiammabili.

Le vespe possono reagire in modo aggressivo quando il nido viene disturbato. L’utilizzo della benzina, inoltre, introduce un ulteriore rischio legato alla propagazione delle fiamme e dei vapori.

Nel caso di Petrogalli, secondo la ricostruzione delle autorità, proprio la combinazione tra benzina, incendio e spazio ristretto avrebbe trasformato l’intervento in una trappola.

Non è però ancora possibile stabilire con certezza quale sia stata la causa medica immediata del decesso.

L’ultimo saluto a Clusone

La comunità di Clusone si prepara ora a salutare uno dei suoi cittadini più conosciuti.

Il funerale sarà celebrato venerdì 21 agosto alle 14.30 nella Basilica di Santa Maria Assunta.

Ci saranno la famiglia, gli amici, le persone che lo hanno conosciuto nel mondo del motociclismo e probabilmente molti di coloro che hanno condiviso con lui una parte della sua lunga storia professionale.

Per gli appassionati di enduro sarà anche il momento per ricordare un campione che ha contribuito a portare in alto il nome dell’Italia.

Per la famiglia sarà invece soprattutto l’addio a un marito, un padre e un uomo di 73 anni la cui vita è stata spezzata in modo improvviso.

L’eredità di un campione

Attilio Petrogalli lascia dietro di sé una storia che va oltre la cronaca della sua morte.

Il suo nome resterà legato alla Nazionale italiana di enduro, al Vaso d’Argento conquistato nel 1975 e ai Silver Boys.

Ma resterà anche nella storia della sua famiglia e della sua attività, la Petrogalli Moto, nata proprio dalla passione che lo aveva accompagnato fin da giovane.

È forse questo l’aspetto che rende ancora più amara la tragedia di Clusone.

Un uomo che aveva trascorso la vita affrontando percorsi difficili, gare internazionali e sfide sulle due ruote è morto durante un intervento apparentemente ordinario.

Non su una pista, non durante una gara, ma davanti a un vecchio furgone e a un nido di vespe.

La dinamica esatta sarà definita dagli accertamenti, ma il ricordo di Petrogalli rimane soprattutto quello di un motociclista che aveva fatto della propria passione una professione e che aveva scritto, insieme ai suoi compagni, una pagina importante dello sport italiano.

A Clusone, venerdì, l’ultimo saluto chiuderà una storia iniziata molti decenni fa sulle moto da enduro e terminata troppo presto, in un pomeriggio d’estate trasformato in tragedia.