Borgo diVino 2026, Nemi si accende tra vino e musica

🌐 Borgo diVino a Nemi torna dall’11 al 13 settembre 2026: tre giorni tra oltre 100 etichette, specialità gastronomiche, musica, masterclass e arte nel cuore dei Castelli Romani.

Per tre giorni Nemi diventa una delle capitali dell’enoturismo laziale. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre 2026, il borgo affacciato sul lago ospita la diciottesima tappa di Borgo diVino in tour, la manifestazione itinerante dedicata al vino, alla gastronomia e alla valorizzazione dei piccoli centri italiani.

Il format, promosso dall’associazione I Borghi più belli d’Italia e organizzato da Valica, torna proprio nel luogo da cui è partita la sua storia. Nemi sarà per l’intero weekend il punto d’incontro tra produttori, appassionati, visitatori e territorio, con un percorso che attraverserà il centro storico e gli affacci panoramici intorno a Palazzo Ruspoli.

L’edizione 2026 arriva in un momento particolarmente favorevole per Nemi, inserita in un calendario estivo che punta con decisione su cultura, musica, tradizioni ed enogastronomia. La tappa laziale rappresenta inoltre il diciottesimo appuntamento dei 25 previsti dal tour nazionale di quest’anno.

Borgo diVino a Nemi: tre giorni tra degustazioni e territorio

Il cuore dell’evento sarà un itinerario nel centro storico, lungo la passeggiata che collega Terrazza Byron a Palazzo Ruspoli, con gli scorci sul lago a fare da sfondo alle degustazioni.

La formula è pensata per trasformare la visita in un’esperienza completa: non soltanto assaggi, ma anche incontro diretto con i produttori, approfondimenti sul mondo del vino, gastronomia e musica dal vivo.

Saranno presenti oltre 45 cantine e più di 100 etichette, con una rappresentanza significativa del Lazio affiancata da aziende provenienti da numerose regioni italiane: Puglia, Veneto, Calabria, Toscana, Piemonte, Marche, Lombardia, Emilia-Romagna, Abruzzo, Umbria, Sicilia e Molise.

Grande attenzione sarà riservata naturalmente ai vini del territorio. La vetrina di Nemi valorizzerà infatti la DOC Castelli Romani, con particolare attenzione anche a Frascati DOC e Frascati Superiore DOCG e alle diverse espressioni dei vini bianchi, rossi e rosati.

L’idea è quella di costruire un viaggio attraverso l’Italia del vino, ma con un punto di partenza ben preciso: il paesaggio e l’identità dei Castelli Romani.

Quanto costa la degustazione e come funziona

L’ingresso alla manifestazione è libero. Chi vuole partecipare al percorso di degustazione può acquistare un voucher da 20 euro, disponibile sia online sia direttamente sul posto.

Il voucher comprende otto assaggi di vino e il kit con calice e sacchetta. Le degustazioni permettono così di comporre un itinerario personale tra le cantine presenti, scegliendo le etichette in base ai propri gusti.

Le specialità gastronomiche, invece, sono acquistabili separatamente direttamente nelle aree food.

Per chi vuole organizzare in anticipo la visita, il sito ufficiale dell’evento conferma la disponibilità del voucher online.

Gli orari di Borgo diVino 2026 a Nemi

Il programma si distribuisce nell’arco dell’intero weekend, con fasce orarie pensate sia per chi arriva nel pomeriggio sia per chi vuole vivere l’evento nelle ore serali.

Venerdì 11 settembre: dalle 18 alle 24.

Sabato 12 settembre: dalle 12 alle 24.

Domenica 13 settembre: dalle 12 alle 22.

Il calendario ufficiale conferma quindi una vera e propria tre giorni dedicata al gusto, con il sabato come giornata centrale per chi vuole combinare degustazioni, masterclass, musica e visita del borgo.

Dai formaggi alle pinse: cosa mangiare a Nemi

Il vino sarà accompagnato da una proposta gastronomica altrettanto ampia.

Nel percorso saranno presenti formaggi e salumi selezionati, fritti della tradizione, pinse, primi piatti e specialità di mare. Tra le proposte indicate figurano anche le fettuccine allo scoglio e il risotto alla crema di scampi.

L’obiettivo è creare un abbinamento continuo tra calice e piatto, permettendo ai visitatori di alternare degustazioni enologiche e assaggi gastronomici senza abbandonare il percorso nel cuore di Nemi.

La manifestazione si inserisce inoltre nelle attività del Mercato Italiano dei Borghi, progetto rivolto alla valorizzazione delle produzioni tipiche dei comuni associati e alla creazione di ricadute economiche per le comunità locali.

Le masterclass sul vino a Palazzo Ruspoli

Tra gli appuntamenti più interessanti dell’edizione 2026 ci sono le masterclass ospitate nella Sala delle Armi di Palazzo Ruspoli.

Sabato 12 settembre, alle 19, spazio a “I grandi rossi italiani a confronto”, un percorso dedicato alla scoperta e al confronto tra alcune delle più importanti espressioni della viticoltura nazionale.

Domenica 13 settembre, alle 17.45, sarà invece la volta di “I vini bianchi del Lazio sfidano la Francia”, un appuntamento che mette a confronto stili, territori e interpretazioni differenti del vino bianco.

Le masterclass sono realizzate insieme alla Fondazione Italiana Sommelier e rappresentano una delle novità che puntano a trasformare la semplice degustazione in un’occasione di approfondimento. Le informazioni sulle prenotazioni sono disponibili attraverso il portale ufficiale della manifestazione.

Musica e arte completano il weekend

Borgo diVino non sarà soltanto una rassegna enogastronomica.

Durante le tre giornate il centro storico sarà animato da musica dal vivo, con un programma capace di spaziare dal jazz ai grandi classici fino al pop internazionale e contemporaneo.

La componente artistica troverà invece il suo spazio a Palazzo Ruspoli con la mostra gratuita “Ascesa Emozionale”, firmata dall’artista Pierluigi Casagrande.

Il progetto utilizza un supporto insolito, i tubi di cartone industriale, trasformando la scalinata del palazzo in un percorso visivo che accompagna il pubblico verso la Sala delle Armi.

La mostra sarà visitabile sabato e domenica dalle 10 alle 18, offrendo così anche un’opportunità per arrivare a Nemi prima dell’inizio delle degustazioni e dedicare tempo alla componente culturale dell’evento.

Nemi torna al centro del turismo enogastronomico

La forza della manifestazione è anche nella location.

Nemi non offre soltanto un centro storico suggestivo, ma un paesaggio nel quale vino, lago, agricoltura e gastronomia possono essere raccontati insieme. È questa combinazione a rendere particolarmente efficace il format di Borgo diVino: il prodotto non viene separato dal luogo nel quale nasce, ma diventa parte di un’esperienza turistica più ampia.

La stessa programmazione del Comune per il 2026 ha individuato nell’enogastronomia uno degli strumenti per rafforzare l’attrattività del borgo e il suo ruolo nel circuito turistico dei Castelli Romani.

Non è dunque soltanto una festa del vino. È una vetrina per produttori, ristorazione, cultura e paesaggio, con la possibilità per le aziende di entrare in contatto diretto con un pubblico interessato alle storie che stanno dietro a ogni bottiglia.

Borgo diVino a Nemi: tutte le informazioni

Dove: centro storico di Nemi, lungo la passeggiata tra Terrazza Byron e Palazzo Ruspoli.

Quando: venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 settembre 2026.

Orari: venerdì 18-24; sabato 12-24; domenica 12-22.

Ingresso: gratuito.

Degustazione: voucher da 20 euro con otto assaggi e kit calice/sacchetta.

Masterclass: sabato 12 settembre alle 19 e domenica 13 settembre alle 17.45, a Palazzo Ruspoli.

Mostra “Ascesa Emozionale”: sabato e domenica, dalle 10 alle 18, ingresso gratuito.

Il programma ufficiale e l’acquisto del voucher sono disponibili sulla pagina dedicata a Nemi di Borgo diVino.

Per un weekend di settembre, il risultato è una proposta che unisce vino, gastronomia, musica, arte e paesaggio. E in una località come Nemi, affacciata sul lago e immersa nel territorio dei Castelli Romani, il calice diventa soprattutto un modo per conoscere più da vicino un pezzo d’Italia.