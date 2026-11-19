🌐 Barilla compra Goodles: completata l’acquisizione del marchio californiano di mac & cheese. Restano la sede a Santa Cruz e la guida di Jen Zeszut, mentre il gruppo punta su un’offerta diversa dalla pasta tradizionale.

Dall’accordo al passaggio di proprietà

Barilla allarga il proprio perimetro americano con Goodles, il marchio californiano che ha costruito la sua offerta sui maccheroni al formaggio con proteine, fibre e gusti diversi dalla ricetta classica. L’acquisizione è stata completata: il gruppo italiano affianca così alla propria attività nella pasta un’azienda nata per reinterpretare il mac & cheese confezionato. Goodles conserva la sede di Santa Cruz e continua a essere guidata dalla cofondatrice e amministratrice delegata Jen Zeszut.

La sequenza delle date chiarisce a che punto si trova l’operazione. L’annuncio iniziale è arrivato negli Stati Uniti il 2 settembre 2026, quando l’accordo era ancora subordinato alle consuete autorizzazioni. Il 29 ottobre il consulente legale coinvolto per Goodles ha comunicato l’avvenuto perfezionamento. Al 12 novembre, dunque, non si tratta più soltanto di un’intesa per un acquisto futuro, ma di un passaggio societario concluso.

Che cosa porta Goodles nel gruppo italiano

Fondata nell’ottobre 2020 con la denominazione Gooder Foods, Goodles ha introdotto il primo mac & cheese online nel 2021. Il prodotto di partenza è riconoscibile: pasta accompagnata da una preparazione al formaggio, da cucinare a casa. La proposta del marchio aggiunge a quel formato ingredienti e formulazioni con proteine, fibre e altri nutrienti, insieme a un assortimento di sapori che comprende varianti al pepe, al pesto e al peperoncino.

L’offerta non si limita alla scatola tradizionale. Comprende anche confezioni monoporzione da preparare nel microonde, versioni con salsa al formaggio da spremere, alternative senza glutine e vegane, oltre alla pasta secca. Non tutti i prodotti hanno quindi la stessa composizione: le diverse linee vanno distinte, senza trasferire automaticamente a ciascuna variante le caratteristiche dell’intero marchio. È un assortimento che affianca formati pratici e ricette differenti all’interno della stessa identità commerciale.

La descrizione nutrizionale fa parte del posizionamento scelto dall’azienda e non equivale a una certificazione generale di superiorità alimentare. Goodles presenta il proprio mac & cheese come una rilettura più nutriente di un comfort food, pensata anche per consumatori adulti. Il punto commerciale è proprio questo: non abbandonare una preparazione familiare, ma proporla con una combinazione diversa di ingredienti, gusti e occasioni di consumo.

Un concorrente cresciuto nello scaffale americano

La crescita si legge nei dati di Numerator relativi alla spesa statunitense per maccheroni al formaggio a lunga conservazione. Nei dodici mesi terminati a giugno 2026, Goodles aveva raggiunto il 7,8%, contro lo 0,8% dello stesso periodo di tre anni prima. Il dato riguarda una categoria precisa: non misura la quota dell’azienda su tutta la pasta venduta negli Stati Uniti e neppure la percentuale delle confezioni acquistate.

Nella stessa rilevazione, Kraft Mac & Cheese passava dal 42,2% al 36,6% della spesa e Velveeta dal 21,6% al 18,9%. Sono numeri che mostrano il cambiamento degli equilibri fra marchi nello scaffale, senza dimostrare che ogni punto perso dai concorrenti sia stato conquistato direttamente da Goodles. Per Barilla, l’acquisizione porta nel portafoglio un operatore che aveva già guadagnato spazio in un segmento con concorrenti molto consolidati.

Autonomia del marchio e continuità della guida

Il modello annunciato per il dopo-acquisizione insiste sulla continuità. Goodles deve restare un marchio autonomo all’interno del gruppo Barilla, con la possibilità di decidere su prodotti, ricette, ingredienti, standard qualitativi, fornitori e marketing. La comunicazione iniziale prevedeva inoltre il mantenimento dell’intero gruppo di lavoro e delle linee di riporto. L’autonomia operativa dichiarata non cambia però il dato societario: il marchio entra nella proprietà del gruppo italiano.

Guido Barilla ha spiegato che il gruppo seguiva Goodles da tempo, indicando nella forza del marchio, nella qualità dei prodotti e nello slancio della crescita gli elementi di interesse. Il presidente ha richiamato anche la coesione dell’organizzazione e l’orientamento al futuro del management. Sono le motivazioni espresse dal compratore per descrivere la scelta, non una garanzia sui risultati economici che l’integrazione potrà produrre nei prossimi anni.

Zeszut ha invece indicato nella capacità di innovare e crescere internazionalmente il contributo atteso da Barilla, insieme alla possibilità di mantenere la qualità. Nelle sue dichiarazioni, la dimensione del nuovo proprietario è quindi uno strumento per ampliare il percorso del marchio, non per sostituirne l’identità. La conferma della manager alla guida dell’azienda è uno degli elementi di continuità ribaditi anche dopo il completamento della transazione.

La prospettiva internazionale, oltre l’annuncio

L’espansione fuori dagli Stati Uniti resta una prospettiva indicata dai protagonisti, da distinguere da un calendario di lanci già definito. Il gruppo Barilla opera in oltre cento Paesi e Goodles viene distribuita negli USA attraverso grandi rivenditori e negozi indipendenti: l’operazione mette insieme queste due dimensioni commerciali. Nella struttura comunicata per l’acquisizione, la sede di Goodles resta a Santa Cruz, in California, con Jen Zeszut alla guida del marchio.

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