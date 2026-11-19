🌐 Black Friday 2026, non tutti inseguono i ribassi: Pinko rinuncia alle promozioni in 19 Paesi, The Ordinary sposta il suo appuntamento annuale e REI conferma la chiusura del 27 novembre.

Pinko sceglie di non partecipare

Il Black Friday si avvicina, ma per alcune aziende la risposta non è uno sconto più alto. Pinko non parteciperà all’edizione 2026 in 19 Paesi, Italia compresa: il marchio italiano di moda ha scelto di rinunciare alle promozioni legate all’appuntamento, presentando la decisione come una difesa del valore delle collezioni, del lavoro necessario a realizzarle e della fiducia delle clienti.

La data da segnare è venerdì 27 novembre 2026. Intorno a quella giornata si concentrano scelte diverse: c’è chi non applica ribassi, chi modifica il calendario delle offerte e chi sospende l’attività dei negozi. Pinko, The Ordinary e REI condividono una critica alla pressione commerciale, ma adottano misure che non vanno confuse tra loro.

Per Pinko il messaggio prende forma nel manifesto “Black Friday? No, thanks”. L’azienda sostiene che il rapporto con un capo non debba esaurirsi nella convenienza del momento: l’obiettivo dichiarato è conservare nel tempo il significato dell’acquisto. È una posizione del marchio, non la dimostrazione che l’assenza di sconti produca automaticamente prodotti migliori o consumi più sostenibili.

I mercati coinvolti e il progetto nelle boutique

L’elenco ufficiale comprende Italia, Spagna, Belgio, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria, Germania, Qatar, Libano, Egitto, Albania, Bulgaria, Croazia, Macedonia del Nord, Montenegro, Romania, Serbia, Paesi Bassi e Lussemburgo. La scelta riguarda dunque un perimetro preciso: non va estesa indistintamente a ogni mercato nel quale il marchio è presente.

Nel presentare l’iniziativa, il presidente Pietro Negra ha richiamato la fiducia e la libertà di scelta delle clienti, indicando come obiettivo un acquisto consapevole, non determinato soltanto dalla promozione. Il punto rivendicato dall’azienda è il valore percepito delle collezioni: la rinuncia ai ribassi viene proposta come una presa di posizione sul rapporto fra prodotto, prezzo e desiderio.

Rinunciare al Black Friday non significa però rinunciare all’incontro con il pubblico. Nel fine settimana dell’appuntamento, Pinko ha annunciato nelle boutique “Pinko Christmas Dream”, un percorso dedicato alla scoperta delle collezioni. L’alternativa comunicata dal marchio è quindi un’esperienza in negozio, non la chiusura dei punti vendita adottata da altre aziende.

The Ordinary: nel 2026 Slowvember non si tiene

Per The Ordinary serve una precisazione rispetto al racconto delle precedenti edizioni. La formula Slowvember aveva distribuito lungo novembre una promozione del 23% sui marchi DECIEM, con l’intenzione dichiarata di lasciare più tempo per scegliere. Nel novembre 2026 quell’iniziativa non è prevista: lo specificano le informazioni ufficiali dell’azienda.

L’appuntamento annuale con il 23% di sconto è stato trasferito ad aprile, mese di nascita del gruppo. Il regolamento della campagna 2026 indicava il periodo dal primo al 30 aprile. Non si tratta, quindi, di un’offerta ancora da attendere dopo il Black Friday, ma di una promozione collocata in un altro momento dell’anno.

DECIEM motiva il cambiamento spiegando che il messaggio dello shopping lento veniva sempre più coperto dal rumore commerciale di novembre. Conferma inoltre la chiusura per il Black Friday 2026. La posizione non equivale a un rifiuto assoluto degli sconti: l’azienda mantiene un appuntamento promozionale, ma lo separa dal calendario che intende contestare.

Acquisti senza urgenza, il messaggio ai clienti

Nella propria comunicazione sul Black Friday, The Ordinary invita anche a valutare ciò che finisce nel carrello. Tra le indicazioni ci sono il confronto dei prezzi, il controllo delle quantità contenute nelle confezioni e l’attenzione ai pacchetti che includono prodotti non necessari. Sono suggerimenti del marchio per distinguere il valore dell’acquisto dall’attrattiva della percentuale esposta.

La stessa comunicazione richiama le formule che fanno leva sulla scarsità, come le disponibilità limitate o le ultime occasioni, e invita a non decidere soltanto sotto pressione. Questo messaggio va distinto dal calendario promozionale: le indicazioni generali restano una dichiarazione di approccio, mentre per sapere che cosa accade nel 2026 conta l’avviso specifico sull’assenza di Slowvember.

REI chiude e concede una giornata retribuita

Negli Stati Uniti, REI conferma invece una scelta che incide direttamente sull’organizzazione del lavoro. Nel comunicato del 2 novembre, la cooperativa specializzata in articoli per le attività all’aperto annuncia che 12.000 dipendenti avranno una giornata libera retribuita il 27 novembre. L’invito rivolto al pubblico è trascorrere del tempo fuori casa invece di mettersi in fila per gli acquisti.

L’iniziativa si chiama “Opt Outside” ed è cominciata nel 2015. Nel 2022 REI ha reso permanente l’impegno a chiudere ogni Black Friday. Il programma non richiede necessariamente un’escursione impegnativa: nella presentazione di quest’anno vengono citati anche una passeggiata nel quartiere, un picnic al parco o una semplice uscita per prendere aria.

La chiusura annunciata per il 2026 comprende negozi, centri di distribuzione, assistenza telefonica e sede centrale. Gli ordini online resteranno possibili, ma senza l’immediata ripartenza delle attività operative. REI precisa che la lavorazione e l’evasione degli acquisti effettuati sul sito riprenderanno il giorno successivo, sabato 28 novembre.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.