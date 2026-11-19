🌐 Nel rabdomiosarcoma, nuovi studi sostengono la possibilità di evitare alcuni prelievi del midollo quando la PET è negativa. Ma i risultati non autorizzano una rinuncia generalizzata alle biopsie.

Una possibilità concreta, non un automatismo

Evitare alcuni prelievi del midollo nella stadiazione del rabdomiosarcoma: è la possibilità indicata da uno studio internazionale su pazienti europei e nordamericani. La condizione è precisa: tumore capace di captare il tracciante e midollo negativo alla PET. Non una cancellazione indiscriminata delle biopsie.

La questione riguarda il percorso con cui si stabilisce quanto la malattia sia estesa. Nel rabdomiosarcoma, le informazioni sul tumore iniziale, sui linfonodi e sulle eventuali metastasi contribuiscono alla classificazione del rischio e alle scelte terapeutiche. Cercare un interessamento midollare significa dunque raccogliere un dato clinico rilevante, non semplicemente aggiungere un esame alla diagnosi.

Che cosa misurano PET e prelievo

La PET utilizza una piccola quantità di tracciante radioattivo, in questo caso fluorodesossiglucosio, o FDG: una sostanza analoga al glucosio che permette di visualizzare l’attività metabolica dei tessuti. Le cellule tumorali possono assorbirne più dei tessuti normali e apparire maggiormente evidenti nelle immagini. L’esame offre così una lettura della distribuzione della malattia nel corpo.

Aspirato e biopsia midollare seguono invece una strada diversa: raccolgono materiale dall’osso del bacino perché venga esaminato al microscopio. Non vanno confusi con la biopsia del tumore primitivo, necessaria per identificarne la natura. Il dibattito sui prelievi del midollo riguarda la ricerca della diffusione della malattia, non la possibilità di diagnosticare il rabdomiosarcoma soltanto attraverso immagini.

I risultati del confronto internazionale

Nei 301 pazienti con tumore avido di FDG esaminati prima di chemioterapia e resezione, PET e campionamento hanno rilevato insieme il coinvolgimento midollare in 54 casi. In 24 era indicato soltanto dalla PET, in uno soltanto dal prelievo; in 222 entrambi erano negativi. Assumendo il campionamento come riferimento, la sensibilità della PET era del 98% e la specificità del 90%.

Resta un limite decisivo: lo studio è retrospettivo e il caso positivo al prelievo ma negativo alla PET dimostra che l’errore è possibile. Per gli autori, lesioni midollari che captano FDG richiedono la valutazione di ulteriori accertamenti, con risonanza magnetica e/o biopsia.

Il riscontro della coorte parigina

Un secondo lavoro, pubblicato il 23 settembre 2026, ha analizzato la coorte Paris Kids Cancer: 147 pazienti di età inferiore a 25 anni con una nuova diagnosi. In 129 erano disponibili sia PET/TC sia campionamento midollare. La PET/TC ha classificato correttamente lo stato del midollo in oltre il 99% dei casi, con un valore predittivo negativo del 99,1%.

Nove casi con PET positiva e prelievo negativo sono stati considerati veri interessamenti midollari dopo la verifica mediante risonanza magnetica. È un passaggio importante: una discordanza non equivale necessariamente a un errore della PET, perché il campione può non intercettare la sede coinvolta. Gli autori sostengono un’omissione selettiva delle procedure invasive, mantenendo però il ruolo complementare della biopsia del linfonodo sentinella in specifici sottogruppi.

Perché le percentuali non sono tutte uguali

Un ulteriore audit retrospettivo ha riesaminato le pratiche di stadiazione per sarcoma di Ewing e rabdomiosarcoma. La revisione iniziale comprendeva 240 pazienti diagnosticati tra il 2006 e il 2020; 133 rispettavano i criteri di inclusione. Nel sottogruppo con rabdomiosarcoma, la sensibilità della PET/TC per l’interessamento midollare risultava dell’88% e il valore predittivo negativo del 98%.

Questi numeri impediscono di trasformare una singola percentuale in una garanzia universale. La sensibilità esprime quanto il test riconosca i casi con malattia; il valore predittivo negativo indica quanto sia affidabile un risultato negativo nella popolazione esaminata. Anche questo lavoro propone di omettere il prelievo quando la PET/TC non identifica malattia midollare, ma presenta risultati distinti per i due sarcomi studiati.

Il confine tra ricerca e pratica clinica

Il documento europeo di pratica clinica del 2024 prevedeva, per valutare il midollo, almeno un aspirato e una biopsia rappresentativa. Indicava campionamenti bilaterali nei pazienti con metastasi linfonodali o a distanza e nei tumori con fusione positiva, oppure con istologia alveolare quando lo stato di fusione non fosse disponibile. Le evidenze più recenti vanno quindi lette rispetto a un percorso già strutturato.

Lo stesso documento attribuisce a risonanza magnetica e PET un ruolo nella valutazione linfonodale, ma raccomanda una biopsia quando il coinvolgimento sia dubbio o sospetto. Il punto non è sostituire ogni verifica sul tessuto con una scansione: è riconoscere quali domande possano ricevere una risposta affidabile dalle immagini e quali richiedano ancora un campione biologico.

La correzione pubblicata a settembre

Nella verifica dei risultati va considerata anche la correzione pubblicata online il 28 settembre 2026 per il lavoro internazionale. Riguarda la tabella 2: nel gruppo positivo sia alla PET sia al campionamento erano state invertite due voci sulle modalità di raccolta del midollo.

Il valore corretto per aspirato e biopsia insieme è 46 pazienti, pari all’85,2%; quello relativo al solo aspirato è 7 pazienti, pari al 13%.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.