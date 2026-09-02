Baleari, 147 migranti soccorsi in poche ore: barche intercettate

🌐 Migranti alle Baleari, nuova giornata di arrivi e soccorsi: 147 persone sono state intercettate in diverse operazioni tra Cabrera e Formentera. Quattro imbarcazioni sono state individuate nel pomeriggio, mentre il bilancio complessivo dall’inizio dell’anno sale a 4.744 migranti arrivati sull’arcipelago.

Una nuova giornata di arrivi sulle rotte migratorie del Mediterraneo occidentale riaccende l’attenzione sulle Isole Baleari, dove in poche ore Guardia Civil e Salvamento Marítimo hanno soccorso decine di persone a bordo di piccole imbarcazioni dirette verso l’arcipelago.

Il bilancio della giornata di lunedì è arrivato a 147 migranti, intercettati complessivamente su sei imbarcazioni. Quattro degli interventi si sono concentrati nel pomeriggio e hanno interessato soprattutto le acque intorno a Cabrera, oltre alla zona a sud di Formentera.

Le operazioni si sono sviluppate nell’arco di alcune ore, coinvolgendo diverse unità della Guardia Civil e il servizio di soccorso marittimo spagnolo. Una sequenza di interventi che conferma quanto la rotta tra il Nord Africa e le Baleari continui a rappresentare uno dei principali canali degli arrivi via mare verso la Spagna.

Quattro imbarcazioni intercettate tra Cabrera e Formentera

Il primo dei quattro interventi pomeridiani si è verificato alle 15.13, quando un’imbarcazione è stata individuata a circa quattro chilometri a sud di Formentera.

A bordo c’erano 22 persone di origine nordafricana. L’intervento è stato coordinato dalle autorità spagnole nell’ambito delle attività di sorveglianza e soccorso delle acque dell’arcipelago.

Poco dopo l’attenzione si è spostata verso Cabrera.

Alle 18.14, Salvamento Marítimo e Guardia Civil hanno soccorso altre 29 persone di origine subsahariana, individuate a circa 21 chilometri a sud dell’isola. Nell’operazione sono stati coinvolti anche gli agenti dell’Unità di Sicurezza Cittadina della Guardia Civil e personale dei presidi di Felanitx e Santanyí.

La giornata non era però ancora terminata.

Altri 29 migranti vicino al faro di n’Ensiola

Alle 18.53 è arrivato un nuovo intervento nelle acque di Cabrera.

Questa volta sono state intercettate 29 persone di origine subsahariana nella zona del faro di n’Ensiola. A occuparsi dell’operazione sono stati il Servizio Marittimo Provinciale della Guardia Civil, presente sull’isola, e Salvamento Marítimo.

L’ultimo intervento della giornata è avvenuto alle 20.25.

Una quarta imbarcazione, con 25 persone di origine subsahariana, è stata raggiunta a circa 24 chilometri a sud-est di Cabrera. Anche in questo caso sono intervenuti gli uomini della Guardia Civil e il personale del soccorso marittimo.

La somma dei quattro interventi pomeridiani porta così a 105 persone soccorse, alle quali si aggiungono altri 42 migranti arrivati attraverso due operazioni effettuate nella prima parte della giornata, per un totale di 147.

La rotta delle Baleari continua a crescere

Dietro il dato della singola giornata c’è un fenomeno più ampio.

Secondo gli ultimi dati disponibili, dall’inizio del 2026 sono arrivate alle Baleari 251 imbarcazioni con 4.744 migranti a bordo. Il dato comprende gli arrivi registrati attraverso le diverse operazioni condotte dalle autorità spagnole e censiti sulla base delle informazioni del ministero dell’Interno e della Delegazione del Governo nelle isole.

Il confronto con l’anno precedente restituisce la dimensione della pressione sulla rotta.

Nel 2025 erano state 401 le imbarcazioni arrivate nell’arcipelago, con complessivamente 7.321 persone. Rispetto al 2024, il numero dei migranti era aumentato del 24,5%, mentre quello delle imbarcazioni era cresciuto di quasi il 15%.

La tendenza del 2026 si inserisce quindi in un quadro che le autorità delle Baleari considerano ormai strutturale.

Una rotta migratoria sempre più consolidata

Il governo regionale delle Baleari ha recentemente definito la rotta proveniente dall’Algeria come un fenomeno ormai consolidato.

Tra il 1° gennaio 2025 e il 24 luglio 2026, secondo i dati diffusi dalle autorità regionali, oltre 11.000 persone erano arrivate nell’arcipelago a bordo di più di 600 imbarcazioni. Per il solo 2026, fino alla fine di luglio, erano già state registrate 3.734 persone su 205 imbarcazioni.

Il dato mostra anche una distribuzione molto disomogenea degli arrivi.

Formentera rappresenta uno dei punti maggiormente interessati, mentre Cabrera continua a comparire frequentemente nelle operazioni di intercettazione e soccorso. La posizione geografica delle due isole le rende infatti particolarmente esposte alle traversate provenienti dal Nord Africa.

La pressione non riguarda quindi soltanto l’arrivo fisico sulle spiagge. Numerose imbarcazioni vengono individuate direttamente in mare, spesso a diversi chilometri dalla costa, rendendo necessario l’intervento delle unità di soccorso prima che possano raggiungere terra.

Guardia Civil e Salvamento Marítimo, operazioni coordinate

Le operazioni condotte nelle acque delle Baleari vedono spesso lavorare fianco a fianco due strutture con funzioni differenti ma complementari.

Da una parte c’è la Guardia Civil, impegnata nelle attività di controllo delle frontiere, sorveglianza marittima e identificazione delle imbarcazioni.

Dall’altra opera Salvamento Marítimo, il sistema spagnolo dedicato al soccorso e alla sicurezza in mare.

Quando una piccola imbarcazione viene individuata, l’obiettivo prioritario è verificare le condizioni delle persone a bordo e garantire che possano essere trasferite in sicurezza. In parallelo vengono avviate le procedure previste per l’identificazione e la gestione degli arrivi.

Le operazioni possono quindi assumere contemporaneamente una dimensione umanitaria, di sicurezza e di controllo delle frontiere.

L’estate intensifica gli arrivi

Il calendario degli ultimi mesi mostra inoltre una frequenza elevata di operazioni.

Ad agosto, in una sola giornata, le autorità avevano intercettato 102 migranti a bordo di cinque imbarcazioni distribuite tra Formentera, Cabrera e Mallorca.

In un’altra giornata dello stesso mese, 77 persone erano state intercettate in quattro diversi interventi, mentre il giorno precedente ne erano arrivate altre 111 a bordo di sei imbarcazioni.

Non si tratta quindi di episodi isolati, ma di una successione di operazioni che tende a concentrarsi soprattutto durante i periodi dell’anno nei quali le condizioni del Mediterraneo rendono più frequenti le traversate.

La rotta verso le Baleari è diventata progressivamente più visibile anche nelle statistiche nazionali spagnole, con una presenza crescente di imbarcazioni provenienti dal Nord Africa.

Dalla partenza al soccorso: una traversata ad alto rischio

Le piccole imbarcazioni utilizzate per queste traversate devono affrontare distanze significative in mare aperto.

La posizione di Cabrera e Formentera rende particolarmente importante l’attività di monitoraggio marittimo. Un’imbarcazione può essere individuata quando si trova ancora a molte miglia dalla costa, come accaduto anche durante le operazioni di lunedì.

In questi casi il soccorso diventa essenziale per evitare che una traversata già difficile possa trasformarsi in un’emergenza.

Il fenomeno presenta inoltre caratteristiche differenti a seconda delle imbarcazioni e delle persone a bordo. Nei diversi interventi delle ultime settimane sono stati identificati gruppi di origine nordafricana e subsahariana, a conferma della pluralità dei percorsi che convergono sulla rotta delle Baleari.

Il nodo dell’accoglienza dopo gli arrivi

Una volta concluse le operazioni in mare, la gestione dei migranti passa alle autorità competenti.

L’arrivo di numerosi gruppi in un arco temporale ristretto rappresenta una sfida non soltanto per i servizi di soccorso, ma anche per le strutture incaricate dell’accoglienza, dell’identificazione e della successiva gestione amministrativa.

Il governo delle Baleari ha sottolineato negli ultimi mesi anche l’impatto degli arrivi sui servizi territoriali, compresa la gestione dei minori non accompagnati, che costituiscono una componente particolarmente delicata del fenomeno.

La questione migratoria nell’arcipelago non è dunque limitata al controllo delle frontiere marittime. Coinvolge direttamente comuni, governo regionale, servizi sociali e strutture di accoglienza.

147 persone in una sola giornata

La sequenza di lunedì restituisce in modo concreto la dimensione del fenomeno.

Sei imbarcazioni, 147 persone e diverse operazioni distribuite tra Formentera e Cabrera hanno impegnato Guardia Civil e Salvamento Marítimo nell’arco della giornata.

Il dato si aggiunge a una serie di arrivi che, nel corso dell’estate, hanno mantenuto elevata la pressione sulla rotta algerino-balearica.

Con 4.744 migranti e 251 imbarcazioni dall’inizio dell’anno, le Baleari si avviano così verso una nuova fase della loro storia migratoria, mentre le autorità continuano a rafforzare le attività di sorveglianza e soccorso.

Il mare resta il primo luogo nel quale questa emergenza si manifesta. Ed è proprio nelle sue acque, spesso ancora lontano dalle coste, che si concentra il lavoro quotidiano degli uomini e delle donne impegnati a intercettare le imbarcazioni e, prima ancora, a garantire la sicurezza delle persone che viaggiano a bordo.