16enne uccide la madre e chiama il 112: «Forse è morta»

🌐 Roma, un ragazzo di 16 anni avrebbe aggredito la madre nell’appartamento di famiglia all’Alessandrino e poi avrebbe chiamato i soccorsi: «L’ho picchiata, forse è morta». La donna, 50 anni, è deceduta in ospedale dopo poche ore. Il giovane è stato arrestato e si trova ricoverato in Psichiatria. La Procura per i minorenni indaga sulla dinamica e sul contesto familiare.

Una telefonata al 112, poche parole pronunciate con la consapevolezza di quanto appena accaduto e poi l’arrivo della polizia. A Roma, nella zona dell’Alessandrino, un ragazzo di 16 anni è stato arrestato con l’accusa di aver aggredito mortalmente la madre, una donna di 50 anni.

Il dramma si è consumato domenica pomeriggio all’interno dell’abitazione nella quale i due vivevano. Secondo la prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il ragazzo avrebbe colpito ripetutamente la madre provocandole ferite gravissime.

È stato lui stesso, subito dopo, a chiedere l’intervento dei soccorritori.

«L’ho picchiata, forse è morta», avrebbe detto al telefono, facendo scattare immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine e del personale sanitario.

Quando gli agenti sono arrivati davanti all’abitazione, il giovane si trovava all’ingresso del palazzo. Aveva ancora addosso una maglietta sporca di sangue.

All’interno dell’appartamento, invece, c’era la madre.

L’intervento della polizia e la corsa in ospedale

La scena trovata dagli agenti ha confermato la gravità della situazione.

La donna era riversa a terra nell’abitazione. I soccorritori hanno prestato le prime cure e l’hanno trasferita in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata, dove i medici hanno tentato di salvarle la vita.

Le condizioni erano però estremamente gravi.

La 50enne è morta dopo poche ore, nonostante i tentativi dei sanitari.

Nel frattempo il figlio è stato preso in consegna dalla polizia e successivamente arrestato con l’accusa di omicidio.

La vicenda è ora nelle mani della Procura per i minorenni di Roma, che dovrà ricostruire con precisione cosa sia accaduto nell’appartamento e soprattutto cosa abbia preceduto l’aggressione.

Il ragazzo ricoverato in Psichiatria

Dopo l’arresto, il 16enne è stato trasferito al Policlinico Umberto I, dove si trova ricoverato nel reparto di Psichiatria.

La sua condizione psicologica rappresenta uno degli elementi sui quali gli investigatori dovranno concentrarsi, anche alla luce di quanto avvenuto nelle ore precedenti all’omicidio.

Secondo le prime informazioni, infatti, il ragazzo avrebbe manifestato già il giorno precedente un comportamento tale da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

La telefonata del giorno prima: «Mi fa bere alcolici»

Sabato, a meno di 24 ore dalla tragedia, il 16enne aveva già chiamato il 112.

In quell’occasione avrebbe accusato la madre di costringerlo a bere alcolici. Una circostanza che, secondo quanto emerso successivamente, non avrebbe trovato conferma.

Gli agenti intervenuti avrebbero quindi ascoltato anche la versione della donna.

La madre avrebbe spiegato che il figlio aveva problemi di natura psichica e, al termine dell’intervento, il ragazzo era stato accompagnato al Bambino Gesù per una valutazione.

Il giorno successivo, però, si sarebbe consumata la tragedia.

È uno degli elementi che gli investigatori stanno ricostruendo per capire se esistesse un quadro di fragilità già evidente e se quanto accaduto nelle ore precedenti possa fornire indicazioni utili per comprendere l’aggressione.

Nessuna precedente segnalazione alla famiglia

Un altro elemento emerso nelle prime ore dell’indagine riguarda l’assenza, almeno secondo quanto finora risulta, di precedenti segnalazioni relative alla famiglia.

Non risultano infatti interventi o denunce precedenti che avessero messo le autorità davanti a una situazione di violenza domestica.

Questo aspetto rende ancora più complessa la ricostruzione del contesto nel quale è maturato il delitto.

L’intervento del giorno precedente, però, rappresenta ora un passaggio inevitabilmente importante per gli investigatori. Sarà necessario stabilire cosa fosse emerso durante quel primo contatto con la famiglia, quali valutazioni fossero state effettuate e quale fosse lo stato del ragazzo.

Non significa, tuttavia, che l’episodio del giorno precedente potesse necessariamente far prevedere quanto sarebbe accaduto il giorno dopo.

Cosa dovrà chiarire l’inchiesta

La Procura per i minorenni dovrà ora ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione.

Uno dei primi obiettivi sarà stabilire come sia stata provocata la morte della donna, quali siano state le modalità dell’aggressione e in quale sequenza si siano verificati i fatti.

Saranno importanti gli accertamenti medico-legali sul corpo della vittima e i rilievi effettuati all’interno dell’abitazione.

Gli investigatori dovranno inoltre ricostruire le ore immediatamente precedenti al delitto, raccogliendo eventuali testimonianze e verificando le comunicazioni intercorse tra il ragazzo, la madre e le altre persone eventualmente entrate in contatto con loro.

La telefonata al 112 costituisce già un elemento rilevante dell’indagine perché sarebbe stato lo stesso ragazzo a segnalare spontaneamente ciò che era appena accaduto.

Un dramma consumato nell’appartamento di famiglia

La vicenda si inserisce in un quadro particolarmente delicato perché coinvolge un minorenne e una madre morta all’interno della propria abitazione.

L’Alessandrino, quartiere della periferia orientale della capitale, è stato raggiunto dalle pattuglie della polizia e dai mezzi di soccorso nel pomeriggio di domenica.

Quando gli agenti sono arrivati, il 16enne era ancora all’esterno del palazzo, con la maglietta sporca di sangue. La madre si trovava invece all’interno dell’appartamento, gravemente ferita.

Da quel momento sono cominciati gli accertamenti destinati a trasformare una prima emergenza sanitaria in un’indagine per omicidio.

Il ragazzo, dopo essere stato fermato, è stato sottoposto agli accertamenti sanitari e quindi ricoverato nel reparto di Psichiatria del Policlinico Umberto I.

La fragilità psicologica al centro degli accertamenti

La questione della salute mentale del giovane dovrà essere affrontata con estrema attenzione.

Le informazioni disponibili parlano di problemi psichici già riferiti dalla madre durante l’intervento del giorno precedente. Ma sarà necessario distinguere ciò che è stato effettivamente diagnosticato da ciò che appartiene alle prime testimonianze raccolte dagli investigatori.

In un procedimento che riguarda un minorenne, gli accertamenti sulla capacità di intendere e di volere e sulle sue condizioni psicologiche possono assumere un peso determinante.

La Procura dovrà quindi procedere su due piani paralleli: da una parte ricostruire il fatto criminale, dall’altra comprendere il quadro personale e psicologico nel quale il ragazzo si trovava.

Saranno gli specialisti e gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria a fornire gli elementi necessari.

La telefonata dopo l’aggressione

Tra tutti gli elementi emersi, quello della chiamata al 112 resta il più significativo.

Il ragazzo, dopo aver aggredito la madre, avrebbe preso il telefono e chiesto aiuto. La frase pronunciata agli operatori — «L’ho picchiata, forse è morta» — avrebbe permesso di far intervenire rapidamente le pattuglie e i soccorritori.

Per la donna, però, le ferite si sono rivelate troppo gravi.

Il decesso in ospedale ha trasformato definitivamente l’emergenza in un’inchiesta per omicidio.

Resta ora da capire cosa abbia provocato l’escalation e perché, a distanza di poche ore dall’intervento del giorno precedente, la situazione sia precipitata fino alla morte della madre.

Le prossime ore decisive per l’inchiesta

Gli investigatori dovranno ricostruire ogni dettaglio della giornata dell’aggressione, mentre il ragazzo rimane ricoverato.

La sua posizione giudiziaria sarà valutata dall’autorità competente secondo le procedure previste per i minorenni.

Parallelamente, gli accertamenti dovranno fare luce sulle cause dell’aggressione, sulle condizioni psicologiche del 16enne e sul contesto familiare.

Il fatto che non risultino precedenti segnalazioni rende ancora più importante ricostruire con precisione ciò che è accaduto tra sabato e domenica.

In meno di 24 ore, infatti, una prima richiesta d’aiuto legata a un presunto comportamento anomalo si è trasformata in una tragedia familiare.

La madre è morta in ospedale. Il figlio, appena sedici anni, si trova ora sotto custodia e ricoverato in una struttura psichiatrica.

L’indagine dovrà stabilire non soltanto come sia morta la donna, ma soprattutto cosa sia accaduto nella mente e nella vita di quel ragazzo nelle ore che hanno preceduto il gesto.