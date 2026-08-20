Arzignano, auto elettrica in fiamme: casa dichiarata inagibile

🌐 Auto elettrica in fiamme ad Arzignano: il rogo partito da un veicolo parcheggiato si è propagato a un’abitazione in via Lombardia. Cinque squadre dei vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte, nessun ferito ma casa dichiarata inagibile. Indagini in corso sulle cause dell’incendio.

Una notte di paura ad Arzignano, nel Vicentino, dove un incendio sviluppatosi da un’auto elettrica ha coinvolto un’abitazione provocando danni ingenti. L’allarme è scattato poco dopo le 22 di lunedì 17 agosto, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi da un veicolo parcheggiato in via Lombardia 16.

Nel giro di pochi minuti il rogo ha raggiunto l’edificio davanti al quale l’auto era stata lasciata in sosta. La situazione ha richiesto un intervento massiccio dei vigili del fuoco, impegnati per diverse ore nello spegnimento e nella successiva messa in sicurezza della zona.

Non risultano persone ferite né intossicate dal fumo, ma il bilancio sul piano materiale è pesante. L’abitazione è stata dichiarata inagibile e sono in corso verifiche sulle strutture portanti per stabilire se l’incendio abbia compromesso la sicurezza dell’edificio.

Incendio ad Arzignano, l’allarme poco dopo le 22

La chiamata di emergenza è arrivata poco dopo le 22. Secondo la prima ricostruzione, le fiamme si sono sviluppate da un’auto parcheggiata davanti all’abitazione e hanno successivamente raggiunto la struttura.

L’incendio ha quindi assunto rapidamente dimensioni tali da rendere necessario l’intervento di più squadre.

Non è ancora stata stabilita l’origine del rogo. Il fatto che l’incendio sia partito dal veicolo non permette, da solo, di stabilire perché l’auto abbia preso fuoco.

Saranno gli accertamenti tecnici a chiarire se si sia trattato di un guasto, di un problema verificatosi durante la sosta oppure di un’altra causa.

Per il momento, ogni ipotesi resta prematura.

La priorità dei soccorritori è stata invece impedire che le fiamme si propagassero ulteriormente all’abitazione e alle strutture circostanti.

Cinque squadre dei vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

La risposta dei vigili del fuoco è stata imponente.

Sul posto sono arrivate cinque squadre provenienti dai distaccamenti di Arzignano, Schio, Vicenza e Recoaro.

L’intervento non si è concluso con lo spegnimento delle fiamme. Dopo aver circoscritto il rogo, i pompieri hanno dovuto procedere alle operazioni di bonifica e messa in sicurezza, controllando i punti interessati dall’incendio e verificando la presenza di eventuali focolai residui.

Il lavoro è andato avanti per ore.

I vigili del fuoco sono rimasti impegnati fino alle 5 del mattino, quando l’emergenza poteva considerarsi sostanzialmente sotto controllo.

La durata dell’intervento restituisce la dimensione dell’incendio: non una semplice fiammata sviluppatasi intorno a un’automobile, ma un rogo che ha coinvolto anche una costruzione e che ha richiesto un lungo lavoro per evitare ulteriori conseguenze.

Casa dichiarata inagibile: verifiche sulle strutture

Il danno più grave riguarda l’abitazione raggiunta dalle fiamme.

Al termine delle operazioni, l’edificio è stato dichiarato inagibile.

La decisione è legata alla necessità di verificare le condizioni della struttura dopo l’esposizione al calore e alle fiamme. In particolare, sono in corso accertamenti sulle strutture portanti, per capire se abbiano subito danni tali da compromettere la stabilità dell’immobile.

Si tratta di un passaggio fondamentale prima di poter stabilire quando e se l’abitazione potrà tornare a essere utilizzata.

I danni vengono descritti come ingenti, ma la loro entità precisa dovrà essere quantificata attraverso le verifiche tecniche.

La priorità, in questa fase, resta naturalmente la sicurezza.

Nessun ferito né intossicato

Nonostante la violenza dell’incendio, il bilancio più importante è fortunatamente quello relativo alle persone.

Non si registrano feriti e non risultano persone intossicate dal fumo.

È un elemento particolarmente significativo considerando che l’incendio si è sviluppato in prossimità di un’abitazione e nelle ore serali, quando la presenza di persone all’interno degli edifici è generalmente maggiore.

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha consentito di contenere il rogo e di mettere in sicurezza l’area.

Resta tuttavia il problema per chi abitava nell’edificio, che si ritrova con una casa inutilizzabile e con la necessità di affrontare ora tutte le conseguenze dell’incendio.

Cosa sappiamo sull’auto elettrica incendiata

Uno degli aspetti destinati a essere approfonditi riguarda naturalmente il veicolo dal quale sarebbe partito il rogo.

La natura elettrica dell’auto rende necessario un accertamento tecnico particolarmente accurato per stabilire che cosa abbia provocato l’incendio.

Un incendio che coinvolge una batteria agli ioni di litio può presentare caratteristiche differenti rispetto a quello di un’auto tradizionale, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di riaccensione e le procedure di messa in sicurezza.

Questo, però, non significa che ogni incendio di un’auto elettrica sia automaticamente riconducibile alla batteria.

Nel caso di Arzignano non è stata ancora accertata la causa dell’incendio e non ci sono elementi sufficienti per attribuire il rogo a un difetto della batteria o a un malfunzionamento specifico.

Gli accertamenti dovranno quindi stabilire da quale punto del veicolo siano partite le fiamme e quale sia stata la sequenza che ha portato alla propagazione verso l’abitazione.

Un incendio che ha richiesto ore di lavoro

La cronologia dell’intervento restituisce una notte particolarmente impegnativa per i soccorritori.

Dalle prime fiamme sviluppatesi dall’auto si è passati al coinvolgimento dell’edificio, fino alle operazioni di spegnimento e controllo protrattesi per diverse ore.

Dalle 22 circa fino alle 5 del mattino, i vigili del fuoco hanno lavorato per domare completamente il rogo e impedire che potesse provocare ulteriori danni.

Dopo l’estinzione delle fiamme, l’attenzione si è spostata sulla sicurezza dell’edificio. Un incendio di questo tipo può infatti provocare danni non immediatamente visibili, soprattutto alle parti strutturali esposte a temperature elevate.

Per questo le verifiche non si sono limitate alle zone direttamente interessate dalle fiamme.

Le indagini per capire come è iniziato il rogo

Adesso la fase più urgente dell’emergenza è terminata, ma resta da ricostruire la dinamica.

Gli accertamenti dovranno stabilire perché l’auto abbia preso fuoco e come le fiamme siano riuscite a raggiungere l’abitazione.

La posizione del veicolo, la distanza dall’edificio, il punto d’origine delle fiamme e le condizioni della struttura saranno tutti elementi utili alla ricostruzione.

Non è ancora possibile stabilire se il rogo sia stato provocato da un guasto elettrico, da un problema meccanico, da un evento accidentale o da altre circostanze.

Saranno quindi le verifiche tecniche a fornire gli elementi necessari.

Il nodo della sicurezza degli edifici dopo un incendio

La dichiarazione di inagibilità rappresenta uno dei passaggi più delicati dell’intera vicenda.

Quando un edificio viene esposto a un incendio, infatti, il danno non riguarda soltanto ciò che è stato direttamente bruciato. Il calore può compromettere materiali e componenti strutturali anche in aree apparentemente meno danneggiate.

Per questo motivo è necessario attendere gli accertamenti prima di qualsiasi valutazione sull’agibilità dell’abitazione.

Nel frattempo, la casa rimane inutilizzabile.

Per i residenti, dunque, l’incendio non si è concluso con lo spegnimento delle fiamme. La fase successiva sarà quella della valutazione dei danni, delle eventuali opere di ripristino e della verifica delle condizioni necessarie per tornare nell’immobile.

Arzignano, una notte di paura senza vittime

Il bilancio dell’incendio resta pesante per i danni provocati, ma avrebbe potuto essere molto più grave.

Un’auto in fiamme davanti a un’abitazione, in piena notte, rappresenta infatti una situazione potenzialmente molto pericolosa. La propagazione all’edificio ha reso necessario un intervento articolato e prolungato.

L’assenza di feriti e intossicati è quindi il dato più importante della notte.

Rimane invece una casa gravemente danneggiata, dichiarata inagibile e ora sottoposta alle verifiche sulle strutture portanti.

L’incendio di via Lombardia lascia anche una domanda ancora senza risposta: che cosa ha fatto scattare le prime fiamme sull’auto?

È su questo punto che si concentreranno ora gli accertamenti. Solo dopo aver individuato l’origine del rogo sarà possibile ricostruire con maggiore precisione la sequenza che, in poche ore, ha trasformato un veicolo parcheggiato in un incendio capace di coinvolgere un’intera abitazione.