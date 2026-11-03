Armistizio del 1918 e Monica Vitti: MetroLunario del 3 novembre

🌐 Il 3 novembre 2026 ricorda la firma dell’ armistizio di Villa Giusti , che nel 1918 pose le basi per la fine della Grande Guerra sul fronte italiano. Il calendario celebra San Martino de Porres , il 95° anniversario della nascita di Monica Vitti e i 69 anni del volo spaziale della cagnolina Laika . Sul versante astrologico, il segno protagonista è l’ Ariete , tra iniziativa, entusiasmo e prudenza.

Santo del giorno: San Martino de Porres, l’umiltà che cambia la storia

Il 3 novembre la Chiesa cattolica ricorda San Martino de Porres, religioso domenicano vissuto fra il XVI e il XVII secolo, una figura che sembra avere anticipato di secoli alcuni dei grandi temi della solidarietà contemporanea.

Nato a Lima, in Perù, nel 1579, Martino era figlio di un nobile spagnolo e di una donna libera di origine africana. Crebbe in un ambiente attraversato da profonde disuguaglianze sociali e razziali, ma riuscì a trasformare le difficoltà personali in una vocazione di servizio.

Entrato nell’ambiente dei domenicani, dedicò gran parte della propria esistenza all’assistenza degli ammalati, dei poveri e degli emarginati. Secondo la tradizione religiosa, curava chiunque bussasse alla sua porta, senza preoccuparsi troppo del rango sociale o del prestigio della persona.

Il santo viene spesso raffigurato con una scopa, simbolo dei lavori più umili che svolgeva nel convento. Una scelta iconografica curiosa ma significativa: mentre altri personaggi conquistavano gloria e potere, lui diventava celebre pulendo, assistendo e aiutando.

Morì il 3 novembre 1639 e fu canonizzato nel 1962 da papa Giovanni XXIII. Oggi è venerato come esempio di carità, umiltà e attenzione verso le persone escluse dalla società.

Nel calendario religioso italiano la giornata ricorda anche Santa Silvia, tradizionalmente identificata come madre di papa Gregorio Magno, aggiungendo un ulteriore legame con la storia della Chiesa di Roma.

Accadde oggi: il 3 novembre 1918 l’Italia firma l’armistizio

Il 3 novembre 1918 rappresenta una delle date decisive della storia nazionale. A Villa Giusti, nei pressi di Padova, viene firmato l’armistizio fra l’Impero austro-ungarico e le potenze alleate, rappresentate nelle trattative dall’Italia.

L’accordo arriva dopo anni di combattimenti sanguinosi, enormi sacrifici e trasformazioni politiche che avevano sconvolto l’Europa. L’esercito italiano, dopo la disfatta di Caporetto del 1917, aveva progressivamente recuperato terreno fino alla vittoria nella battaglia di Vittorio Veneto.

La firma avvenne nel pomeriggio del 3 novembre, mentre la cessazione delle ostilità sarebbe entrata in vigore alle ore 15 del 4 novembre 1918.

Una distinzione cronologica fondamentale: il 3 novembre è il giorno dell’accordo, il 4 quello della sua applicazione. Proprio il 4 novembre sarebbe diventato in Italia il Giorno dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Il documento non pose fine all’intera Prima guerra mondiale, che sul fronte occidentale proseguì fino all’11 novembre. Ma sancì la conclusione dei combattimenti fra Italia e Austria-Ungheria.

Nel 2026 ricorrono 108 anni dalla firma dell’armistizio. Una ricorrenza che restituisce il peso umano di quella stagione: milioni di uomini mobilitati, famiglie spezzate e un continente profondamente cambiato.

Nati il 3 novembre: Monica Vitti, la donna che reinventò il cinema

Il 3 novembre 1931 nasceva a Roma Monica Vitti, all’anagrafe Maria Luisa Ceciarelli. Nel 2026 ricorre il 95° anniversario della nascita di un’attrice che ha saputo attraversare generi cinematografici diversissimi senza perdere la propria identità.

La sua carriera è legata inizialmente al cinema di Michelangelo Antonioni, con film come L’avventura, La notte, L’eclisse e Deserto rosso. Interpretazioni intense, enigmatiche, capaci di trasformare gesti e silenzi in strumenti narrativi.

Ma Monica Vitti non era destinata a restare prigioniera dei personaggi tormentati. Con sorprendente disinvoltura passò alla commedia all’italiana, dimostrando una vena comica straordinaria.

In La ragazza con la pistola interpretò una giovane siciliana alle prese con tradizioni e convenzioni sociali. Accanto ad Alberto Sordi, Vittorio Gassman e altri protagonisti del cinema italiano costruì personaggi ironici, vivaci e anticonformisti.

La sua voce roca, immediatamente riconoscibile, divenne quasi un marchio di fabbrica. Un caso raro in cui un tratto fisico che avrebbe potuto sembrare un limite si trasformò in uno degli elementi più affascinanti di una carriera.

Scomparsa nel 2022, Monica Vitti conserva un posto speciale nell’immaginario italiano. Non soltanto come diva, ma come interprete capace di unire profondità drammatica e leggerezza.

Eventi e curiosità: Laika, il primo animale nell’orbita terrestre

Il 3 novembre 1957 l’Unione Sovietica lanciava nello spazio lo Sputnik 2, con a bordo la cagnolina Laika.

Era il secondo satellite artificiale sovietico e portava per la prima volta un animale vivente nell’orbita terrestre. La missione rappresentò un passaggio decisivo nella corsa allo spazio fra Mosca e Washington.

Laika era una cagnolina randagia selezionata a Mosca e sottoposta a un addestramento specifico. La sua storia divenne famosa nel mondo, ma nascondeva una realtà drammatica: non era stato predisposto un sistema per riportarla sulla Terra.

Morì poche ore dopo il lancio, probabilmente a causa del surriscaldamento della capsula e dello stress fisiologico.

Nel 2026 ricorrono 69 anni dalla missione. Il suo ricordo accompagna oggi anche una riflessione etica sulla sperimentazione animale, sui costi del progresso tecnologico e sulle responsabilità della ricerca.

Segno più fortunato del 3 novembre 2026: Ariete

L’Ariete conquista il titolo simbolico di segno più fortunato del martedì, prendendo il posto della Bilancia, protagonista del giorno precedente.

Il quadro astrologico presenta Marte e Giove in Leone, una combinazione che nella tradizione viene interpretata come favorevole all’iniziativa dei segni di Fuoco. Per l’Ariete, governato simbolicamente da Marte, questo intreccio suggerisce energia, determinazione e desiderio di mettersi alla prova.

Saturno in Ariete, in moto retrogrado apparente, introduce invece un elemento di disciplina e responsabilità. Non soltanto slanci e grandi progetti, quindi, ma anche la capacità di rispettare impegni e scadenze.

Il Sole in Scorpione accentua il carattere introspettivo della stagione. È un quadro di intrattenimento astrologico, non una previsione scientificamente verificabile.

Amore, soldi e salute: le aspettative dell’Ariete

Amore: il clima simbolico favorisce iniziativa e spontaneità, con attenzione a non trasformare una discussione in una gara a chi ha l’ultima parola. Le coppie possono valorizzare progetti condivisi, mentre i single trovano nell’intraprendenza il tema dominante.

Soldi: l’interpretazione astrologica suggerisce di organizzare nuove idee senza precipitare nelle decisioni. La parola chiave è programmazione, soprattutto per acquisti impegnativi o accordi professionali.

Salute: energia e movimento rappresentano i temi simbolici della giornata. Attività fisica proporzionata alle proprie capacità, pause regolari e riposo adeguato restano abitudini utili indipendentemente dalle posizioni planetarie.

MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.