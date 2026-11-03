Manovra, voto Usa e allerta Sud: MetroZibaldone del 3 novembre

🌐 Manovra e voto Usa aprono il 3 novembre: l’Italia misura promesse fiscali e pressione sui consumi, mentre Washington affronta le midterm. Al Sud resta l’allerta maltempo, Roma torna sul delitto Pasolini e Inter e Roma attendono due trasferte di Champions.

Parlamento: alla Camera è attesa la discussione sui carburanti; la manovra 2027 resta un disegno di legge, non un beneficio già disponibile.

alla Camera è attesa la discussione sui carburanti; la manovra 2027 resta un disegno di legge, non un beneficio già disponibile. Stati Uniti: il voto del 3 novembre assegna tutti i 435 seggi della Camera e 35 seggi del Senato.

il voto del 3 novembre assegna tutti i 435 seggi della Camera e 35 seggi del Senato. Maltempo: allerta arancione in settori di Puglia e Basilicata; le indicazioni operative restano territoriali.

allerta arancione in settori di Puglia e Basilicata; le indicazioni operative restano territoriali. Pasolini: un nuovo fascicolo a Roma riporta al vaglio degli inquirenti l’omicidio dell’Idroscalo, 51 anni dopo.

un nuovo fascicolo a Roma riporta al vaglio degli inquirenti l’omicidio dell’Idroscalo, 51 anni dopo. Calcio: alle 21 sono in programma Feyenoord–Inter e Manchester United–Roma, quarta giornata della fase campionato di Champions.

Italia, il bilancio delle promesse passa dal Parlamento

La giornata parlamentare riparte dall’energia. Alle 11.30 del 3 novembre è prevista alla Camera la discussione generale sul decreto relativo ai prezzi petroliferi e alle infrastrutture energetiche strategiche, già approvato dal Senato. Sullo sfondo c’è la manovra 2027, annunciata per circa 26 miliardi. Sono provvedimenti diversi, uniti però dalla stessa domanda politica: quanto delle decisioni adottate o proposte diventa sollievo concreto per famiglie e imprese? L’approvazione in Consiglio dei ministri non sostituisce il passaggio alle Camere.

Il conto più urgente, intanto, è quello del territorio. Per oggi il bollettino di criticità indica allerta arancione in Puglia e in parte della Basilicata, con ulteriori allerte gialle al Centro-Sud. Il rischio riguarda temporali e dissesti, con livelli differenti fra zone e fenomeni. Il colore non equivale a una chiusura automatica delle scuole né descrive un danno già avvenuto: servono le disposizioni locali. La prevenzione si misura nella tempestività di queste informazioni, prima che negli annunci successivi all’emergenza.

Sul versante giudiziario, la Procura di Roma ha aperto un nuovo fascicolo sull’omicidio di Pier Paolo Pasolini, affidato alla sostituta Silvia Santucci dopo l’esposto dell’avvocato Stefano Maccioni. L’iniziativa arriva a 51 anni dall’uccisione, avvenuta all’Idroscalo di Ostia nella notte fra il primo e il 2 novembre 1975. Tornano da valutare elementi presentati dai promotori dell’istanza: la riapertura è un atto investigativo, non la conferma anticipata di un movente o di nuove responsabilità.

Mondo, le urne americane e il segnale di Teheran

Negli Stati Uniti il 3 novembre è Election Day. Si rinnovano integralmente la Camera dei rappresentanti e 35 dei cento seggi del Senato. Donald Trump non è sulla scheda per un nuovo mandato presidenziale, ma il controllo del Congresso condiziona l’approvazione delle leggi, la spesa e il confronto con la Casa Bianca. Le maggioranze si decidono nei collegi, non nella somma delle impressioni nazionali. Lo scrutinio seguirà la chiusura dei seggi americani: nell’edizione italiana di apertura non esiste ancora un verdetto da raccontare.

Alla vigilia del voto, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha annunciato l’autorizzazione della Guida suprema a trattare con Washington. Teheran ha inoltre illustrato una proposta che collega la riapertura dello Stretto di Hormuz all’accettazione di condizioni da parte americana. È un’apertura dichiarata, non un accordo sottoscritto. Per l’Italia la distinzione ha un peso materiale: la sicurezza delle rotte e il costo dell’energia dipendono da decisioni operative, mentre l’annuncio diplomatico può precederle senza garantirne l’attuazione.

Economia, il caro vita arriva prima degli sgravi

La distanza fra dichiarazioni e disponibilità di spesa emerge nell’allarme di Confesercenti: nel trimestre in corso sarebbero a rischio 1,4 miliardi di consumi, secondo una stima collegata a un’indagine sulle rinunce delle famiglie. Oltre nove intervistati su dieci dichiarano di ridurre le spese; i tagli riguardano anche ristorazione e vacanze. È una valutazione del rischio, non una perdita già certificata nei conti nazionali. Racconta però una pressione che raggiunge insieme i bilanci domestici e le attività di prossimità.

La manovra propone di estendere al reddito fino a 55.000 euro lo scaglione Irpef al 33%. Il beneficio riguarda la fascia interessata, non l’intero imponibile tassato indistintamente con quell’aliquota. Anche per questo un annuncio fiscale non descrive lo stesso vantaggio per tutte le famiglie. Il confronto politico deve tenere insieme chi rientra nella misura e chi resta fuori, oltre al tempo che separa il progetto dalla legge: bollette, affitti e acquisti quotidiani continuano intanto a presentare il loro conto.

Sport, Inter e Roma alla prova delle trasferte europee

La Champions riporta il calcio italiano lontano da casa. Feyenoord–Inter, in programma alle 21, mette i nerazzurri davanti al quarto impegno della fase campionato, dopo l’1–0 sullo Shakhtar Donetsk del turno precedente. Nello stesso orario la Roma affronta il Manchester United: i giallorossi arrivano dal 4–0 allo Slovan Bratislava. Due successi già acquisiti, due partite ancora da giocare.

Il programma proseguirà domani con Porto–Napoli e Lens–Como, entrambe alle 21. Il punto sportivo è la continuità: nella fase campionato ogni incontro alimenta una classifica comune, e il peso di una trasferta non si esaurisce nel prestigio dell’avversario.

Domani, Firenze ricorda l’alluvione con Mattarella

Mercoledì 4 novembre Firenze celebra il sessantesimo anniversario dell’alluvione del 1966, con la partecipazione prevista del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il programma comprende cerimonie, iniziative culturali e incontri dedicati a memoria e prevenzione. La ricorrenza riporta al centro l’Arno, il patrimonio colpito e il lavoro di chi intervenne fra acqua e fango: una storia che riguarda insieme protezione delle persone, conservazione dei beni e organizzazione dei soccorsi.

La giornata prevede la celebrazione in Santa Croce, il corteo verso Ponte alle Grazie e la deposizione di una corona nell’Arno. Nel pomeriggio è annunciata la cerimonia istituzionale nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, alla presenza di Mattarella. Alle 18 è in programma l’apertura della mostra “Firenze per il mondo, il mondo per Firenze” in Sala d’Arme, visitabile fino al 22 novembre: documenti e immagini ripercorrono l’emergenza e la mobilitazione internazionale che accompagnò la città.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.