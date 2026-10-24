Krill antartico, l’allarme: a rischio l’equilibrio degli oceani

🌐 Krill antartico, cresce l’allarme degli scienziati per la pesca industriale del minuscolo crostaceo che sostiene la catena alimentare dell’Antartide. Balene, pinguini, foche e numerose specie marine dipendono da questo organismo, fondamentale anche per il ciclo del carbonio negli oceani. La richiesta è netta: proteggere il krill prima che la pressione della pesca e il cambiamento climatico compromettano un ecosistema già fragile. Perché ciò che sembra un gamberetto insignificante può fare la differenza per la sopravvivenza di un intero continente.

«Giù le mani dal krill»: perché il minuscolo crostaceo fa tremare gli scienziati

È lungo pochi centimetri, quasi invisibile se osservato singolarmente e apparentemente lontano dalle grandi emergenze ambientali del pianeta. Eppure, senza il krill antartico, l’equilibrio biologico dell’Oceano Meridionale sarebbe profondamente diverso.

Questo piccolo crostaceo, il cui nome scientifico è Euphausia superba, forma enormi aggregazioni nelle acque fredde che circondano l’Antartide. Insieme ad altri organismi del plancton, costituisce una risorsa alimentare essenziale per alcune delle specie più iconiche del pianeta.

Il problema è che proprio questa abbondanza apparente può trarre in inganno. Il krill non è una risorsa inesauribile e la sua distribuzione dipende da condizioni ambientali che stanno cambiando rapidamente. La pesca commerciale, concentrata in alcune aree dell’Antartide, aggiunge una pressione che gli scienziati chiedono di gestire con estrema cautela.

L’appello «Giù le mani dal krill» sintetizza una preoccupazione precisa: non bisogna mettere a rischio le fondamenta della rete alimentare antartica per sfruttare una risorsa economicamente preziosa.

La posta in gioco non riguarda soltanto la conservazione di una singola specie. Quando un organismo occupa una posizione centrale nell’ecosistema, le conseguenze di un suo eventuale declino possono propagarsi lungo numerosi livelli della catena alimentare.

Per questo il krill è diventato uno dei protagonisti meno conosciuti, ma più importanti, del dibattito sulla protezione degli oceani.

Il motore nascosto dell’Antartide: chi si nutre di krill

Per comprendere l’importanza del krill bisogna osservare ciò che accade intorno a esso. Nel gelido Oceano Meridionale, questo crostaceo trasferisce energia dagli organismi più piccoli ai grandi animali marini.

Il fitoplancton, costituito da microscopici organismi fotosintetici, sfrutta la luce solare per produrre materia organica. Il krill si nutre in larga parte di queste risorse e diventa a sua volta preda di numerosi animali.

Tra i suoi consumatori più importanti figurano:

Balene , comprese megattere e balenottere che possono ingerire enormi quantità di piccoli crostacei durante le fasi di alimentazione.

, comprese megattere e balenottere che possono ingerire enormi quantità di piccoli crostacei durante le fasi di alimentazione. Pinguini , per i quali il krill rappresenta una componente fondamentale della dieta in diverse regioni antartiche.

, per i quali il krill rappresenta una componente fondamentale della dieta in diverse regioni antartiche. Foche , comprese alcune specie che dipendono in misura significativa da questa risorsa.

, comprese alcune specie che dipendono in misura significativa da questa risorsa. Pesci e uccelli marini, che utilizzano il krill direttamente o attraverso altri organismi della rete alimentare.

La dipendenza non è identica per tutte le specie e varia a seconda della stagione, dell’area geografica e della disponibilità di altre prede. Il principio, tuttavia, è chiaro: quando il krill diventa meno accessibile, molti animali devono modificare le proprie strategie alimentari e i loro spostamenti.

Quando diminuisce il cibo, l’effetto si propaga

Il rischio maggiore non consiste necessariamente nella scomparsa immediata del crostaceo, ma nella possibilità che la sua disponibilità cambi proprio nelle aree e nei periodi in cui i predatori ne hanno più bisogno.

I pinguini che devono alimentare i piccoli, per esempio, dipendono dalla possibilità di raggiungere zone di pesca sufficientemente vicine alle colonie. Se le prede si spostano o diventano meno accessibili, gli adulti possono essere costretti a compiere tragitti più lunghi.

Per le balene, invece, la distribuzione delle concentrazioni di krill può influenzare dove e quanto a lungo alimentarsi durante le migrazioni stagionali.

Proteggere il krill significa quindi proteggere le condizioni che permettono a numerose specie di sopravvivere e riprodursi. È una questione di equilibrio ecologico, non soltanto di quantità pescate.

Pesca industriale, il rischio di concentrare la pressione nelle aree più sensibili

Il krill viene pescato commercialmente e utilizzato soprattutto per produrre ingredienti destinati all’acquacoltura, alimenti per animali e prodotti a base di olio ricco di acidi grassi omega-3.

Il suo valore economico ha contribuito allo sviluppo di una flotta specializzata, capace di operare nelle acque antartiche in condizioni ambientali difficili. Il problema evidenziato dai ricercatori riguarda soprattutto la distribuzione della pesca e il suo possibile sovrapporsi alle aree di alimentazione dei predatori.

Una quota di catture concentrata in una regione relativamente circoscritta può avere conseguenze locali anche quando il volume complessivo appare contenuto rispetto alle stime della biomassa regionale.

È questa una delle ragioni per cui il solo dato sulle catture totali non basta a valutare il rischio. Occorre conoscere dove si pesca, in quale stagione, con quale intensità e a quale distanza dalle colonie di pinguini o dalle zone frequentate dalle balene.

La gestione internazionale della pesca del krill nell’Oceano Meridionale è affidata alla Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell’Antartide, conosciuta con la sigla CCAMLR. L’organismo stabilisce misure di conservazione e regole per le attività di pesca, nell’ambito di un sistema internazionale destinato a proteggere l’ecosistema marino.

Il confronto scientifico riguarda la capacità di queste regole di tenere conto non soltanto della disponibilità complessiva della risorsa, ma anche della sua distribuzione e delle esigenze dei predatori.

Il problema delle catture concentrate

Se le imbarcazioni si concentrano nelle stesse zone, la competizione per una risorsa alimentare può aumentare localmente. Per questo gli scienziati chiedono strumenti di gestione più attenti alle caratteristiche delle singole aree, accompagnati da monitoraggio e aggiornamenti basati sui dati.

La questione diventa ancora più delicata quando si considera che il krill si aggrega in banchi molto densi. Queste concentrazioni rendono la pesca efficiente, ma possono anche attirare ripetutamente le attività industriali verso gli stessi punti.

Il risultato è un problema di gestione che non può essere risolto semplicemente confrontando il totale delle catture con una stima globale della popolazione.

Una risorsa abbondante su scala oceanica può comunque diventare difficile da raggiungere per gli animali che dipendono da specifiche aree di alimentazione.

Il cambiamento climatico minaccia l’habitat del krill

La pesca non è l’unica pressione che interessa il krill. L’altro grande fattore di rischio è il cambiamento climatico, che sta modificando le condizioni ambientali dell’Antartide e dell’Oceano Meridionale.

Il ghiaccio marino svolge un ruolo importante nel ciclo vitale del krill, soprattutto durante le fasi giovanili. Sotto la superficie ghiacciata possono svilupparsi comunità di alghe che costituiscono una fonte alimentare importante nei mesi invernali.

La disponibilità di ghiaccio, la temperatura dell’acqua, le correnti e la distribuzione del fitoplancton influenzano le condizioni nelle quali il crostaceo cresce, si riproduce e sopravvive.

Quando queste condizioni cambiano, gli effetti possono ripercuotersi sull’intera rete alimentare.

La relazione tra krill e ghiaccio marino è complessa: non basta osservare una singola stagione per stabilire l’andamento della popolazione, e le risposte possono variare tra regioni differenti. Tuttavia, le modifiche dell’ambiente antartico rendono ancora più importante comprendere come si sovrappongano le pressioni climatiche e quelle della pesca.

Il rischio è che una risorsa sottoposta a cambiamenti naturali e ambientali venga sfruttata senza una valutazione sufficientemente precisa della sua disponibilità effettiva nelle singole aree.

Un equilibrio che può cambiare rapidamente

Il krill è parte di un sistema nel quale ghiaccio, luce, fitoplancton e correnti sono strettamente collegati. Le variazioni di uno di questi elementi possono influenzare gli altri, con conseguenze che si manifestano anche a distanza di tempo.

Non sarebbe corretto attribuire automaticamente ogni cambiamento osservato nelle popolazioni di krill al riscaldamento globale. Le dinamiche dell’Oceano Meridionale dipendono da molteplici fattori e richiedono serie di dati raccolte su periodi lunghi.

Ma proprio questa complessità rafforza la necessità di prudenza: quando l’habitat cambia, la gestione della pesca deve poter reagire alle nuove condizioni, anziché basarsi soltanto su stime storiche.

L’allarme diventa concreto: mezzo milione di pinguini in meno

La fragilità di questo equilibrio è emersa con particolare evidenza in un aggiornamento scientifico pubblicato nell’ottobre 2026: la grande colonia di pinguini dal sottogola dell’isola Zavodovski, nell’Atlantico meridionale, avrebbe perso circa due terzi degli individui riproduttori dal 2011, pari a circa mezzo milione di esemplari.

I ricercatori collegano il declino soprattutto ai cambiamenti climatici e alle alterazioni nella disponibilità di cibo, compresi gli spostamenti del krill verso acque più fredde. La diminuzione riguarda una specie fortemente legata a questa risorsa, mentre altri pinguini con una dieta più flessibile hanno mostrato andamenti differenti.

Il dato non dimostra che la pesca sia responsabile del declino di quella colonia. Evidenzia, piuttosto, quanto le variazioni nella distribuzione delle prede possano ripercuotersi sulle specie che dipendono da esse.

Per gli scienziati, è un campanello d’allarme: quando l’ambiente cambia e le fonti alimentari diventano meno accessibili, anche una popolazione numerosa può andare incontro a una contrazione importante.

Il destino del krill non può quindi essere separato da quello dei pinguini, delle balene e degli altri predatori antartici. Per capire la portata della crisi, però, occorre distinguere gli effetti documentati del cambiamento climatico da quelli potenziali della pesca commerciale.

Pesca del krill, nel 2026 raggiunta una soglia che ha fermato le catture

Il dibattito sulla protezione del crostaceo è diventato ancora più urgente dopo un evento senza precedenti nella stagione di pesca 2025-2026.

Nell’area statistica 48, nel settore sud-occidentale dell’Atlantico antartico, le catture hanno raggiunto nel 2025 il livello di riferimento di 620.000 tonnellate. La pesca è stata chiusa il 1° agosto 2026, dopo che il limite era stato raggiunto.

Il dato richiede una precisazione: quella soglia non rappresenta la totalità del krill presente nell’Oceano Meridionale, né dimostra da sola un collasso della popolazione. È un limite gestionale applicato a una specifica area di pesca.

Il problema riguarda anche il modo in cui le catture vengono distribuite. Le precedenti regole prevedevano una ripartizione dei quantitativi tra diverse sottozone, con l’obiettivo di evitare che la pressione si concentrasse eccessivamente in un solo punto. L’assenza di un accordo per mantenere quella ripartizione ha lasciato maggiore flessibilità nella distribuzione delle catture.

Questo può aumentare il rischio di concentrare l’attività industriale proprio nelle zone importanti per l’alimentazione dei predatori. È uno dei nodi che la gestione internazionale deve affrontare, insieme alla necessità di aggiornare le valutazioni scientifiche e migliorare il monitoraggio.

Il punto non è soltanto quanto krill si pesca, ma dove e quando viene prelevato.

Il piccolo crostaceo che contribuisce a regolare il carbonio negli oceani

Il ruolo del krill non si limita all’alimentazione degli animali marini. Questo organismo partecipa anche ai processi biologici attraverso i quali il carbonio viene trasferito dalla superficie verso le profondità oceaniche.

Il fitoplancton assorbe anidride carbonica durante la fotosintesi. Una parte della materia organica prodotta viene consumata dal krill, che la trasforma in biomassa e contribuisce alla circolazione del carbonio attraverso escrezioni, residui biologici e altri processi naturali.

Una parte di questo materiale può raggiungere acque profonde, dove il carbonio rimane immagazzinato per periodi variabili. È un meccanismo importante della cosiddetta pompa biologica del carbonio, anche se il contributo effettivo del krill dipende dalle condizioni ambientali e dalle dinamiche dell’ecosistema.

Non significa che il crostaceo possa, da solo, risolvere il problema delle emissioni globali. Significa che la sua presenza partecipa a un sistema più ampio, nel quale gli organismi marini contribuiscono al funzionamento degli oceani.

Le modifiche del ghiaccio marino e delle comunità di fitoplancton possono alterare questi equilibri. Studi recenti hanno individuato cambiamenti nella composizione del fitoplancton antartico e segnalato possibili conseguenze sulla rete alimentare e sul trasferimento biologico del carbonio verso il fondo oceanico.

Che cosa chiedono gli scienziati: protezione, controlli e regole aggiornate

L’appello a difendere il krill non implica necessariamente vietare ogni forma di pesca. La questione centrale è costruire un sistema capace di conciliare l’utilizzo della risorsa con la conservazione dell’ecosistema.

Per farlo occorrono almeno tre interventi.

Limiti di cattura basati su dati aggiornati, che tengano conto delle variazioni ambientali e delle incertezze nelle stime della popolazione.

Regole spaziali e stagionali, per evitare che la pesca si concentri nei periodi e nelle aree cruciali per l’alimentazione dei predatori.

Monitoraggio continuo, con dati sulle catture, sulla distribuzione del krill, sulle condizioni del ghiaccio marino e sull’andamento delle popolazioni animali.

La cooperazione internazionale è decisiva perché le dinamiche dell’Oceano Meridionale superano i confini nazionali. La CCAMLR è chiamata a gestire la pesca attraverso un approccio ecosistemico, ma raggiungere accordi condivisi sulle misure di conservazione può essere complesso quando gli interessi economici e le priorità degli Stati divergono.

La sfida è evitare che l’incertezza scientifica diventi un motivo per rimandare le decisioni. Quando una risorsa sostiene un’intera rete alimentare, la prudenza deve essere parte integrante della gestione.

Salvare il krill significa proteggere un intero ecosistema

Il krill antartico non è un animale particolarmente appariscente. Non ha le dimensioni di una balena, non domina il paesaggio come una colonia di pinguini e difficilmente attira l’attenzione di chi osserva l’Antartide da lontano.

Eppure, proprio la sua posizione nella rete alimentare lo rende essenziale. Se cambiano la sua distribuzione e la sua disponibilità, le conseguenze possono raggiungere specie molto diverse, dai piccoli pesci ai grandi cetacei.

La crisi climatica sta già modificando gli equilibri polari, mentre la pesca industriale aggiunge una pressione che può essere gestita attraverso regole efficaci e controlli rigorosi.

Difendere il krill non significa proteggere soltanto un gamberetto: significa tutelare le condizioni che permettono alla vita marina antartica di continuare a esistere.

La vera domanda, quindi, non è se il minuscolo crostaceo abbia valore economico. È se quel valore possa essere sfruttato senza compromettere un patrimonio biologico da cui dipendono intere comunità di animali e una parte importante degli equilibri oceanici.

In Antartide, dove il clima e gli ecosistemi stanno cambiando, aspettare che i danni diventino irreversibili potrebbe rivelarsi l’errore più costoso.