5–10 ottobre 2026 – MetroDomenicale

🌐 La settimana dal 5 al 10 ottobre 2026 è stata segnata dall’escalation della guerra in Ucraina, dal Nobel per la Pace alla giurista Navi Pillay, dalle tensioni tra Washington e le istituzioni internazionali e da nuovi episodi di cronaca. In Italia, svolte nelle indagini sulla morte di un operaio a Caivano e il caso Sigfrido Ranucci hanno dominato l’attualità. Sul fronte sportivo, la sospensione disciplinare di Cristiano Ronaldo ha riportato al centro il rapporto tra il capitano e la nazionale portoghese.

Ucraina, raid russi su Zaporizhzhia: almeno 15 morti

La guerra in Ucraina è tornata in primo piano sabato 10 ottobre, dopo un attacco russo contro quartieri residenziali di Zaporizhzhia, nel sud-est del Paese. Il bilancio comunicato dalle autorità ucraine è salito ad almeno 15 morti, tra cui tre bambini. Le operazioni di soccorso si sono concentrate negli edifici colpiti, mentre la ricostruzione delle conseguenze dell’attacco è proseguita durante la giornata.

Secondo le informazioni diffuse da Kiev, le forze russe hanno impiegato cinque bombe aeree guidate. Due ordigni avrebbero centrato edifici residenziali, causando vittime tra la popolazione civile e danni alle abitazioni. Il bilancio ha reso l’episodio uno degli eventi più gravi della settimana sul fronte ucraino.

La pressione sulle città e sulle infrastrutture

Gli attacchi contro i centri abitati si inseriscono in una fase caratterizzata dalla crescente vulnerabilità delle infrastrutture ucraine in vista dell’inverno. Energia, riscaldamento, reti elettriche e collegamenti urbani rappresentano obiettivi strategici per la capacità di resistenza del Paese.

Nel corso della settimana, la capitale Kiev è stata al centro dell’attenzione anche per i raid russi avvenuti durante la visita del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Le autorità ucraine hanno denunciato danni alle infrastrutture e un rischio crescente per la continuità dei servizi essenziali.

Sabato, inoltre, il confronto diplomatico tra Washington e Kiev si è irrigidito. Donald Trump ha criticato Volodymyr Zelensky, sostenendo che il presidente ucraino avrebbe dovuto accettare prima un accordo per fermare la guerra. Le dichiarazioni americane si sono intrecciate con le discussioni sulla possibilità di ridurre gli attacchi ucraini contro gli impianti petroliferi russi.

La posizione di Kiev resta legata alla necessità di difendere il territorio e di ottenere garanzie che rendano sostenibile qualsiasi eventuale cessate il fuoco. Gli attacchi contro aree residenziali, come quello di Zaporizhzhia, continuano a pesare sul quadro umanitario e sui tentativi di riaprire un percorso negoziale.

Nobel per la Pace a Navi Pillay: al centro il diritto internazionale

Il Premio Nobel per la Pace 2026 è stato assegnato venerdì 9 ottobre alla giurista sudafricana Navanethem, conosciuta come Navi Pillay, per il suo impegno nella difesa dei diritti umani, nella promozione del diritto internazionale e nella lotta contro i crimini di guerra.

Pillay, nata nel 1941, ha ricoperto l’incarico di Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Nel corso della sua carriera ha lavorato in organismi giudiziari internazionali, è stata giudice della Corte penale internazionale e ha presieduto il Tribunale penale internazionale per il Ruanda.

Il riconoscimento arriva in un momento di forte tensione sul ruolo delle istituzioni multilaterali e sulla loro capacità di indagare e perseguire i responsabili di crimini internazionali.

Le reazioni e le controversie

La figura di Pillay è particolarmente controversa per le sue posizioni sulla guerra a Gaza. Alla guida di una commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite, la giurista ha sostenuto che le azioni israeliane nella Striscia configurassero un genocidio, una conclusione respinta con durezza dal governo israeliano.

Anche Donald Trump ha criticato il riconoscimento. La decisione è stata accompagnata da nuove tensioni tra gli Stati Uniti e la Corte penale internazionale, con l’annuncio di sanzioni americane contro l’organismo giudiziario.

Il premio ha quindi assunto un significato che va oltre la biografia della vincitrice: al centro c’è il confronto sulla responsabilità dei governi in guerra, sull’indipendenza della giustizia internazionale e sui limiti del potere politico quando vengono contestate le decisioni dei tribunali.

La cerimonia di consegna del Nobel è prevista a Oslo il 10 dicembre. Fino ad allora, il riconoscimento continuerà a essere discusso anche alla luce delle reazioni dei governi coinvolti nelle controversie internazionali che hanno segnato l’attività della giurista.

Arabia Saudita, attacco all’aeroporto di Riad e voli sospesi

La giornata di sabato 10 ottobre è stata segnata anche da un grave episodio in Arabia Saudita. Un attacco attribuito agli Houthi ha provocato evacuazioni e feriti nell’area dell’aeroporto internazionale di Riad, con la sospensione delle operazioni nello scalo.

L’episodio è arrivato a distanza di pochi giorni da altri attacchi rivendicati dai ribelli yemeniti contro obiettivi sauditi. Le prime notizie hanno riferito di un’esplosione e dell’intervento dei servizi di emergenza, mentre ai viaggiatori è stato chiesto di verificare lo stato dei voli prima di raggiungere l’aeroporto.

Una crisi che coinvolge la sicurezza regionale

L’attacco si inserisce nel confronto tra il governo saudita e il movimento Houthi, attivo nello Yemen e sostenuto dall’Iran. Il coinvolgimento di uno scalo internazionale aumenta la rilevanza dell’episodio per la sicurezza dei collegamenti aerei e per la stabilità della regione.

Nel corso della serata sono emerse anche notizie relative a un attacco contro l’aeroporto di Dammam. Le informazioni iniziali non consentivano ancora di ricostruire in modo definitivo l’intera sequenza degli eventi e il bilancio complessivo.

La priorità immediata è stata la gestione dei passeggeri, la verifica delle condizioni delle persone coinvolte e il ripristino delle attività aeroportuali in sicurezza. L’episodio ha riportato l’attenzione sulla vulnerabilità delle infrastrutture civili del Golfo, in un contesto regionale già caratterizzato da attacchi e tensioni militari.

Caivano, arrestato il datore di lavoro dopo la morte dell’operaio

Una svolta nelle indagini sulla sicurezza sul lavoro è arrivata venerdì 9 ottobre a Caivano, nell’area metropolitana di Napoli. Il datore di lavoro di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sulla morte dell’uomo, deceduto il 3 ottobre dopo una caduta da un capannone.

Secondo la ricostruzione investigativa, Calignano stava lavorando in quota quando è precipitato. Dopo l’incidente sarebbe stato spostato all’esterno della struttura e trovato gravemente ferito. Trasportato in ospedale, è morto per le conseguenze del politrauma.

La Procura di Napoli Nord indaga sulle circostanze dell’infortunio e sulle condizioni in cui venivano svolti i lavori. Il datore di lavoro, 37 anni, è accusato, nell’ambito del procedimento, di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. La posizione dell’indagato dovrà essere valutata nel corso del procedimento giudiziario.

Lavoro irregolare e sicurezza: gli elementi dell’inchiesta

Gli accertamenti hanno evidenziato che la vittima e altri due operai presenti sul posto lavoravano in nero. È un elemento centrale per ricostruire le responsabilità, verificare gli obblighi di sicurezza e stabilire se fossero state adottate le misure necessarie per prevenire una caduta.

L’indagine riguarda anche il committente dei lavori, proprietario del capannone. Gli investigatori devono chiarire chi avesse la responsabilità dell’organizzazione delle attività, quali protezioni fossero disponibili e perché, dopo l’incidente, l’uomo non sia stato immediatamente assistito sul posto secondo le procedure previste.

Il caso ha riportato l’attenzione sulla tutela dei lavoratori irregolari, spesso esposti a condizioni di maggiore vulnerabilità perché privi di un rapporto di lavoro formalizzato. L’assenza di regolarizzazione può ostacolare i controlli e rendere più difficile accertare le responsabilità dopo un infortunio.

La vicenda resta affidata agli accertamenti giudiziari. L’arresto rappresenta uno sviluppo investigativo, non una condanna definitiva.

Caso Report, il tribunale respinge il ricorso di Sigfrido Ranucci

Il Tribunale del lavoro di Roma ha respinto venerdì 9 ottobre il ricorso urgente presentato da Sigfrido Ranucci per ottenere il reintegro alla conduzione di Report, il programma d’inchiesta di Rai 3. La decisione riguarda la riorganizzazione decisa dalla Rai alla fine di agosto, che aveva portato alla rimozione del giornalista dalla guida della trasmissione.

La controversia era nata dopo il cambiamento degli incarichi proposto dall’azienda. Tra le alternative prospettate figuravano ruoli dirigenziali o di coordinamento in altre strutture del servizio pubblico e un incarico di corrispondenza dall’estero. Ranucci non aveva accettato le opzioni e si era rivolto al giudice del lavoro.

La decisione giudiziaria e gli sviluppi

Nell’esame cautelare, il tribunale ha ritenuto che la riorganizzazione editoriale fosse riconducibile alla gestione delle tensioni interne alla redazione e non risultasse, sulla base degli elementi valutati in quella sede, direttamente collegata alla vicenda disciplinare.

Il rigetto dell’istanza urgente non equivale a una valutazione generale sul lavoro giornalistico di Ranucci né a un giudizio sul contenuto delle inchieste realizzate da Report. La pronuncia riguarda la richiesta specifica di reintegro alla conduzione.

Il giornalista ha dichiarato di accettare serenamente la decisione, pur ribadendo il valore delle proprie battaglie professionali. Nel frattempo, la vicenda ha alimentato il confronto sul rapporto tra autonomia editoriale, organizzazione del servizio pubblico e tutela del lavoro giornalistico.

Il caso rimane distinto dalle questioni relative ai singoli contenuti del programma. La decisione del 9 ottobre segna un passaggio importante nella controversia tra il conduttore e la Rai, ma non cancella il dibattito pubblico sulle modalità con cui vengono decisi gli incarichi nelle redazioni del servizio pubblico.

Italia, Mattarella promulga la nuova legge elettorale

La riforma della legge elettorale è diventata uno dei principali temi politici italiani della settimana. Venerdì 9 ottobre il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato il provvedimento approvato in via definitiva dalla Camera il giorno precedente. Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è destinato a entrare in vigore il 24 ottobre.

La promulgazione conclude l’iter parlamentare e presidenziale della legge, ma non elimina le contestazioni politiche e giuridiche. Le opposizioni hanno annunciato iniziative per sottoporre alla Corte costituzionale alcuni aspetti della riforma, tra cui le disposizioni relative alla rappresentanza di genere, alle sottoscrizioni e al premio previsto per il Senato.

Il confronto tra maggioranza e opposizioni

Il nuovo sistema elettorale è destinato a incidere sulle modalità di assegnazione dei seggi e sulla competizione tra le coalizioni. Per la maggioranza, la riforma costituisce un passaggio della strategia di revisione delle regole del voto; per le opposizioni, alcuni meccanismi potrebbero sollevare problemi di equilibrio nella rappresentanza parlamentare.

Il dibattito è entrato in una nuova fase dopo la firma del capo dello Stato. Il confronto politico si sposta ora sulle possibili iniziative davanti alla Consulta e sull’interpretazione delle norme. L’effettiva applicazione del nuovo sistema dovrà rispettare il quadro costituzionale e gli adempimenti previsti dalla legge.

Sport, Formula 1: Verstappen vince la Sprint di Singapore

La Formula 1 ha vissuto sabato 10 ottobre una Sprint particolarmente movimentata sul circuito cittadino di Marina Bay, a Singapore. Max Verstappen ha conquistato la vittoria davanti alle Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, in una gara condizionata dalla pioggia, dagli incidenti e da numerosi ritiri.

La partenza è stata ritardata di oltre mezz’ora a causa delle condizioni della pista. George Russell, che aveva superato Verstappen nelle prime fasi, è uscito di scena dopo un incidente al primo giro. Il pilota della Red Bull ha quindi ripreso il comando, gestendo le condizioni variabili fino alla bandiera a scacchi.

Hamilton ha concluso secondo, a 2,591 secondi dal vincitore, mentre Leclerc ha chiuso terzo. Kimi Antonelli, quarto con la Mercedes, ha raccolto punti preziosi nella lotta per il campionato.

L’incidente tra le McLaren e la classifica

La Sprint è stata segnata anche dal contatto tra Oscar Piastri e Lando Norris nelle fasi finali. L’episodio ha compromesso la gara dei due piloti McLaren e modificato l’ordine alle loro spalle. Piastri non ha completato la distanza prevista, mentre Norris è scivolato all’ottavo posto.

La gara ha registrato nove ritiri, un numero eccezionalmente elevato, tra incidenti e problemi tecnici. La gestione delle gomme e la capacità di adattarsi al progressivo asciugarsi dell’asfalto si sono rivelate decisive.

Nelle qualifiche del sabato, Verstappen ha inoltre conquistato la pole position per il Gran Premio di domenica 11 ottobre, davanti a Leclerc e Hamilton. La gara principale, tuttavia, è fuori dal periodo richiesto da questa edizione e non viene conteggiata tra i risultati della settimana.

Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese

Il 10 ottobre la Federazione calcistica portoghese ha disposto la sospensione provvisoria di Cristiano Ronaldo, avviando un procedimento disciplinare dopo l’allontanamento del capitano dal ritiro della nazionale nei giorni precedenti.

La vicenda è legata a un contrasto sulla gestione del suo ruolo in squadra. Ronaldo, 41 anni, aveva lasciato il gruppo dopo essere rimasto in panchina durante una partita vinta dal Portogallo per 4-2 contro la Norvegia. Il commissario tecnico Jorge Jesus ha contestato la ricostruzione di un accordo preventivo sul suo impiego.

La federazione ha confermato l’apertura del procedimento e la sospensione cautelare, mentre il calciatore si è scusato per non aver salutato i tifosi prima di lasciare il ritiro. Ha inoltre dichiarato di essere disposto ad accettare le conseguenze disciplinari.

La decisione non equivale a una sanzione definitiva. L’entità dell’eventuale punizione dipenderà dalla conclusione dell’istruttoria. Il caso coinvolge uno dei giocatori più rappresentativi della storia della nazionale portoghese e apre una questione relativa alla disciplina interna, indipendentemente dal peso sportivo del capitano.

Stati Uniti, l’uragano Isaias colpisce la Florida

L’uragano Isaias ha raggiunto la costa della Florida nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 ottobre, arrivando a terra come tempesta di categoria 2. Venti intensi, piogge torrenziali e mareggiate hanno colpito la costa del Golfo, con conseguenze anche in Alabama e Georgia.

Il bilancio iniziale riportava almeno quattro morti e centinaia di migliaia di utenze senza elettricità. Le interruzioni hanno coinvolto abitazioni, attività commerciali e infrastrutture, mentre alberi abbattuti e detriti hanno ostacolato la circolazione in diverse aree.

Le autorità hanno attivato misure d’emergenza e richiesto alla popolazione di evitare gli spostamenti non necessari. Anche dopo l’indebolimento del sistema atmosferico, il rischio di allagamenti improvvisi e ulteriori danni è rimasto elevato nelle zone attraversate dalla perturbazione.

L’evento ha avuto ripercussioni anche sulle infrastrutture energetiche e sui trasporti. La gestione dell’emergenza ha richiesto interventi per liberare le strade, ripristinare la rete elettrica e valutare i danni agli edifici.

Economia, l’Europa discute il futuro bilancio comune

Tra i dossier europei della settimana figura la proposta della presidenza del Consiglio dell’Unione europea sul prossimo bilancio pluriennale. La bozza prospetta una dotazione di circa 1.622 miliardi di euro, con una riduzione di 141 miliardi rispetto a una precedente impostazione e una distanza ancora più ampia dalle richieste del Parlamento europeo.

Il bilancio comune determina le risorse disponibili per politiche agricole, coesione territoriale, infrastrutture, ricerca, competitività e programmi di sostegno agli Stati membri. La sua definizione richiede un confronto tra governi e istituzioni europee, in un contesto nel quale le priorità di spesa competono con i vincoli finanziari nazionali.

Il dibattito riguarda anche la capacità dell’Unione di finanziare nuovi obiettivi senza ridurre eccessivamente i programmi esistenti. Le divergenze tra Parlamento e governi rendono necessario un negoziato sui livelli complessivi di spesa e sulla distribuzione delle risorse.

Sul fronte energetico, la settimana è stata segnata anche dalle tensioni legate al gasolio russo. Le discussioni tra Washington e Mosca su forniture e restrizioni hanno suscitato critiche europee, con l’Unione che ha ribadito l’intenzione di ridurre la dipendenza energetica dalla Russia.

Il Brasile si avvicina al ballottaggio

La campagna elettorale brasiliana è rimasta al centro dell’attenzione internazionale nella settimana che precede il ballottaggio presidenziale. Il governo di Luiz Inácio Lula da Silva ha annunciato venerdì nuovi tagli alle imposte sui carburanti e il mantenimento dei sussidi esistenti, con l’obiettivo dichiarato di contenere i prezzi.

La misura arriva a poco più di due settimane dal secondo turno e si inserisce in una competizione politica serrata. La comunicazione diretta sui social ha assunto un ruolo crescente nella campagna di Lula, che ha registrato un forte aumento delle interazioni online. Parallelamente, l’emittente Record ha cancellato il dibattito televisivo previsto per domenica 11 ottobre con il candidato Flávio Bolsonaro, citando incompatibilità di agenda.

Il confronto elettorale resta legato al costo della vita, alla politica economica e alla capacità dei candidati di mobilitare gli elettori. Le decisioni sui carburanti hanno un impatto immediato sulle spese di trasporto e sui costi di molte attività produttive, mentre la cancellazione del dibattito modifica il calendario degli appuntamenti pubblici della campagna.

La consultazione si svolge in un clima di forte polarizzazione politica, con Lula impegnato a difendere l’azione del governo e Bolsonaro a consolidare il consenso dell’opposizione.