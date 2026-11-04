4 novembre, l’Italia ricorda i caduti: MetroLunario

🌐 Il 4 novembre 2026 l’Italia celebra il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate , ricordando la fine della Prima guerra mondiale sul fronte italiano. Il calendario religioso onora San Carlo Borromeo , mentre fra i compleanni illustri spicca quello dell’attore Terence Hill , nato nel 1939. Musei statali gratuiti, memoria storica e curiosità accompagnano una giornata che assegna al Sagittario il primato simbolico dell’oroscopo.

Santo del giorno: San Carlo Borromeo, il vescovo delle riforme

Il 4 novembre la Chiesa cattolica ricorda San Carlo Borromeo, una delle personalità più importanti della storia religiosa italiana del Cinquecento.

Nato nel 1538 ad Arona, sulle rive del Lago Maggiore, Carlo apparteneva alla potente famiglia Borromeo. La parentela con papa Pio IV favorì la sua rapida ascesa negli ambienti ecclesiastici, ma sarebbe ingeneroso ridurre la sua vicenda a una semplice storia di privilegi familiari.

Divenuto arcivescovo di Milano, si impegnò nell’attuazione delle riforme del Concilio di Trento, promuovendo la formazione del clero, una maggiore disciplina ecclesiastica e una presenza pastorale più attenta alle comunità.

La sua figura rimane particolarmente legata alla peste di Milano del 1576-1577, conosciuta anche come peste di San Carlo. Durante l’epidemia organizzò iniziative di assistenza ai malati e ai poveri, guadagnandosi una reputazione di grande dedizione.

Morì il 3 novembre 1584, ma la sua memoria liturgica cade il giorno successivo. Fu canonizzato nel 1610.

Ad Arona, il gigantesco monumento chiamato San Carlone, alto circa 35 metri considerando il basamento, continua a ricordare un personaggio che nella storia lombarda ha lasciato un’impronta decisamente monumentale, in tutti i sensi.

Accadde oggi: 4 novembre 1918, finisce la guerra sul fronte italiano

Il 4 novembre 1918, alle ore 15, entrava in vigore l’armistizio di Villa Giusti, firmato il giorno precedente fra l’Italia e l’Impero austro-ungarico.

La Prima guerra mondiale terminava così sul fronte italiano, dopo oltre tre anni di combattimenti che avevano trasformato montagne, vallate e città in immensi campi di battaglia.

La vittoria italiana arrivava al termine di un percorso drammatico, segnato dalla disfatta di Caporetto, dalla resistenza sul Piave e dalla successiva offensiva di Vittorio Veneto.

La fine dei combattimenti consentì all’Italia di consolidare importanti acquisizioni territoriali, ma il prezzo umano fu spaventoso: centinaia di migliaia di militari morti, feriti e dispersi, oltre alle sofferenze della popolazione civile.

Nel 2026 ricorrono 108 anni dalla conclusione della guerra sul fronte italiano.

A Roma, il Vittoriano e la Tomba del Milite Ignoto rappresentano il centro simbolico della memoria nazionale. La giornata celebra anche il lavoro delle donne e degli uomini delle Forze Armate, impegnati nelle attività di difesa e sicurezza.

Il significato del 4 novembre, tuttavia, va oltre le cerimonie militari: richiama il valore della pace e la responsabilità di ricordare le conseguenze dei conflitti.

Nati il 4 novembre: Terence Hill, il sorriso del cinema italiano

Il 4 novembre 1939 nasceva a Venezia Mario Girotti, conosciuto in tutto il mondo con il nome d’arte di Terence Hill.

Nel 2026 compie 87 anni uno degli interpreti più popolari del cinema italiano, capace di conquistare spettatori di generazioni diverse attraverso film western, commedie e serie televisive.

Il grande successo arriva con il sodalizio artistico con Bud Spencer. Insieme costruiscono una formula cinematografica immediatamente riconoscibile: scazzottate spettacolari, personaggi furbi e irresistibili, comicità fisica e un’amicizia capace di bucare lo schermo.

Da Lo chiamavano Trinità… a …continuavano a chiamarlo Trinità, i due diventano protagonisti di un fenomeno popolare internazionale.

Successivamente, Terence Hill conquista anche la televisione con il personaggio di Don Matteo, sacerdote investigatore capace di risolvere misteri senza perdere la propria umanità.

Fra gli altri nati il 4 novembre figura Luigi Einaudi, venuto al mondo nel 1874 e destinato a diventare il secondo presidente della Repubblica Italiana.

Eventi e curiosità: musei gratuiti e tradizioni del 4 novembre

Il 4 novembre 2026, mercoledì, la ricorrenza nazionale offre anche un’occasione culturale: è prevista l’apertura gratuita di musei e luoghi della cultura statali aderenti all’iniziativa del Ministero della Cultura.

Una possibilità interessante per riscoprire il patrimonio artistico italiano proprio nel giorno dedicato alla storia nazionale. Restano validi gli orari ordinari e gli eventuali obblighi di prenotazione.

Una curiosità riguarda il calendario civile: il 4 novembre non è più una giornata festiva infrasettimanale generalizzata. La ricorrenza conserva il proprio significato istituzionale, ma per la maggior parte degli italiani rimane una normale giornata lavorativa.

Chi sperava in un altro ponte dopo Ognissanti, insomma, dovrà affidarsi alle ferie.

Segno più fortunato del 4 novembre 2026: Sagittario

Il Sagittario diventa il segno simbolicamente più fortunato del mercoledì, dopo l’Ariete protagonista del 3 novembre.

La scelta si ispira soprattutto alla posizione di Giove in Leone, una configurazione che nella tradizione astrologica viene considerata favorevole ai segni di Fuoco.

Giove è infatti il pianeta tradizionalmente associato al Sagittario, mentre Marte in Leone accentua simbolicamente iniziativa ed entusiasmo.

Mercurio retrogrado in Scorpione aggiunge una nota di cautela nelle comunicazioni, suggerendo, nella lettura astrologica, di verificare dettagli e appuntamenti.

Il clima della giornata, interpretato esclusivamente come intrattenimento, premia quindi curiosità, movimento e capacità di cogliere opportunità senza precipitazione.

Amore, soldi e salute: le aspettative del Sagittario

Amore: giornata favorevole alle conversazioni sincere, agli incontri spontanei e alle iniziative condivise. Evitare promesse eccessive potrebbe rendere più semplici i rapporti.

Soldi: l’oroscopo suggerisce entusiasmo per nuove idee, ma anche prudenza nelle spese. Meglio valutare condizioni e impegni prima di assumere decisioni economiche.

Salute: attività all’aria aperta, movimento moderato e riposo regolare costituiscono il tema della giornata. Le posizioni astrologiche non forniscono indicazioni mediche né previsioni attendibili sul benessere.

MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO

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