Meteo, Italia sotto assedio: nubifragi e oltre 200 mm di pioggia

Meteo Italia, cambia tutto: il Nord-Ovest rischia piogge torrenziali

L’ottobrata dal sapore estivo ha le ore contate, almeno su una parte dell’Italia. Dopo giornate di sole, temperature eccezionalmente miti e cieli prevalentemente sereni, una complessa configurazione atmosferica minaccia di trasformare il Nord-Ovest nell’epicentro di una prolungata ondata di maltempo.

Il rischio più significativo riguarda Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale, dove la particolare disposizione di cicloni e anticicloni potrebbe favorire precipitazioni intense, persistenti e concentrate sulle medesime aree.

Secondo le elaborazioni meteorologiche aggiornate al 16 ottobre, tra il 18 e il 20 ottobre potrebbero verificarsi nubifragi con accumuli superiori ai 200 millimetri, soprattutto nell’area dei laghi Maggiore e d’Orta. Non si tratta di quantitativi già registrati, ma di uno scenario previsionale che necessita di conferme e aggiornamenti.

Il pericolo non deriva soltanto dall’intensità delle singole precipitazioni. A preoccupare è soprattutto la possibilità che il maltempo rimanga bloccato per molte ore sulle stesse zone, aumentando il rischio di ingrossamento di torrenti, allagamenti e fenomeni franosi.

Ciclone intrappolato dall’anticiclone: perché il maltempo potrebbe durare giorni

All’origine del peggioramento c’è un meccanismo atmosferico insidioso. Un robusto anticiclone, con valori di pressione superiori ai 1035 hectopascal, tende a rafforzarsi tra Irlanda e Scandinavia, impedendo alle perturbazioni di seguire il consueto percorso da ovest verso est.

Contemporaneamente, una depressione si sposta verso Francia e Penisola Iberica, trovando ostacoli alla propria evoluzione anche per la presenza di un’altra area di alta pressione sull’Europa orientale.

Il risultato è una configurazione di blocco che può trattenere una perturbazione sul Mediterraneo occidentale, alimentandola attraverso correnti meridionali umide provenienti dal mare.

Lo Scirocco diventa così uno dei protagonisti del peggioramento: trasporta aria relativamente calda e ricca di umidità verso l’arco alpino occidentale e l’Appennino ligure, favorendo piogge abbondanti quando le correnti incontrano i rilievi montuosi.

Questo fenomeno, conosciuto come sollevamento orografico, può amplificare sensibilmente le precipitazioni e renderle persistenti anche quando altre regioni italiane rimangono completamente asciutte.

Domenica 18 ottobre, allarme nubifragi tra Piemonte e Liguria

Il primo passaggio delicato è atteso per domenica 18 ottobre, quando la perturbazione dovrebbe intensificarsi sul Nord-Ovest.

Piemonte settentrionale, Lago Maggiore, Lago d’Orta, Liguria e settori occidentali della Lombardia figurano tra i territori maggiormente esposti alle precipitazioni, insieme alle aree alpine e prealpine interessate dai flussi umidi.

Particolare attenzione viene riservata al Verbano e alle zone comprese tra alto Piemonte e Lombardia occidentale, dove alcuni scenari modellistici indicano quantitativi di pioggia molto elevati nell’arco dell’evento.

I 200 millimetri ipotizzati equivalgono a 200 litri d’acqua su ogni metro quadrato di superficie. Un volume considerevole, soprattutto quando si concentra in territori montuosi, bacini idrografici ristretti o aree urbanizzate.

Anche il Ponente ligure e l’area di Genova potrebbero essere coinvolti da precipitazioni intense. Più marginali, almeno inizialmente, gli effetti sull’Emilia occidentale, mentre il Nord-Est dovrebbe registrare condizioni generalmente meno perturbate.

Il rischio idrogeologico dipenderà dalla distribuzione effettiva delle piogge, dalla loro durata e dalle condizioni dei bacini, e non può essere dedotto automaticamente dal solo valore degli accumuli previsti.

Toscana e Lazio, temporali nel pomeriggio: il Centro non sarà risparmiato

Il peggioramento non interesserà esclusivamente il Settentrione.

Domenica 18 ottobre la nuvolosità potrebbe intensificarsi anche sul versante tirrenico centrale, con possibili temporali tra Maremma, Toscana meridionale e Lazio, specialmente nelle ore pomeridiane.

La distribuzione delle precipitazioni sarà tuttavia irregolare: alcune località potranno essere interessate da rovesci anche intensi, mentre altre rimarranno prevalentemente asciutte.

Per Roma e il Lazio il quadro previsionale suggerisce una giornata mite, con massime intorno ai 24-25 gradi e possibilità di temporali soprattutto nel pomeriggio. Non è previsto un calo termico significativo.

Lungo il versante adriatico, invece, la presenza di correnti meno favorevoli alle precipitazioni dovrebbe consentire condizioni relativamente più stabili, con alternanza di nuvole e schiarite.

L’Italia potrebbe quindi presentare contemporaneamente nubifragi al Nord-Ovest, temporali lungo il Tirreno e temperature quasi estive al Meridione.

Sabato 17 ottobre, ultimi sprazzi di ottobrata prima del peggioramento

Prima della svolta perturbata, sabato 17 ottobre offrirà ancora condizioni complessivamente miti su gran parte del Paese.

La nuvolosità tenderà ad aumentare soprattutto sulle regioni settentrionali e sul versante tirrenico, ma le precipitazioni dovrebbero rimanere inizialmente limitate e irregolari.

Qualche piovasco potrà interessare Liguria, Alpi occidentali, zone prealpine e settori interni della Sicilia, senza un peggioramento generalizzato.

Il clima continuerà a mostrare caratteristiche decisamente miti per ottobre. Nei giorni precedenti, la temperatura ha raggiunto 28,8 gradi a Decimomannu, in Sardegna, mentre nell’entroterra siciliano sono stati registrati valori compresi tra 27 e 28 gradi.

Temperature elevate anche nelle regioni centrali, con Firenze intorno ai 25 gradi, e sul Settentrione, dove diverse località hanno raggiunto i 22 gradi.

Sulle montagne lo zero termico si è mantenuto oltre i 3.000 metri, confermando la persistenza di una massa d’aria particolarmente mite.

Martedì 20 ottobre, seconda ondata di maltempo: nuove piogge intense

Il peggioramento potrebbe conoscere una temporanea attenuazione lunedì 19 ottobre, ma la tregua rischia di essere soltanto apparente.

Le precipitazioni potrebbero concentrarsi soprattutto sulle Alpi Marittime e sulla Liguria, mentre sull’alto Piemonte e sulla Lombardia occidentale si prospetta una parziale riduzione dei fenomeni.

Martedì 20 ottobre rappresenta però un altro passaggio potenzialmente critico. La persistenza della depressione sul Mediterraneo occidentale potrebbe determinare una nuova intensificazione delle piogge su Liguria, Piemonte settentrionale e Lombardia occidentale.

Le zone già interessate dalle precipitazioni domenicali potrebbero quindi essere nuovamente raggiunte da rovesci abbondanti, con un possibile aggravamento delle condizioni dei terreni e dei corsi d’acqua.

È proprio la ripetizione degli episodi perturbati a meritare particolare attenzione: precipitazioni anche non eccezionali, quando insistono su suoli già saturi, possono aumentare sensibilmente la vulnerabilità del territorio.

Nel resto del Nord, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige dovrebbero rimanere almeno inizialmente ai margini dei fenomeni più intensi.

Sicilia e Calabria, lo Scirocco porta caldo e rischio di forti temporali

Mentre il Nord-Ovest affronta il rischio di piogge persistenti, il Mezzogiorno continuerà a risentire dell’afflusso di correnti calde meridionali.

Le temperature massime potranno raggiungere 26-28 gradi, valori piuttosto elevati per la seconda metà di ottobre, soprattutto nelle regioni meridionali e nelle zone maggiormente esposte allo Scirocco.

In Sicilia l’arrivo di aria proveniente dal Nord Africa potrà favorire anche la presenza di polveri desertiche in sospensione, con cieli velati e possibili depositi superficiali in caso di precipitazioni.

La situazione potrebbe però cambiare progressivamente tra martedì e mercoledì.

Sicilia e Calabria sono tra le regioni da monitorare per la possibile formazione di rovesci temporaleschi intensi, alimentati dall’umidità delle correnti meridionali e dall’instabilità atmosferica.

Piogge sparse non sono escluse anche in Campania, mentre la Puglia dovrebbe mantenere condizioni prevalentemente asciutte durante la prima parte del peggioramento.

Rimane comunque significativa l’incertezza sulla distribuzione e sull’intensità delle precipitazioni meridionali, che dipenderanno dall’effettiva posizione del vortice depressionario.

Le previsioni meteo dal 17 al 22 ottobre: quando arriveranno le piogge

Giorno Scenario prevalente Sabato 17 Nuvole in aumento, piogge isolate al Nord-Ovest Domenica 18 Piogge forti al Nord-Ovest, temporali possibili sul Tirreno centrale Lunedì 19 Parziale attenuazione, rovesci tra Liguria e Alpi Marittime Martedì 20 Nuovo rischio nubifragi tra Liguria, Piemonte e Lombardia occidentale Mercoledì 21 Possibile estensione del maltempo ad altre regioni Giovedì 22 Scenario perturbato ancora possibile, con dettagli da confermare

Tendenza elaborata sulle previsioni del 16 ottobre 2026: probabilità, distribuzione e intensità dei fenomeni potranno cambiare nei prossimi aggiornamenti.

Maltempo a metà settimana, possibile svolta autunnale in tutta Italia

Tra mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre, la configurazione atmosferica potrebbe finalmente modificarsi, permettendo alla depressione di riprendere il proprio movimento e alle precipitazioni di estendersi verso altre regioni italiane.

In questo scenario, le piogge potrebbero interessare progressivamente buona parte del Nord, diverse zone del Centro e, attraverso passaggi temporaleschi, anche Sardegna e Mezzogiorno.

Sarebbe il ritorno di condizioni meteorologiche più tipicamente autunnali, dopo una prima metà di ottobre contraddistinta da temperature elevate e da una prolungata stabilità atmosferica.

Non si intravede tuttavia un’autentica irruzione di aria fredda. L’eventuale diminuzione delle temperature sarà legata soprattutto alla maggiore copertura nuvolosa, alle precipitazioni e alla riduzione del soleggiamento.

Le prospettive a medio termine rimangono incerte e richiederanno nuove elaborazioni modellistiche prima di poter definire con precisione le regioni maggiormente interessate.

Rischio alluvioni e frane: le zone da monitorare e le precauzioni

Il possibile arrivo di precipitazioni superiori ai 200 millimetri rende indispensabile monitorare con particolare attenzione l’evoluzione del quadro meteorologico, soprattutto nelle aree montuose e nei territori già esposti a dissesto idrogeologico.

Le zone prossime ai corsi d’acqua minori, i sottopassi, le aree depresse e i versanti instabili possono diventare particolarmente vulnerabili durante precipitazioni intense o persistenti.

Nelle località interessate dal peggioramento sarà opportuno controllare gli aggiornamenti della Protezione civile e delle autorità regionali, evitando comportamenti rischiosi durante eventuali temporali.

I quantitativi di pioggia indicati dai modelli non equivalgono a un’allerta ufficiale: il livello di criticità viene stabilito dagli organismi competenti sulla base delle previsioni, delle caratteristiche del territorio e delle condizioni idrologiche.

La principale incognita resta la durata del blocco atmosferico. Se la perturbazione dovesse permanere sulle medesime regioni, le precipitazioni potrebbero accumularsi nell’arco di più giornate, aumentando progressivamente le criticità.

L’Italia si prepara così a vivere una fase meteorologica dai forti contrasti: piogge potenzialmente torrenziali al Nord-Ovest, instabilità lungo il Tirreno e caldo anomalo al Sud.

Una situazione che richiederà prudenza e aggiornamenti continui, perché saranno soprattutto la posizione della depressione e la persistenza delle correnti umide a determinare la reale intensità del peggioramento.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.