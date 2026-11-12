11:38 am, 12 Novembre 26 calendario

Wild Horse Nine, la CIA di McDonagh passa da Venezia alle sale

Di: Redazione Metrotoday
John Malkovich e Sam Rockwell durante una presentazione cinematografica, immagine di repertorio.

🌐 Wild Horse Nine porta due agenti della CIA sull’Isola di Pasqua prima del golpe cileno del 1973. Dopo Venezia e la Coppa Volpi a John Malkovich, il film di Martin McDonagh è arrivato nei cinema italiani il 5 novembre.

La sfida veneziana ha già un vincitore

Due agenti della CIA, un’isola remota e un passato che non resta sepolto. Wild Horse Nine, scritto e diretto da Martin McDonagh, costruisce la sua storia attorno a questa combinazione: Chris e Lee vengono mandati da Santiago all’Isola di Pasqua poco prima del colpo di Stato cileno del 1973. A interpretarli sono John Malkovich e Sam Rockwell, mentre Steve Buscemi presta il volto al loro superiore, MJ.

La formula «sfida Venezia» appartiene ormai al capitolo precedente. Il film è stato presentato in concorso alla Mostra il 3 settembre 2026 e il 12 settembre Malkovich ha ricevuto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile. 

L’uscita italiana è del 5 novembre 2026, quella statunitense del giorno successivo. Il passaggio dal festival alle sale mette adesso a disposizione del pubblico un racconto che unisce spionaggio, umorismo e rimorso, senza ridursi alla sola promessa di una nuova coppia di interpreti celebri.

Martin McDonagh durante un incontro con la stampa dedicato al cinema.

Una missione ai margini del golpe

Il punto di partenza è un ordine: lasciare Santiago e raggiungere l’isola. Chris e Lee sono compagni di lunga data, ma la familiarità non li protegge dal peso delle rispettive storie. La sinossi ufficiale descrive due uomini alle prese con trascorsi oscuri e cospirazioni del presente, dentro un soggiorno che rischia di prendere una direzione imprevista. La fiducia tra i protagonisti è una posta narrativa centrale.

A incrinare ulteriormente gli equilibri interviene il rapporto che Chris stringe con due studentesse ribelli, interpretate da Mariana di Girolamo e Ailín Salas. Non sono un semplice dettaglio geografico o una presenza decorativa: nella presentazione del film, quel legame è indicato come l’elemento capace di mettere a rischio il soggiorno di tutti. Le statue dell’Isola di Pasqua fanno da sfondo a questa svolta.

Il contesto storico va distinto dalla vicenda raccontata. Wild Horse Nine è un’opera di finzione, non un documentario né la presentazione di un dossier su una specifica operazione dei servizi segreti. L’ambientazione nel Cile del 1973 definisce il quadro del racconto; i personaggi e la loro missione appartengono invece alla costruzione drammatica firmata da McDonagh.

John Malkovich durante una cerimonia cinematografica a Venezia, fotografia di repertorio.

L’ironia nera incontra il rimorso

A Venezia McDonagh ha spiegato di essere passato attraverso versioni diverse, una centrata su padre e figlio, un’altra su due attori, prima di trovare nella CIA e nel Cile il terreno del film. Il passaggio decisivo, ha raccontato, è stato immaginare un uomo costretto a provare colpa e rimpianto per ciò che aveva fatto: una scelta che ha reso il progetto più profondo e triste rispetto a una semplice commedia.

È qui che il richiamo all’ironia nera trova una dimensione precisa. La presentazione del MoMA accosta Wild Horse Nine a In Bruges e Gli spiriti dell’isola e sottolinea la convivenza di umorismo, dolore e rimpianto, talvolta nella stessa scena. La risata non cancella il disagio: i due registri vengono descritti come parti dello stesso confronto fra uomini legati da una storia comune.

Nella stessa lettura, Chris emerge come un veterano dello spionaggio malato e stanco, il cui silenzio sulle colpe passate si è spezzato. Il rapporto con Lee viene presentato come insieme affascinante e inquieto. È una chiave utile per avvicinarsi al film senza anticiparne gli sviluppi: più che la sola meccanica della missione, conta ciò che i protagonisti possono ancora dirsi, nascondersi o rimproverarsi.

Il premio a Malkovich e la squadra del film

La Coppa Volpi riguarda precisamente l’interpretazione di Malkovich. Non va confusa con il Leone d’oro al miglior film, assegnato nel 2026 a Kvinde ukendt, titolo internazionale Woman Unknown, di May el-Toukhy. Sono riconoscimenti diversi, attribuiti dalla giuria di Venezia 83: per Wild Horse Nine il risultato ufficiale da registrare è quello ottenuto dal suo protagonista nella categoria maschile.

Steve Buscemi durante un incontro pubblico legato al cinema.

Accanto a Malkovich, Rockwell, Buscemi, di Girolamo e Salas, il cast comprende Tom Waits e Parker Posey. McDonagh firma sia la regia sia la sceneggiatura. Nei crediti figurano Ben Davis alla fotografia, Mikkel E. G. Nielsen al montaggio, Denis Schnegg alla scenografia e Carter Burwell alle musiche: una squadra che accompagna il racconto per una durata dichiarata di 118 minuti.

Dal circuito dei festival al pubblico italiano

Il progetto è una coproduzione fra Regno Unito, Stati Uniti e Cile. Il percorso internazionale registrato comprende, oltre alla prima mondiale veneziana, selezioni a Telluride, Toronto, Busan e al BFI London Film Festival. La produzione riunisce Blueprint Pictures, Fabula e Searchlight Pictures, in associazione con TSG Entertainment e con il sostegno di Film4.

In Italia la distribuzione è affidata a The Walt Disney Company Italia/Searchlight Pictures, con uscita fissata al 5 novembre e durata di 118 minuti. Nello stesso giorno, a New York, il programma del MoMA ha ospitato una proiezione di Wild Horse Nine seguita da una conversazione con Martin McDonagh, Steve Buscemi e John Malkovich al Roy and Niuta Titus Theater 1.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

12 Novembre 2026
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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