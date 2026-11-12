Wild Horse Nine, la CIA di McDonagh passa da Venezia alle sale

🌐 Wild Horse Nine porta due agenti della CIA sull’Isola di Pasqua prima del golpe cileno del 1973. Dopo Venezia e la Coppa Volpi a John Malkovich, il film di Martin McDonagh è arrivato nei cinema italiani il 5 novembre.

La sfida veneziana ha già un vincitore

Due agenti della CIA, un’isola remota e un passato che non resta sepolto. Wild Horse Nine, scritto e diretto da Martin McDonagh, costruisce la sua storia attorno a questa combinazione: Chris e Lee vengono mandati da Santiago all’Isola di Pasqua poco prima del colpo di Stato cileno del 1973. A interpretarli sono John Malkovich e Sam Rockwell, mentre Steve Buscemi presta il volto al loro superiore, MJ.

La formula «sfida Venezia» appartiene ormai al capitolo precedente. Il film è stato presentato in concorso alla Mostra il 3 settembre 2026 e il 12 settembre Malkovich ha ricevuto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile.

L’uscita italiana è del 5 novembre 2026, quella statunitense del giorno successivo. Il passaggio dal festival alle sale mette adesso a disposizione del pubblico un racconto che unisce spionaggio, umorismo e rimorso, senza ridursi alla sola promessa di una nuova coppia di interpreti celebri.

Una missione ai margini del golpe

Il punto di partenza è un ordine: lasciare Santiago e raggiungere l’isola. Chris e Lee sono compagni di lunga data, ma la familiarità non li protegge dal peso delle rispettive storie. La sinossi ufficiale descrive due uomini alle prese con trascorsi oscuri e cospirazioni del presente, dentro un soggiorno che rischia di prendere una direzione imprevista. La fiducia tra i protagonisti è una posta narrativa centrale.

A incrinare ulteriormente gli equilibri interviene il rapporto che Chris stringe con due studentesse ribelli, interpretate da Mariana di Girolamo e Ailín Salas. Non sono un semplice dettaglio geografico o una presenza decorativa: nella presentazione del film, quel legame è indicato come l’elemento capace di mettere a rischio il soggiorno di tutti. Le statue dell’Isola di Pasqua fanno da sfondo a questa svolta.

Il contesto storico va distinto dalla vicenda raccontata. Wild Horse Nine è un’opera di finzione, non un documentario né la presentazione di un dossier su una specifica operazione dei servizi segreti. L’ambientazione nel Cile del 1973 definisce il quadro del racconto; i personaggi e la loro missione appartengono invece alla costruzione drammatica firmata da McDonagh.

L’ironia nera incontra il rimorso

A Venezia McDonagh ha spiegato di essere passato attraverso versioni diverse, una centrata su padre e figlio, un’altra su due attori, prima di trovare nella CIA e nel Cile il terreno del film. Il passaggio decisivo, ha raccontato, è stato immaginare un uomo costretto a provare colpa e rimpianto per ciò che aveva fatto: una scelta che ha reso il progetto più profondo e triste rispetto a una semplice commedia.

È qui che il richiamo all’ironia nera trova una dimensione precisa. La presentazione del MoMA accosta Wild Horse Nine a In Bruges e Gli spiriti dell’isola e sottolinea la convivenza di umorismo, dolore e rimpianto, talvolta nella stessa scena. La risata non cancella il disagio: i due registri vengono descritti come parti dello stesso confronto fra uomini legati da una storia comune.

Nella stessa lettura, Chris emerge come un veterano dello spionaggio malato e stanco, il cui silenzio sulle colpe passate si è spezzato. Il rapporto con Lee viene presentato come insieme affascinante e inquieto. È una chiave utile per avvicinarsi al film senza anticiparne gli sviluppi: più che la sola meccanica della missione, conta ciò che i protagonisti possono ancora dirsi, nascondersi o rimproverarsi.

Il premio a Malkovich e la squadra del film

La Coppa Volpi riguarda precisamente l’interpretazione di Malkovich. Non va confusa con il Leone d’oro al miglior film, assegnato nel 2026 a Kvinde ukendt, titolo internazionale Woman Unknown, di May el-Toukhy. Sono riconoscimenti diversi, attribuiti dalla giuria di Venezia 83: per Wild Horse Nine il risultato ufficiale da registrare è quello ottenuto dal suo protagonista nella categoria maschile.

Accanto a Malkovich, Rockwell, Buscemi, di Girolamo e Salas, il cast comprende Tom Waits e Parker Posey. McDonagh firma sia la regia sia la sceneggiatura. Nei crediti figurano Ben Davis alla fotografia, Mikkel E. G. Nielsen al montaggio, Denis Schnegg alla scenografia e Carter Burwell alle musiche: una squadra che accompagna il racconto per una durata dichiarata di 118 minuti.

Dal circuito dei festival al pubblico italiano

Il progetto è una coproduzione fra Regno Unito, Stati Uniti e Cile. Il percorso internazionale registrato comprende, oltre alla prima mondiale veneziana, selezioni a Telluride, Toronto, Busan e al BFI London Film Festival. La produzione riunisce Blueprint Pictures, Fabula e Searchlight Pictures, in associazione con TSG Entertainment e con il sostegno di Film4.

In Italia la distribuzione è affidata a The Walt Disney Company Italia/Searchlight Pictures, con uscita fissata al 5 novembre e durata di 118 minuti. Nello stesso giorno, a New York, il programma del MoMA ha ospitato una proiezione di Wild Horse Nine seguita da una conversazione con Martin McDonagh, Steve Buscemi e John Malkovich al Roy and Niuta Titus Theater 1.

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