Elodie, due foto e dieci anni di distanza: riaffiora Amici

🌐 Elodie affianca nelle Storie una foto recente a un’immagine del periodo di Amici. Un confronto senza spiegazioni che riporta al debutto televisivo del 2016, mentre sul fronte della nuova musica restano da definire tempi e progetti.

Due immagini riaprono l’album degli esordi

Una foto recente accanto a un’immagine degli inizi: Elodie torna a mostrare il proprio passato televisivo attraverso un confronto pubblicato nelle Storie di Instagram. Il contenuto, emerso l’11 novembre 2026, mette vicine due versioni della cantante, separate dal percorso che l’ha portata dalla scuola di Amici alla discografia e ai grandi concerti. Non è l’annuncio di un ritorno nel programma, ma un accostamento fotografico.

Sulle immagini compaiono le espressioni «In drag» e «Out of drag». La prima accompagna lo scatto recente, la seconda quello riferito al periodo del talent. Non ci sono spiegazioni che autorizzino a trasformare quelle parole in una dichiarazione più ampia: nostalgia, ironia o gioco sulla propria immagine restano letture possibili, non intenzioni esplicitate dall’artista.

Il punto di partenza è Amici 2016

Il richiamo agli esordi ha un riferimento preciso: nel 2016 Elodie arrivò seconda ad Amici, conquistando anche il premio della critica e quello RTL 102.5. Sono passati dieci anni da quella finale. Rivedere un’immagine di quella stagione significa tornare al momento in cui il pubblico televisivo imparò a riconoscere la sua voce, prima delle successive partecipazioni a Sanremo e delle trasformazioni del suo repertorio.

Gli archivi del programma conservano diverse tappe di quel cammino. Il 29 marzo 2016 veniva proposto un video dedicato al suo percorso dai provini all’accesso al Serale; il 14 maggio era invece la volta dell’esibizione con Un’altra vita. Non soltanto un ricordo di look, dunque: quel periodo coincide con il passaggio dalle prove nella scuola alla presentazione delle prime canzoni originali.

Nello stesso anno uscì l’album d’esordio, Un’altra vita, prodotto da Emma Marrone, che nel talent era stata la sua coach. Il legame tra televisione e primo disco fu quindi immediato. Nel 2017 arrivò un altro passaggio: la partecipazione al Festival di Sanremo con Tutta colpa mia, brano che diede il titolo anche al secondo album.

Da Andromeda alla ricerca di un suono diverso

Il confronto tra ieri e oggi attraversa anche una storia musicale. Nel 2020 Elodie tornò in gara a Sanremo con Andromeda, all’interno del progetto This Is Elodie. Il brano portava la firma di Mahmood e il lavoro produttivo di Dardust: due nomi che aiutano a collocare quella fase, nella quale il repertorio della cantante si apriva a sonorità e collaborazioni differenti rispetto agli esordi.

La presentazione ufficiale di quel disco lo descriveva come il risultato di due anni di sperimentazione e ricerca di una direzione artistica. Tra le collaborazioni figuravano Gemitaiz, Fabri Fibra, Lazza, Ernia e Margherita Vicario; sul fronte produttivo, oltre a Dardust, comparivano Takagi & Ketra, Michele Canova e Big Fish. Un insieme di incontri che documenta concretamente l’allargamento del suo percorso.

Nel 2021 Elodie tornò all’Ariston in un ruolo diverso, co-conduttrice accanto ad Amadeus nella seconda serata. Dopo le partecipazioni in gara del 2017 e del 2020, il Festival le offrì quindi anche uno spazio di conduzione e spettacolo. È un’altra delle esperienze intercorse fra la ragazza vista ad Amici e l’artista che oggi recupera una fotografia di quella stagione.

Red Light, il capitolo costruito intorno al club

Un passaggio particolarmente riconoscibile arrivò il 6 ottobre 2023, con la pubblicazione di Red Light. Presentato nella forma del clubtape, il progetto portava in primo piano bassi e influenze da club, con la supervisione di Dardust. Ad anticiparlo era stato A fari spenti. Qui il cambiamento rispetto al debutto non riguardava soltanto l’immagine: era dichiarato nella struttura stessa del lavoro.

La nascita del progetto venne collegata all’esperienza del primo concerto al Forum di Assago e al desiderio di inserire nel repertorio brani più vicini alla musica dei club. Un’esigenza raccontata pubblicamente all’uscita del lavoro, non una spiegazione da applicare automaticamente alla Storia di oggi. Il terzo anniversario di Red Light cade il 6 ottobre 2026, poco più di un mese prima del confronto fotografico.

Nuova musica, che cosa resta da chiarire

Sul presente discografico circolano anticipazioni relative a due album in lavorazione, ricondotte a una newsletter della cantante per l’anniversario di Red Light. Non equivalgono però a un calendario di pubblicazione: nelle informazioni disponibili non sono indicati titoli, ordine delle uscite o una struttura definitiva dei progetti. Il lavoro in corso va distinto da un annuncio completo.

Anche le immagini di fine ottobre che mostrano Elodie in studio con Dardust non bastano, da sole, a identificare un nuovo singolo o un disco. La loro collaborazione ha precedenti documentati, da Andromeda a Red Light, ma quel passato non permette di stabilire quale forma avrà il materiale sul quale potrebbero essere tornati a lavorare.

Fra le tappe discografiche già definite c’è invece Mi ami mi odi, pubblicato il 2 maggio 2025 e anticipato il 4 aprile dal singolo omonimo. Il disco comprende dodici tracce: nella selezione figurano anche Dimenticarsi alle 7, presentata al Festival di Sanremo 2025, Black Nirvana e Feeling, realizzata con Tiziano Ferro.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.