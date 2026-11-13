Amici anticipa al sabato: quando vederlo e chi rischia il banco

🌐 Amici 26 va in onda sabato 14 novembre alle 14:20 su Canale 5: domenica spazio alle ATP Finals. Al centro della scuola il confronto tra Paulo e Morik e le nuove sfide.

Amici cambia giorno: l’appuntamento è sabato alle 14:20

Il fine settimana di Amici 26 comincia un giorno prima. La nuova puntata del talent condotto da Maria De Filippi è in programma sabato 14 novembre 2026 alle 14:20 su Canale 5, anziché domenica 15. La conferma arriva anche dal promo ufficiale diffuso venerdì 13 novembre, che indica espressamente l’orario del nuovo appuntamento. Per chi segue le esibizioni e le decisioni sui banchi, è questo il riferimento da segnare in agenda.

Lo spostamento è stato annunciato come eccezionale: domenica il pomeriggio della rete sarà dedicato alle ATP Finals di tennis. Non si tratta quindi della cancellazione di una puntata, ma di un anticipo rispetto alla collocazione domenicale. Il cambiamento riguarda il calendario televisivo del weekend, mentre nella scuola proseguono le verifiche degli allievi davanti ai giudici di canto e ballo e ai rispettivi responsabili artistici.

Perché domenica il talent lascia spazio al tennis

Il motivo del cambio è sportivo. Domenica 15 novembre Canale 5 trasmetterà dalle 14 l’incontro delle ATP Finals tra Alexander Zverev e Rafael Jodar. È l’appuntamento che occupa la fascia normalmente riservata al programma di Maria De Filippi. La comunicazione sul talent collega direttamente l’anticipo al torneo: non vengono indicate ragioni legate agli ascolti o a modifiche del suo percorso editoriale.

Le Finals si disputano a Torino dal 15 al 22 novembre e la copertura in chiaro di Mediaset comprende otto incontri selezionati. Il calendario della giornata inaugurale prevede il singolare pomeridiano non prima delle 14: un orario che chiarisce la sovrapposizione con il consueto appuntamento della scuola. Per questo weekend, dunque, talent al sabato e tennis alla domenica, con due appuntamenti distinti nel palinsesto della rete.

Paulo e Morik, il confronto che mette in discussione il banco

Dentro la scuola, uno dei passaggi centrali riguarda Paulo. Durante la puntata di domenica 8 novembre, Rudy Zerbi aveva chiesto di escluderlo dalla classifica effettiva della gara, mettendo successivamente in discussione la sua permanenza. Il responsabile artistico aveva contestato il comportamento dell’allievo e i ritardi alle lezioni mostrati nel programma. La valutazione negativa era quella espressa da Zerbi, alla base della decisione di aprire un confronto con un altro cantante.

Da qui la comparata con Morik, chiamato a misurarsi con Paulo mentre Zerbi si riservava del tempo per scegliere. Il confronto non è rimasto soltanto un annuncio della domenica: i contenuti ufficiali dell’11 novembre documentano la convocazione dei due ragazzi in studio da parte del responsabile artistico. Il 12 novembre è stata poi pubblicata un’ulteriore esibizione di Paulo per la comparata, inserita nel percorso di valutazione dei due cantanti.

La distinzione è importante per leggere ciò che precede la puntata: il lavoro svolto durante la settimana e il confronto artistico sono documentati dai contenuti del programma; i resoconti sulla decisione finale appartengono invece alle anticipazioni della registrazione. Non vanno confusi il percorso già mostrato al pubblico e il verdetto raccontato prima della trasmissione, soprattutto quando la posta in gioco è la permanenza nella scuola.

Le anticipazioni sulla nuova puntata, dagli ospiti alle gare

Le anticipazioni disponibili riferiscono che Zerbi avrebbe deciso di non confermare né Paulo né Morik. È un esito riportato nei resoconti della registrazione, non una decisione già vista nella puntata televisiva del 14 novembre. Gli stessi resoconti indicano Gaia e Virginio come ospiti, con Ermal Meta e Oriella Dorella chiamati a giudicare rispettivamente le esibizioni di canto e quelle di ballo. Anche queste presenze rientrano nel quadro delle anticipazioni.

Sul fronte delle classifiche, le informazioni diffuse prima della messa in onda indicano Aura al primo posto nel canto e i Jed in ultima posizione, con una successiva sfida decisa da Amadeus. Per il ballo viene riportata una nuova vittoria di Benedetta, davanti a Clara e Riccardo. Charli risulterebbe ultima e destinataria di una penalizzazione di un punto nella gara seguente. Sono risultati da leggere mantenendo la stessa cautela riservata agli altri spoiler.

Dal canto al ring: la prova di Gabriele

Il programma comprende anche una nuova prova di pugilato per Gabriele Guidi Rontani, opposto a Dennis. L’incontro annunciato arriva dopo quello del 1° novembre, quando l’atleta toscano aveva battuto Francesco ai punti nello studio di Amici. La preparazione della sfida compare inoltre tra i contenuti ufficiali pubblicati venerdì 13 novembre, accanto agli aggiornamenti sulle attività dei cantanti e degli altri allievi.

Le anticipazioni attribuiscono a Gabriele la vittoria contro Dennis. Anche in questo caso il risultato va distinto dall’incontro annunciato: il primo deriva dai resoconti precedenti alla trasmissione, mentre la presenza della prova sportiva è già parte delle informazioni diffuse sul prossimo appuntamento. Nella stessa settimana il programma ha pubblicato contenuti dedicati alle sfide di Andrea Heros contro Daniel e di Kashmere contro OrioN.

Angelina Mango appartiene alla puntata dell’8 novembre

Il ritorno di Angelina Mango, richiamato nel riepilogo del precedente appuntamento, riguarda domenica 8 novembre e non costituisce un annuncio per sabato 14. La cantante era tornata nel programma presentando “Vita da adulti”. In quella puntata le gare erano state giudicate da Gigi D’Alessio per il canto e da Garrison per il ballo; Shari e Tìaso avevano condiviso il primo posto nella classifica di canto.

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