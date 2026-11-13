Cristina D’Avena, all’Alcatraz le sigle le scelgono anche i fan

🌐 Cristina D’Avena torna all’Alcatraz di Milano il 14 novembre con i Gem Boy. Le richieste del pubblico entrano nella preparazione del concerto, tra classici dei cartoni animati e brani meno scontati.

Milano aspetta le sigle, sul palco anche i Gem Boy

Le sigle dei cartoni animati tornano in un club, ma questa volta nella preparazione del concerto entrano anche i suggerimenti arrivati dal pubblico sui social. Sabato 14 novembre 2026 Cristina D’Avena sarà all’Alcatraz di Milano con i Gem Boy: un appuntamento annunciato nel calendario ufficiale del locale, che abbina la musica dal vivo alla successiva Rebel Night. L’indirizzo è via Valtellina 25.

Presentata nell’intervista pubblicata il 12 novembre come partenza del nuovo tour, la data milanese arriva con una promessa della cantante: inserire alcune scelte particolari suggerite dagli ammiratori. Non è però disponibile una scaletta completa verificata: le anticipazioni raccontano il lavoro di selezione, non autorizzano a considerare già confermato ogni titolo citato.

Le richieste social e i brani irrinunciabili

D’Avena spiega che i suoi concerti comprendono normalmente 24-26 canzoni e che scegliere comporta esclusioni difficili. Per Milano racconta di essersi lasciata coinvolgere dalle proposte ricevute online. È un’indicazione sul rapporto con i fan, non una comunicazione sulla durata dello spettacolo né l’annuncio di una votazione pubblica che ne abbia determinato l’intero programma.

Tra le sigle che considera imprescindibili indica Occhi di gatto e I Puffi, aggiungendo È quasi magia Johnny e Sailor Moon. A Kiss me Licia lega invece il ricordo del momento in cui gli spettatori cominciarono ad associare stabilmente il suo volto alla voce. Sul rinnovamento musicale la linea dichiarata è precisa: aggiornare gli arrangiamenti senza cancellare l’identità degli originali.

Prima delle sigle, il piccolo esordio allo Zecchino

La storia che conduce a quel repertorio comincia prima della televisione commerciale. Nata a Bologna il 6 luglio 1964, Cristina D’Avena partecipò allo Zecchino d’Oro del 1968 con Il valzer del moscerino, quando aveva tre anni e mezzo. Rimase poi nel Piccolo Coro dell’Antoniano fino al 1976: un percorso infantile distinto dal successivo debutto discografico nelle sigle dei cartoni.

Nel 1981 incise Bambino Pinocchio, la prima canzone destinata a una serie animata. È questo il riferimento cronologico da cui partire per ricostruire la sua avventura nel settore, senza confonderlo con l’apparizione allo Zecchino. Nel 2022 la cantante ha celebrato i quarant’anni di carriera: la ricorrenza appartiene alla storia delle celebrazioni ufficiali, mentre il primo brano era stato registrato l’anno precedente al 1982.

Da voce dei cartoni a protagonista dei telefilm

Il passaggio decisivo sullo schermo arrivò nel settembre 1986 con Love me Licia. D’Avena interpretava in carne e ossa la protagonista legata al cartone Kiss me Licia: non più soltanto una voce ascoltata prima degli episodi, ma un personaggio riconoscibile dentro una storia televisiva. Seguirono Licia dolce Licia, Teneramente Licia e Balliamo e cantiamo con Licia, completando il ciclo nella primavera del 1988.

Dall’autunno dello stesso anno prese forma un’altra fase, costruita intorno al personaggio di Cristina. Arrivarono Arriva Cristina, poi Cristina, Cri Cri e Cristina, l’Europa siamo noi. Alle serie si accompagnavano dischi con sigle e canzoni degli episodi: il repertorio non comprendeva dunque soltanto brevi aperture dei cartoni, ma anche brani inseriti nei racconti televisivi di cui era protagonista.

Le raccolte, i duetti e il sodalizio dal vivo

Anche le raccolte hanno scandito questa storia. Nel 1983 nacque Fivelandia, collana dedicata alle sigle trasmesse dalle reti del gruppo; dal 1987 si aggiunse Cristina D’Avena con i tuoi amici in tv. Erano due appuntamenti discografici ricorrenti, rispettivamente autunnale e primaverile, che raccoglievano le canzoni oltre la loro collocazione nei palinsesti.

La collaborazione con i Gem Boy non è una novità preparata per questa serata. La ricostruzione biografica registra già nel 2011 concerti in numerose città italiane con il gruppo, all’interno del Cristina D’Avena e Gem Boy show, proseguito negli anni successivi. La formazione annunciata per Milano si inserisce quindi in un sodalizio dal vivo di lunga durata, non in un incontro occasionale fra ospiti.

Un’altra rilettura del catalogo è arrivata attraverso i duetti. Nel 2017 D’Avena ha pubblicato Duets. Tutti cantano Cristina, affiancata da interpreti fra cui J-Ax, Arisa e Loredana Bertè. L’anno successivo è seguito Duets forever. Due progetti che hanno portato altri cantanti dentro quel repertorio, mantenendo al centro le canzoni associate alla sua voce.

Il percorso professionale ha compreso anche conduzione televisiva e libri: nel 2010 ha partecipato a Matricole & Meteore, mentre nel 2022 ha pubblicato Il giardino delle fiabe. Sono attività parallele alla musica, che documentano come la sua presenza nello spettacolo non sia rimasta limitata all’incisione delle sigle o alle esibizioni nei concerti.

Ingresso, accessibilità e programma dopo il concerto

Per l’appuntamento del 14 novembre occorre distinguere gli orari di accesso dall’effettiva partenza dell’esibizione. La scheda dell’organizzatore indica apertura per il fanclub alle 20:15 e ingresso concerto alle 20:30. Il locale specifica inoltre l’accesso riservato ai maggiorenni, con documento d’identità valido: il carattere familiare delle canzoni non equivale, per questa serata, a un ingresso consentito ai bambini.

L’Alcatraz dichiara un ingresso privo di barriere architettoniche e mette a disposizione un guardaroba a pagamento per giacche, zaini e bagagli. Da mezzanotte il programma passa alla Rebel Night, con due sale: pop nella principale, reggaeton e hip hop nella seconda. La chiusura del party è indicata alle 5 del mattino.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.