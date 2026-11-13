GF Vip, dal caso Belli-Roncaccia al voto per il terzo finalista

🌐 Al Grande Fratello Vip del 13 novembre il confronto tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia arriva in puntata. Attesi una sorpresa per Federica Morello e il televoto per il terzo finalista.

Il Bistrot porta le tensioni nella diciottesima puntata

Una cena da organizzare, ruoli da rispettare e un confronto che non si è chiuso con l’ultima portata. Il Grande Fratello Vip torna venerdì 13 novembre 2026 in prima serata su Canale 5 con la diciottesima puntata. Fra gli argomenti annunciati c’è lo scontro tra Alex Belli e Alessandro Roncaccia, nato durante la preparazione del GF Bistrot e destinato a essere ripreso nel corso della trasmissione.

Alla conduzione c’è Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Le anticipazioni annunciano anche un’eliminazione e l’assegnazione del terzo posto in finale. Al momento di questa pubblicazione, prima della diretta serale, i verdetti devono ancora essere comunicati: nomi degli eventuali uscenti e risultato della nuova votazione non sono dunque disponibili.

Come è nato il contrasto tra Belli e Roncaccia

Il passaggio da recuperare è quello di giovedì 12 novembre. Belli è rientrato nella Casa per coordinare la cucina del Bistrot come executive chef. Il compito dei concorrenti era preparare e servire una cena: un’attività organizzata con incarichi distinti, una brigata ai fornelli e altri partecipanti impegnati nell’accoglienza e nel servizio ai tavoli.

Le prime difficoltà hanno riguardato anche i cestini di parmigiano preparati da Roncaccia. Belli ne ha contestato la forma e ha insistito sulle modalità di lavorazione, provocando la reazione del concorrente. Nel confronto è intervenuta Giulia Provvedi, che stava collaborando alla preparazione e ha preso le difese del compagno, contestando a sua volta i modi utilizzati dallo chef.

La discussione ha coinvolto quindi non soltanto il risultato dei piatti, ma anche il modo di impartire e ricevere indicazioni. Belli ha richiamato Giulia al ruolo inizialmente previsto per lei in sala; la concorrente ha respinto i suoi toni. Il contrasto sulle gerarchie della cucina è diventato un confronto personale, mentre restava da completare il lavoro necessario per accogliere gli ospiti.

Federica contesta la richiesta di schierarsi

Gli strascichi sono proseguiti dopo il litigio. Roncaccia ha affrontato Federica Morello perché, secondo la sua lettura, non lo avrebbe sostenuto abbastanza e sarebbe poi tornata a scherzare con Belli. È una contestazione espressa dal concorrente, non una ricostruzione condivisa da tutti: proprio sul comportamento di Federica si sono manifestate interpretazioni differenti all’interno della Casa.

Morello ha spiegato di essere intervenuta con Alex per dirgli che stava esagerando. Ha però rivendicato la possibilità di continuare a salutarlo e a scambiare qualche battuta con lui. Il punto del dissenso è questo: per Federica, prendere posizione su un episodio non significa interrompere ogni rapporto con uno dei protagonisti della discussione.

Anche Marina La Rosa è intervenuta nel confronto, condividendo le critiche di Roncaccia. La discussione ha così allargato il proprio perimetro: dal rapporto tra due concorrenti ai comportamenti degli altri coinquilini dopo lo scontro. Le rispettive posizioni restano distinte, fra chi chiedeva un sostegno più netto e chi sosteneva di aver già invitato Belli a moderarsi.

La cena è terminata, il giudizio resta da conoscere

Il Bistrot aveva regole esplicite. Prima dell’arrivo dei clienti, un comunicato aveva ricordato ai concorrenti di rispettare i propri incarichi: in sala potevano entrare i camerieri e lo chef. La valutazione degli ospiti avrebbe riguardato sia il servizio sia la qualità delle pietanze. Il menù preparato per l’occasione aveva un’impronta emiliana, sotto la supervisione di Belli.

Tra i commensali sono arrivate anche Buonamici e Lucarelli, accolte inizialmente senza un tavolo già disponibile per loro. Giulia Provvedi e Alessandro Varsi si sono occupati dell’accoglienza. La presenza delle due opinioniste, questa volta dalla parte dei clienti, è uno degli elementi della prova che verranno ripresi durante la serata televisiva.

Nonostante imprevisti e tensioni, tutte le portate previste sono state servite. Dopo la chiusura, i concorrenti si sono riuniti per un brindisi e hanno commentato il lavoro svolto. Questo risultato materiale non va confuso con il giudizio definitivo sulla prova: aver completato la cena e aver ottenuto una valutazione positiva sono due passaggi diversi.

I quattro al televoto e la sorpresa annunciata

Sul fronte del gioco, i nomi coinvolti nella votazione aperta sono Alessandro Varsi, Andreas Müller, Giancarlo Danto e Giulia Provvedi. Le candidature risalgono alla puntata di lunedì 9 novembre: le finaliste Marina La Rosa e Guendalina Tavassi hanno indicato Varsi, che ha trascinato con sé Andreas. Le successive nomination palesi hanno aggiunto Danto e Giulia al gruppo sottoposto al pubblico.

Serve attenzione al meccanismo: il riepilogo delle nomination specifica che il pubblico vota per salvare e che il meno votato diventa candidato all’eliminazione. L’anticipazione della nuova puntata annuncia un’uscita, ma non dettaglia tutti i passaggi intermedi. Separare questi due elementi evita di attribuire automaticamente al primo verdetto un effetto che dovrà essere chiarito durante la trasmissione.

È annunciato inoltre un televoto flash per individuare il terzo finalista, insieme a una sequenza di scelte che porterà anche al primo candidato alla successiva eliminazione. Per Federica Morello è previsto un momento distinto dai confronti con i coinquilini: le anticipazioni della puntata includono l’incontro con sua madre Daniela.

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