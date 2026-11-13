Chanel Totti, nel diario social il cibo si prende la scena

🌐 Chanel Totti alterna su Instagram immagini di cibo, appuntamenti beauty e momenti con Isabel. Un aggiornamento leggero che arriva nell’anno della vittoria a Pechino Express, conquistata con Filippo Laurino.

Il dettaglio goloso che cambia il tono dell’album

Il glamour c’è, ma questa volta deve dividere lo spazio con merendine e piatti da fotografare. Nel nuovo aggiornamento Instagram di Chanel Totti, raccontato il 13 novembre, il cibo diventa il filo conduttore di una selezione che comprende anche un jet privato, appuntamenti beauty e immagini con la sorella Isabel. A dare il tono è soprattutto una battuta attribuita alla sua didascalia: «Che ma per caso c’è qualche foto di cibo?».

L’accostamento è quello di un diario per immagini: dettagli ricercati e piccoli piaceri quotidiani nella stessa sequenza. Non vengono però precisati né l’itinerario collegato al velivolo né la data di realizzazione dei singoli scatti. La pubblicazione dell’aggiornamento non consente dunque di collocare tutti i momenti nella medesima giornata, né di attribuire a Chanel la proprietà del jet.

Diciannove anni compiuti a maggio

Per inquadrare la protagonista, il primo dato è anagrafico: Chanel è nata il 13 maggio 2007 e ha quindi diciannove anni. È la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi che, nel maggio scorso, ha condiviso sui social anche le immagini di una festa di compleanno a sorpresa. Un altro momento personale affidato alle fotografie, prima dell’aggiornamento di novembre.

In quell’occasione entrambi i genitori le avevano dedicato un messaggio pubblico. Ilary aveva accompagnato una fotografia con parole d’affetto, mentre Francesco aveva scelto uno scatto insieme alla figlia e il brano Complici di Gianna Nannini ed Enrico Nigiotti. Sono episodi distinti dall’album attuale, ma documentano la presenza dei momenti familiari nel suo racconto social, accanto alle immagini di viaggio e di vita quotidiana.

Il diploma e l’ironia di papà Francesco

Prima del compleanno del 2026 e dell’esperienza televisiva, un altro passaggio aveva trovato spazio sul suo profilo: il diploma alla St. Stephen’s School di Roma, documentato nel maggio 2025. Nella fotografia pubblicata per l’occasione, Chanel sorrideva tenendo in mano il diploma arrotolato, chiuso da un nastro rosso. Ad accompagnare il traguardo aveva scelto una sola parola: «Finalmente».

Anche allora non era mancata una battuta. Francesco Totti aveva commentato «Ora nevica», mentre Ilary Blasi, presente alla cerimonia, ne aveva condiviso alcune immagini nelle proprie storie. Il contesto era quello di una conclusione scolastica precisa, non di un annuncio professionale: Chanel aveva frequentato l’istituto romano, una scuola internazionale con insegnamento in inglese, fondata nel 1964 nell’area dell’Aventino.

Il 2026 della vittoria con Filippo Laurino

Il passaggio televisivo più rilevante di quest’anno è invece la vittoria a Pechino Express, conquistata insieme all’amico Filippo Laurino. I due hanno gareggiato con il nome di I Raccomandati nell’edizione L’Estremo Oriente. Il percorso ha attraversato Indonesia, Cina e Giappone: un’esperienza di viaggio e competizione distinta dalle fotografie di svago che compongono l’attuale aggiornamento Instagram.

La proclamazione è arrivata a Kyoto, al termine della corsa finale. Alle loro spalle si sono classificate Le DJ, Jo Squillo e Michelle Masullo; al terzo posto I Veloci, Fiona May e Patrick Stevens. Nella tappa decisiva i concorrenti erano partiti da Nara, affrontando una successione di prove e spostamenti prima di raggiungere il traguardo giapponese. Il risultato appartiene alla competizione televisiva, non è uno sviluppo del nuovo album.

Il racconto dopo la gara

Nelle dichiarazioni successive al successo, Chanel aveva insistito soprattutto sull’autenticità del rapporto con Filippo e sul modo in cui avevano affrontato il programma. Aveva spiegato di essere contenta che il pubblico li avesse compresi, sostenendo che entrambi si fossero mostrati senza fingere. È una valutazione espressa dalla concorrente sulla propria esperienza, non una misura oggettiva delle reazioni degli spettatori.

Il sostegno reciproco era stato uno dei punti centrali dell’intervista: i due amici avevano raccontato di essersi aiutati a turno nei momenti difficili. L’amicizia precedeva la partecipazione alla trasmissione e aveva accompagnato il percorso fino alla vittoria. Chanel aveva descritto quell’esperienza come difficile da spiegare, mettendo l’accento sull’unione della coppia più che su eventuali progetti successivi davanti alle telecamere.

Dalle prove in Oriente all’incontro con il pubblico

Dopo la finale, l’esperienza ha avuto anche un seguito fuori dalla gara. I finalisti hanno partecipato a un incontro allo Sky Campus insieme a familiari e amici, raccontando aneddoti e curiosità del viaggio. Con Chanel e Filippo erano presenti anche le altre due coppie arrivate all’ultima tappa: un appuntamento dedicato al programma già concluso, separato dalla quotidianità mostrata ora sui social.

Durante l’incontro, condotto da Federica Lodi, il racconto ha ripercorso i 5.450 chilometri attraversati tra Indonesia, Cina e Giappone. Al confronto con i finalisti si sono aggiunti un quiz per gli appassionati della trasmissione e uno spazio per fotografie e autografi con i partecipanti.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.