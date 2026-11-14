Padre di Meghan Markle arrestato: le accuse sconvolgono gli USA

🌐 Thomas Markle , padre della duchessa del Sussex, è stato arrestato in Florida dall’FBI con una pesante accusa di possesso di materiale pedopornografico. Gli investigatori hanno sequestrato circa 78 reperti in due depositi della California. La vicenda, partita dalle Filippine, riapre anche le dolorose fratture familiari con Meghan Markle , che aveva già espresso profondo turbamento per le accuse.

Thomas Markle arrestato dall’FBI: cosa è successo in Florida

Un arresto destinato a scuotere la famiglia della duchessa del Sussex e a riportare sotto i riflettori una delle fratture familiari più raccontate degli ultimi anni. Thomas Wayne Markle, 82 anni, padre di Meghan Markle, è stato arrestato il 6 novembre 2026 a Lakeland, in Florida, nell’ambito di un’indagine federale sul possesso di materiale raffigurante abusi sessuali su minori.

L’operazione è stata condotta dagli agenti dell’FBI dopo un’attività investigativa che ha coinvolto più Paesi. L’anziano, ex direttore delle luci televisive, deve rispondere di un capo d’accusa federale relativo al possesso di materiale pedopornografico. La contestazione è formalmente contenuta in un procedimento penale, ma la responsabilità dell’imputato resta interamente da accertare.

La vicenda ha assunto dimensioni internazionali per la provenienza delle segnalazioni e per i luoghi nei quali sarebbe stato conservato il materiale sospetto. Al centro dell’inchiesta figurano due unità di deposito nell’area di Los Angeles, affittate da Markle dal 2008 e mantenute attive attraverso pagamenti automatici.

Il sequestro di 78 reperti e le accuse degli investigatori

Le perquisizioni autorizzate dall’autorità giudiziaria hanno portato al sequestro di circa 78 elementi, tra diapositive, negativi fotografici e libri. Secondo gli investigatori, una parte del materiale conterrebbe immagini riconducibili allo sfruttamento sessuale di minori.

Particolarmente gravi sono le circostanze descritte nella documentazione accusatoria. Alcune fotografie mostrerebbero un uomo adulto, identificato da un testimone come Thomas Markle, insieme a bambine in situazioni sessualmente esplicite. Un’altra immagine sarebbe stata scattata in un ambiente apparentemente riconducibile a una struttura alberghiera delle Filippine.

L’identificazione delle persone ritratte e la natura effettiva delle immagini sono questioni centrali per il procedimento. Gli investigatori dovranno ricostruire provenienza, possesso e caratteristiche dei reperti, mentre la difesa potrà contestare gli elementi raccolti e proporre le proprie valutazioni.

La gravità dell’accusa non equivale a una condanna. Negli Stati Uniti il reato contestato può comportare, in caso di riconoscimento della colpevolezza, una pena massima di vent’anni di reclusione federale.

La scoperta nelle Filippine e il coinvolgimento del figlio

L’indagine avrebbe preso avvio nell’ottobre 2026, quando le autorità statunitensi hanno ricevuto informazioni riguardanti il ritrovamento di immagini sospette tra gli effetti personali di Markle nelle Filippine. Il materiale sarebbe stato scoperto nella precedente abitazione dell’anziano a Cebu.

A segnalare la situazione sarebbe stato Thomas Markle Junior, fratellastro di Meghan, che avrebbe individuato fotografie sospette tra documenti e ricordi di famiglia. Il suo intervento avrebbe contribuito ad attivare gli accertamenti delle autorità, successivamente estesi agli Stati Uniti.

Le verifiche hanno coinvolto anche apparati investigativi impegnati nei rapporti con Messico, Filippine e altre sedi internazionali. La collaborazione transnazionale ha assunto un ruolo importante nella ricostruzione degli spostamenti dell’anziano e nell’individuazione dei luoghi utilizzati per custodire i suoi beni.

Meghan Markle, il rapporto spezzato con il padre dal 2018

Per Meghan Markle, l’arresto si inserisce in una storia personale segnata da anni di incomprensioni e distanza. Il rapporto con Thomas Markle si è progressivamente deteriorato fino alla rottura diventata evidente nel 2018, quando il padre non partecipò al matrimonio della figlia con il principe Harry.

Da allora i contatti sono rimasti interrotti e le controversie familiari hanno frequentemente raggiunto il dibattito pubblico. La duchessa del Sussex ha spiegato di aver mantenuto le distanze dal padre anche per proteggere i propri figli, Archie e Lilibet, dalle tensioni che avevano caratterizzato la relazione familiare.

Nell’ottobre 2026 Meghan aveva manifestato profondo turbamento per le accuse riguardanti il genitore. Aveva inoltre reso nota l’esistenza di una lettera inviata nel 2018 alla polizia londinese, nella quale sarebbero state formulate segnalazioni preoccupanti relative al padre.

Quelle circostanze sono tornate all’attenzione pubblica dopo l’intervento dell’FBI. Non risulta, tuttavia, che Meghan Markle sia coinvolta nel procedimento penale o nelle condotte contestate all’anziano. La sua posizione riguarda esclusivamente il contesto familiare e le precedenti dichiarazioni rese sulla vicenda.

La difesa di Markle e il procedimento davanti alla giustizia americana

Thomas Markle ha respinto le accuse, definendole false e ripugnanti. Una posizione che dovrà confrontarsi con gli elementi raccolti dagli investigatori e con le valutazioni del tribunale competente.

Dopo l’arresto, l’82enne è comparso davanti a un giudice federale a Tampa. È stato disposto il suo rilascio con monitoraggio elettronico e restrizioni personali, comprese limitazioni all’accesso a Internet e ai contatti con minori.

Il giudice ha inoltre ordinato una valutazione psichiatrica finalizzata a verificare la capacità dell’imputato di comprendere il procedimento e di assistere adeguatamente i propri difensori.

L’età avanzata e le condizioni di salute di Markle saranno elementi rilevanti nella gestione giudiziaria, ma non modificano la natura delle contestazioni. La competenza del procedimento è destinata a concentrarsi in California, dove sono stati individuati i depositi contenenti il materiale sequestrato.

Le indagini dell’FBI sui materiali sequestrati

Gli accertamenti proseguono per stabilire l’esatta origine delle immagini, l’identità dei soggetti presenti e l’eventuale esistenza di ulteriori elementi utili all’inchiesta. Gli investigatori stanno esaminando il materiale recuperato nei depositi californiani e i collegamenti con le precedenti segnalazioni provenienti dall’estero.

Un punto determinante riguarda la consapevolezza del possesso del materiale contestato, requisito che dovrà essere provato dall’accusa secondo gli standard del processo penale federale statunitense.

Gli elementi descritti negli atti costituiscono la base della contestazione iniziale e potranno essere sottoposti a ulteriori verifiche tecniche, testimonianze e approfondimenti investigativi. Thomas Markle conserva pienamente il diritto di difendersi e la presunzione di innocenza fino a un eventuale accertamento definitivo della responsabilità penale.

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