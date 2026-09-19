19 settembre 2026: santi, storia e curiosità del MetroLunario

Il 19 settembre è soprattutto il giorno di San Gennaro, patrono di Napoli, ma è anche una data che ha segnato la storia del volo: nel 1783 un pallone dei fratelli Montgolfier portò in aria per la prima volta degli esseri viventi. Tra i protagonisti nati in questa giornata c’è William Golding, autore de Il signore delle mosche e premio Nobel per la letteratura. Nel cielo, la Luna è gibbosa crescente e passa dal Sagittario al Capricorno.

Santo del Giorno: San Gennaro

Il Santo del Giorno del 19 settembre è San Gennaro, vescovo di Benevento e martire, patrono di Napoli. Secondo la tradizione cristiana, fu ucciso durante le persecuzioni dell’imperatore Diocleziano, nel 305, dopo essere stato arrestato insieme ad alcuni compagni e condotto a Pozzuoli.

La sua memoria è profondamente legata alla città partenopea. Nel Duomo di Napoli sono custodite le reliquie del santo e le celebri ampolle contenenti quella che la tradizione identifica con il suo sangue. La Cappella del Tesoro di San Gennaro è ancora oggi uno dei luoghi più rappresentativi della devozione napoletana.

Il fenomeno della liquefazione del sangue, osservato tradizionalmente il 19 settembre, nel sabato precedente la prima domenica di maggio e il 16 dicembre, è considerato dai fedeli un segno particolarmente significativo. La Chiesa lo colloca nel campo della devozione popolare e non lo considera un miracolo necessario alla fede.

La memoria di San Gennaro rappresenta fede, protezione e identità collettiva, diventando ogni anno uno degli appuntamenti religiosi e culturali più sentiti di Napoli.

Accadde Oggi: il primo volo di esseri viventi

Il 19 settembre 1783, a Versailles, i fratelli Joseph-Michel ed Étienne Montgolfier fecero decollare un pallone aerostatico con tre passeggeri davvero insoliti: una pecora, un’anatra e un gallo.

L’esperimento aveva un obiettivo preciso: verificare se un essere vivente potesse sopportare le condizioni di un volo in atmosfera. Il pallone, costruito in carta e taffetà, si sollevò davanti alla corte di Luigi XVI e Maria Antonietta e a una folla di spettatori.

La pecora, chiamata Montauciel, l’anatra e il gallo furono recuperati vivi dopo il volo. Secondo le ricostruzioni storiche, il pallone percorse circa 3 chilometri, rimanendo in aria per alcuni minuti.

L’esperimento rappresentò un passaggio decisivo nella storia dell’aeronautica: appena due mesi dopo, il 21 novembre 1783, sarebbe arrivato il primo volo libero con esseri umani a bordo.

Una piccola arca volante con tre animali diventò così uno dei primi passi verso la conquista del cielo.

Nati in questo giorno: William Golding

Tra i protagonisti nati il 19 settembre spicca William Golding, nato nel 1911 a Newquay, in Cornovaglia. Scrittore, poeta e drammaturgo britannico, è ricordato soprattutto per il romanzo Il signore delle mosche, pubblicato nel 1954.

Il romanzo racconta la storia di un gruppo di ragazzi rimasti isolati su un’isola e diventò una delle più celebri riflessioni letterarie sulla natura umana, il potere e il conflitto tra civiltà e istinto.

Golding ottenne nel 1980 il Booker Prize per Rites of Passage e nel 1983 il Premio Nobel per la Letteratura, riconoscimento che consacrò definitivamente la sua importanza nella letteratura del Novecento.

La sua scrittura, spesso inquieta e simbolica, esplora il lato oscuro dell’essere umano e le fragili strutture che tengono insieme una società.

Nel 2026 ricorrono 115 anni dalla sua nascita: un anniversario che riporta l’attenzione su uno scrittore capace di trasformare una storia apparentemente semplice in una potente allegoria della civiltà.

Eventi e curiosità del 19 settembre

Il 19 settembre 2026 è sabato ed è il 262° giorno dell’anno: mancano 103 giorni alla fine del 2026.

La giornata presenta anche una curiosità astronomica: la Luna è in fase di gibbosa crescente, con circa il 55% del disco illuminato. È trascorsa poco più di una settimana dal novilunio e il satellite si avvia verso la Luna piena del 26 settembre.

Secondo le effemeridi, la Luna entra nel Capricorno nelle prime ore del 19 settembre, dopo aver trascorso la parte iniziale della giornata nel Sagittario. Per questo la posizione zodiacale può risultare diversa a seconda dell’ora e del luogo considerati.

Il 19 settembre è inoltre una data particolarmente significativa nella memoria recente del Messico: nel 1985 un devastante terremoto colpì il Paese e provocò enormi distruzioni a Città del Messico. L’evento, di magnitudo 8,1 secondo l’USGS, divenne uno spartiacque per la protezione civile e la sicurezza degli edifici nella capitale.

Curiosamente, un altro forte terremoto avrebbe colpito il Messico proprio il 19 settembre 2017, trasformando questa data in un giorno di particolare memoria nazionale.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Capricorno

Secondo la tradizione astrologica, il segno simbolicamente più favorito del 19 settembre 2026 è il Capricorno.

La scelta è legata al passaggio della Luna nel Capricorno nelle prime ore della giornata. La Luna gibbosa crescente viene inoltre associata, nella simbologia astrologica, a una fase di consolidamento: ciò che è stato avviato nei giorni precedenti può ora essere organizzato e reso più concreto.

Per il Capricorno, questa combinazione richiama determinazione, concretezza, responsabilità e capacità di costruire nel tempo.

La giornata può quindi essere simbolicamente favorevole per mettere ordine, prendere una decisione pratica, definire una priorità o trasformare un progetto in un piano concreto.

Il 19 settembre racchiude così tre immagini potenti: la fede di San Gennaro, il primo volo degli animali dei Montgolfier e la riflessione di Golding sulla natura umana. Tre storie diverse, unite dall’idea di ciò che l’uomo cerca da sempre: protezione, conoscenza e nuovi orizzonti.