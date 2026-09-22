22 settembre 2026: santi, storia e curiosità del MetroLunario

Il 22 settembre porta nel calendario la memoria di San Maurizio e dei suoi compagni, soldati cristiani della Legione Tebea. La storia ricorda invece l’esecuzione di Nathan Hale, giovane ufficiale americano impiccato dagli inglesi nel 1776 come spia. Tra i protagonisti nati in questa data c’è Joan Jett, icona del rock e voce di una generazione musicale. Nel cielo, la Luna gibbosa crescente in Acquario accompagna l’ultima giornata dell’estate astronomica nell’emisfero settentrionale.

Santo del Giorno: San Maurizio e i suoi compagni

Il Santo del Giorno del 22 settembre è San Maurizio, comandante della celebre Legione Tebea, ricordato insieme ai suoi compagni martiri. Secondo la tradizione, la legione era composta da soldati cristiani provenienti dall’Oriente e trasferiti dall’imperatore Massimiano nella regione delle Alpi.

La tradizione racconta che Maurizio e i suoi uomini si rifiutarono di partecipare ai sacrifici agli dèi pagani e di perseguitare altri cristiani. Il rifiuto avrebbe provocato la condanna e lo sterminio della legione, probabilmente ad Agaunum, l’odierna Saint-Maurice in Svizzera.

Le fonti storiche sulla vicenda sono tarde e alcuni dettagli della Passio non possono essere verificati con certezza. È però documentato che la memoria di Maurizio e dei suoi compagni era già celebrata il 22 settembre nel IV secolo e che nell’area del martirio esisteva una basilica paleocristiana.

San Maurizio divenne nei secoli uno dei santi militari più venerati d’Europa e il suo nome è rimasto legato a coraggio, fedeltà e fermezza nelle proprie convinzioni.

Accadde Oggi: l’esecuzione di Nathan Hale

Il 22 settembre 1776, a New York, gli inglesi impiccarono Nathan Hale, giovane capitano dell’esercito continentale americano catturato durante una missione di spionaggio.

Hale, insegnante diplomato a Yale, si era offerto volontario per attraversare le linee britanniche e raccogliere informazioni sui movimenti militari nemici. Travestito da maestro di scuola olandese, riuscì a procurarsi informazioni prima di essere catturato mentre tentava di rientrare nel territorio controllato dagli americani.

Durante l’interrogatorio vennero trovati documenti compromettenti e il generale britannico William Howe ordinò la sua esecuzione per spionaggio. Hale aveva soltanto 21 anni.

La tradizione gli attribuisce la celebre frase secondo cui avrebbe rimpianto di avere una sola vita da offrire per il proprio Paese. Gli storici, tuttavia, sottolineano che non esiste una documentazione contemporanea certa che dimostri che abbia pronunciato esattamente quelle parole.

La sua figura divenne comunque uno dei simboli del sacrificio patriottico nella Rivoluzione americana.

Nati in questo giorno: Joan Jett

Tra i protagonisti nati il 22 settembre spicca Joan Jett, nata nel 1958 a Wynnewood, Pennsylvania, con il nome di Joan Marie Larkin. Cantante, chitarrista, autrice e produttrice, Jett iniziò giovanissima nel mondo della musica e nel 1975 fu tra le fondatrici delle The Runaways, gruppo rock femminile che contribuì ad aprire nuove strade alle musiciste in un ambiente allora fortemente dominato dagli uomini.

Dopo l’esperienza con le Runaways, costruì una carriera solista e fondò i Blackhearts. Il successo internazionale arrivò con “I Love Rock ‘n Roll”, che nel 1982 raggiunse il primo posto della classifica Billboard Hot 100.

Brani come Bad Reputation e I Hate Myself for Loving You consolidarono la sua immagine di artista indipendente e combattiva.

La sua influenza è andata oltre le classifiche: Joan Jett è considerata una delle figure femminili più importanti della storia del rock, tanto da essere inserita nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2015.

Nel 2026 compie 68 anni: una carriera ancora legata all’idea di autonomia artistica, energia e libertà espressiva.

Eventi e curiosità del 22 settembre

Il 22 settembre 2026 è martedì ed è il 265° giorno dell’anno: ne restano 100 prima della fine del 2026.

La Luna è in fase di gibbosa crescente, con circa l’85% del disco illuminato a Roma. Il satellite sorge intorno alle 2:08 e raggiunge il meridiano alle 17:13, prima di tramontare nella notte successiva.

Secondo le effemeridi, la Luna si trova in Acquario per tutta la giornata, mentre il Sole è agli ultimi gradi della Vergine; Mercurio è in Bilancia, Venere in Scorpione e Giove in Leone.

La giornata è anche l’ultima dell’estate astronomica nell’Italia continentale. L’equinozio d’autunno del 2026 si verifica infatti il 23 settembre alle 00:05 UTC, cioè alle 02:05 ora italiana.

Il 22 settembre è quindi una vera giornata di confine: ancora estate astronomica durante il giorno, ma con l’autunno ormai a poche ore di distanza.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Acquario

Secondo la tradizione astrologica, il segno simbolicamente più favorito del 22 settembre 2026 è l’Acquario.

La scelta è legata alla Luna gibbosa crescente in Acquario, accompagnata dalla presenza di Plutone nello stesso segno secondo le effemeridi del giorno.

Nella simbologia astrologica, l’Acquario richiama indipendenza, originalità, innovazione e apertura al cambiamento. La Luna quasi piena aggiunge simbolicamente energia e visibilità: ciò che è stato progettato nei giorni precedenti può ora essere mostrato e sviluppato con maggiore decisione.

Per l’Acquario può quindi essere una giornata favorevole per cambiare prospettiva, sperimentare una soluzione originale, avviare una collaborazione o dare spazio a un’idea fuori dagli schemi.

Il 22 settembre chiude simbolicamente una stagione e ne prepara un’altra: un giorno di passaggio, nel quale la memoria di San Maurizio richiama la fermezza, la storia di Nathan Hale il coraggio e il cielo dell’Acquario l’apertura verso il futuro.