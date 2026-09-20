20 settembre 2026: santi, storia e curiosità del MetroLunario

Il 20 settembre ricorda i martiri coreani, tra i quali Sant’Andrea Kim Taegon e San Paolo Chong Hasang, protagonisti della nascita della Chiesa cattolica in Corea. La storia del cinema torna invece al 1946, quando prende il via la prima edizione del Festival di Cannes. Tra i protagonisti nati in questa data c’è Sophia Loren, una delle più celebri attrici italiane della storia. Nel cielo, la Luna è gibbosa crescente in Capricorno, diretta verso la Luna piena del 26 settembre.

Santo del Giorno: Sant’Andrea Kim Taegon e i martiri coreani

Il Santo del Giorno del 20 settembre è dedicato a Sant’Andrea Kim Taegon, San Paolo Chong Hasang e ai loro compagni martiri coreani, un gruppo di 103 martiri canonizzati da Giovanni Paolo II a Seul nel 1984.

La storia della Chiesa coreana presenta una caratteristica singolare: non nacque inizialmente dalla presenza stabile di missionari europei, ma dalla scoperta della fede cristiana da parte di laici coreani, che entrarono in contatto con testi cristiani provenienti dalla Cina. Nel 1784 uno di questi studiosi ricevette il battesimo e, tornato in patria, contribuì alla diffusione della nuova fede.

Andrea Kim Taegon nacque nel 1821 e divenne il primo sacerdote coreano. Studiò per il sacerdozio lontano dalla propria patria e, dopo l’ordinazione a Shanghai, tornò in Corea per assistere la comunità cristiana. Fu arrestato, torturato e decapitato nel 1846, quando aveva appena 25 anni.

Accanto a lui viene ricordato Paolo Chong Hasang, laico e catechista che si impegnò per ottenere una struttura stabile per la Chiesa coreana, arrivando a rivolgersi direttamente al papa. Fu martirizzato nel 1839.

La memoria del 20 settembre rappresenta coraggio, fedeltà e capacità di trasmettere una tradizione anche nelle condizioni più difficili.

Accadde Oggi: nasce il Festival di Cannes

Il 20 settembre 1946 si aprì a Cannes la prima edizione del Festival internazionale del cinema, destinato a diventare uno degli appuntamenti più prestigiosi della cinematografia mondiale.

L’idea di creare un grande festival internazionale in Francia era maturata già prima della Seconda guerra mondiale. Il progetto avrebbe dovuto partire nel 1939, ma lo scoppio del conflitto ne impedì lo svolgimento.

La prima edizione si tenne finalmente nel 1946 e rappresentò anche una risposta al clima politico che aveva condizionato alcuni festival cinematografici europei negli anni precedenti. L’obiettivo era creare una manifestazione internazionale capace di mettere al centro cinema, cultura e confronto tra Paesi.

Da allora Cannes è diventata sinonimo di cinema d’autore, grandi star e competizione internazionale. Dal 1952 il festival si è stabilizzato nel calendario annuale e la celebre Palme d’Or è diventata uno dei riconoscimenti più ambiti della settima arte.

Il 20 settembre 1946 segnò dunque l’inizio di una storia che avrebbe trasformato una città della Costa Azzurra in una delle capitali mondiali del cinema.

Nati in questo giorno: Sophia Loren

Tra i protagonisti nati il 20 settembre spicca Sophia Loren, nata a Roma nel 1934 con il nome di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone.

Cresciuta a Pozzuoli, in una famiglia segnata dalla povertà e dalle difficoltà della guerra, iniziò giovanissima a partecipare a concorsi di bellezza e a lavorare nel mondo dello spettacolo. Il suo percorso cinematografico iniziò nel 1950 e la portò rapidamente verso il successo internazionale.

La svolta arrivò con i film diretti da Vittorio De Sica, tra cui L’oro di Napoli e soprattutto La ciociara (Two Women). Per quest’ultimo film Loren conquistò nel 1962 l’Oscar come migliore attrice, diventando la prima interprete a vincere il premio per una performance in un film non in lingua inglese.

Nel corso di una carriera lunga oltre settant’anni ha lavorato con alcuni dei più importanti registi e attori del cinema internazionale, costruendo un’immagine diventata parte della cultura italiana nel mondo.

Nel 2026 ricorrono 92 anni dalla sua nascita: un anniversario che celebra una delle ultime grandi protagoniste dell’età d’oro del cinema internazionale.

Eventi e curiosità del 20 settembre

Il 20 settembre 2026 è domenica ed è il 263° giorno dell’anno: ne restano 102 prima della fine del 2026.

La Luna è nella fase di gibbosa crescente, con circa il 65% della superficie illuminata. Il satellite si trova in Capricorno e continua ad aumentare la propria luminosità in vista della Luna piena del 26 settembre, prevista per le 18:49 nell’ora di Roma.

La progressione è evidente: appena due giorni prima, il 18 settembre, la Luna aveva raggiunto il primo quarto. Ora la parte illuminata è già superiore alla metà e continuerà a crescere notte dopo notte.

Il 20 settembre è inoltre una data importante per la storia italiana: ricorda la Breccia di Porta Pia del 1870, quando le truppe del Regno d’Italia entrarono a Roma, ponendo fine al potere temporale del papa e completando l’annessione della città al Regno d’Italia.

La giornata è quindi legata a un passaggio decisivo nella storia dell’Italia contemporanea: Roma diventò capitale del nuovo Stato italiano, mentre il papa si ritirò nei palazzi vaticani.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Capricorno

Secondo la tradizione astrologica, il segno simbolicamente più favorito del 20 settembre 2026 è il Capricorno.

La scelta è legata alla Luna gibbosa crescente in Capricorno, configurazione associata simbolicamente a concretezza, disciplina e capacità di consolidare ciò che è stato iniziato. Le fonti astrologiche collocano la Luna nel Capricorno per la giornata del 20 settembre.

Per il Capricorno può quindi essere una giornata favorevole per organizzare un progetto, assumere una responsabilità, mettere ordine nelle priorità o trasformare un’intenzione in un obiettivo concreto.

La Luna crescente suggerisce di non avere fretta: il momento è quello della costruzione, mentre la piena visibilità arriverà con la Luna piena del 26 settembre.

Il 20 settembre unisce così fede, cinema, storia e cielo sotto un unico tema: la capacità di trasformare una visione in qualcosa destinato a durare nel tempo.