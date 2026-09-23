23 settembre 2026: santi, storia e curiosità del MetroLunario

Il 23 settembre porta nel calendario la memoria di San Pio da Pietrelcina, una delle figure religiose più amate del Novecento. È anche la data della scoperta di Nettuno, avvenuta nel 1846 grazie alle previsioni matematiche sull’orbita di Urano. Tra i protagonisti nati in questa giornata c’è Bruce Springsteen, il “Boss” del rock americano. E il calendario astronomico segna un passaggio fondamentale: con l’equinozio d’autunno, l’estate astronomica lascia spazio alla nuova stagione.

Santo del Giorno: San Pio da Pietrelcina

Il Santo del Giorno del 23 settembre è San Pio da Pietrelcina, al secolo Francesco Forgione, sacerdote cappuccino nato a Pietrelcina nel 1887. La Chiesa celebra la sua memoria nel giorno della sua morte, avvenuta a San Giovanni Rotondo nel 1968.

Entrato giovanissimo nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, Padre Pio trascorse gran parte della sua vita religiosa a San Giovanni Rotondo, dove divenne una figura di riferimento per migliaia di fedeli.

La sua vicenda spirituale è legata in particolare alle stigmate, che secondo la tradizione comparvero sul suo corpo nel 1918 e rimasero visibili per decenni. La sua attività pastorale fu accompagnata da confessioni, preghiera e assistenza ai malati.

Tra le sue opere più importanti figura la Casa Sollievo della Sofferenza, inaugurata nel 1956 e destinata a diventare uno dei principali ospedali della Puglia.

Canonizzato da Giovanni Paolo II nel 2002, Padre Pio è oggi una delle figure più conosciute della devozione cattolica contemporanea.

La sua memoria rappresenta fede, sacrificio, preghiera e attenzione verso chi soffre, valori che hanno contribuito alla straordinaria diffusione della sua devozione.

Accadde Oggi: viene scoperto Nettuno

La notte tra il 23 e il 24 settembre 1846, all’Osservatorio di Berlino, l’astronomo tedesco Johann Gottfried Galle individuò per la prima volta Nettuno. La scoperta rappresentò un trionfo della meccanica celeste, perché la posizione del pianeta era stata prevista matematicamente prima di essere osservata direttamente.

L’esistenza di un pianeta ancora sconosciuto era stata ipotizzata per spiegare alcune irregolarità osservate nell’orbita di Urano. Il matematico francese Urbain Le Verrier e l’inglese John Couch Adams elaborarono indipendentemente calcoli che indicavano dove cercare il nuovo corpo celeste.

Seguendo le indicazioni di Le Verrier, Galle e l’astronomo Heinrich d’Arrest puntarono il telescopio verso la regione prevista e trovarono Nettuno a circa un grado dalla posizione calcolata.

La scoperta fu particolarmente importante perché Nettuno divenne il primo pianeta individuato grazie soprattutto a una predizione matematica, prima ancora dell’osservazione telescopica.

Il 23 settembre 1846 dimostrò così che, almeno in alcuni casi, la matematica poteva indicare dove guardare nel cielo prima ancora che l’occhio vedesse ciò che cercava.

Nati in questo giorno: Bruce Springsteen

Tra i protagonisti nati il 23 settembre spicca Bruce Springsteen, nato nel 1949 a Long Branch, nel New Jersey. Cantautore e chitarrista, è diventato una delle figure più importanti della storia del rock americano.

La sua carriera decollò definitivamente con Born to Run del 1975, album che trasformò le sue storie di provincia, lavoro, sogni e inquietudini in un racconto capace di parlare a milioni di persone.

Con la E Street Band, Springsteen ha costruito una carriera caratterizzata da concerti lunghissimi, grande energia dal vivo e una narrazione profondamente legata all’America della classe operaia.

Brani come Born to Run, Thunder Road, Dancing in the Dark e Born in the U.S.A. sono diventati parte della storia della musica popolare internazionale. Springsteen ha ricevuto 20 Grammy Awards e nel 2016 è stato insignito della Presidential Medal of Freedom.

Nel 2026 compie 77 anni, continuando a rappresentare uno dei simboli più riconoscibili del rock statunitense.

Eventi e curiosità del 23 settembre

Il 23 settembre 2026 è mercoledì ed è il 266° giorno dell’anno: ne restano 99 prima della fine dell’anno.

La grande protagonista astronomica è la Luna gibbosa crescente, illuminata per circa l’89% e ormai a soli tre giorni dalla Luna piena del 26 settembre. Il satellite si trova nel segno zodiacale dell’Acquario.

Ma il vero evento del giorno è l’equinozio d’autunno. Nel 2026 il Sole attraversa l’equatore celeste il 23 settembre alle 00:05 UTC, corrispondenti alle 02:05 in Italia. È in quel preciso istante che, astronomicamente, termina l’estate e inizia l’autunno nell’emisfero settentrionale.

L’equinozio non significa però che giorno e notte durino esattamente dodici ore ovunque: fenomeni come la rifrazione atmosferica e il modo in cui vengono definiti alba e tramonto fanno sì che la durata effettiva della luce sia leggermente superiore.

Il 23 settembre è quindi una vera giornata di passaggio: la stagione cambia, la Luna si avvicina alla pienezza e il calendario entra nella seconda parte dell’anno.

Segno zodiacale più fortunato del giorno: Acquario

Secondo la tradizione astrologica, il segno simbolicamente più favorito del 23 settembre 2026 è l’Acquario.

La scelta è legata alla Luna gibbosa crescente in Acquario, con il satellite ormai molto vicino alla fase di Luna piena. Le effemeridi lunari collocano infatti la Luna nel settore dell’Acquario per l’intera giornata.

Nella simbologia astrologica, l’Acquario richiama originalità, indipendenza, innovazione e apertura verso il futuro. La vicinanza della Luna piena amplifica simbolicamente il tema della visibilità: idee e progetti possono essere portati alla luce e sottoposti a una valutazione più chiara.

Per l’Acquario può quindi essere una giornata favorevole per cambiare prospettiva, condividere un’idea, rompere uno schema o dare maggiore concretezza a un progetto innovativo.

Il 23 settembre unisce così fede, scienza, musica e astronomia: Padre Pio, Nettuno e Springsteen appartengono a mondi lontanissimi, ma la data li riunisce sotto lo stesso cielo, proprio nel momento in cui l’estate lascia il posto all’autunno.