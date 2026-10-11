Verstappen domina Singapore: Antonelli vede il traguardo Mondiale

🌐 Max Verstappen conquista per la prima volta il Gran Premio di Singapore, firma una vittoria pesantissima per la Red Bull e rilancia le ambizioni della squadra nel finale di stagione. Charles Leclerc chiude al secondo posto, mentre Kimi Antonelli completa il podio e si avvicina ulteriormente al titolo mondiale. Giornata amara per la Ferrari di Lewis Hamilton, protagonista di un finale da incubo: dopo essere rimasto in corsa per un risultato importante, il britannico scivola fino alla sesta posizione, superato da entrambe le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

Una notte da padrone: Verstappen si prende Marina Bay

A Singapore non basta essere veloci. Bisogna saper leggere l’asfalto, proteggere gli pneumatici, gestire la pressione e non concedere agli avversari nemmeno il minimo spiraglio. Verstappen ha interpretato alla perfezione ogni fase della gara, trasformando la pole position in una vittoria costruita con lucidità e ritmo.

Il pilota olandese ha tagliato il traguardo davanti a Leclerc con un margine di 7,335 secondi, completando una prova che conferma il momento positivo della Red Bull. Per Verstappen si tratta della prima vittoria nel Gran Premio di Singapore, un risultato dal peso particolare perché Marina Bay era rimasta una delle poche tappe del calendario ancora senza un successo nella gara domenicale.

Il tracciato cittadino asiatico è uno dei più impegnativi dell’intero campionato: barriere ravvicinate, curve lente, temperature elevate e una pressione costante sugli pneumatici rendono ogni errore potenzialmente decisivo. In questo scenario, il campione olandese ha gestito la corsa senza lasciarsi trascinare in duelli inutili.

La partenza dalla pole gli ha consentito di controllare la prima fase, ma il vantaggio non era affatto garantito. La Ferrari di Leclerc disponeva del passo per restare in partita e mettere pressione alla Red Bull, soprattutto nelle fasi in cui la gestione delle gomme avrebbe potuto cambiare gli equilibri.

Verstappen, invece, ha evitato di trasformare la gara in una battaglia logorante. Ritmo costante, strategia efficace e pneumatici gestiti con attenzione: sono stati questi gli ingredienti di un successo che restituisce alla Red Bull un ruolo da protagonista nel finale della stagione.

Leclerc salva la Ferrari, ma il successo resta lontano

Per la Ferrari, il secondo posto di Charles Leclerc rappresenta un risultato importante, ma non sufficiente per lasciare Singapore con la sensazione di aver sfruttato fino in fondo il potenziale della monoposto.

Il monegasco ha provato a tenere il passo del leader, mantenendo la Rossa nelle posizioni di vertice e conquistando punti preziosi. Tuttavia, la distanza accumulata al traguardo racconta quanto sia stato difficile trasformare la competitività della vettura in una concreta possibilità di vittoria.

A Marina Bay la posizione in pista conta moltissimo. Sorpassare è complicato, le finestre strategiche sono ristrette e una sosta effettuata nel momento sbagliato può compromettere un’intera gara. Per questo motivo, ogni decisione ai box assume un’importanza enorme, soprattutto quando la lotta per il podio coinvolge vetture con prestazioni ravvicinate.

Leclerc può comunque guardare al risultato con una certa soddisfazione: il secondo posto tiene la Ferrari al centro della scena, mentre il successo di Verstappen impone alla squadra italiana di continuare a lavorare sulla gestione complessiva del fine settimana.

La domanda, adesso, riguarda il divario dalla Red Bull. La Ferrari ha dimostrato di poter lottare nelle posizioni di vertice, ma per puntare alla vittoria serve qualcosa in più, dalla velocità sul giro alla capacità di mantenere prestazioni competitive per tutta la distanza di gara.

E soprattutto resta aperto il confronto interno con Hamilton, il cui sesto posto racconta una domenica completamente diversa.

Antonelli, il Mondiale è sempre più vicino

Se Verstappen festeggia una vittoria storica e Leclerc porta a casa un secondo posto, il grande vincitore in ottica campionato potrebbe essere Kimi Antonelli.

Il giovane italiano della Mercedes ha chiuso al terzo posto, mettendo insieme un altro risultato di enorme valore nella corsa al titolo. Non è stato necessario vincere: in una stagione lunga e combattuta, la regolarità può diventare l’arma più importante, soprattutto quando i rivali diretti perdono terreno.

Antonelli ha capitalizzato una gara solida, senza compromettere il proprio risultato in un circuito che punisce immediatamente ogni sbavatura. Il podio gli permette di consolidare la leadership iridata e di guardare con crescente fiducia al prossimo appuntamento.

Il dato più impressionante è il vantaggio sul compagno di squadra George Russell: 102 punti di margine secondo la classifica aggiornata dopo il Gran Premio di Singapore. Una distanza enorme, che mette Antonelli in una posizione privilegiata quando il campionato entra nella sua fase decisiva.

Austin può diventare il momento della verità

Il prossimo Gran Premio, ad Austin, potrebbe rappresentare un passaggio decisivo. Antonelli ha la possibilità matematica di avvicinarsi ulteriormente alla conquista del titolo e, in determinate combinazioni di risultati, anche di chiudere anticipatamente la partita mondiale.

Questo non significa che il campionato sia già assegnato. La Formula 1 può cambiare volto nel giro di una domenica, tra problemi tecnici, incidenti, penalità e strategie sbagliate. Ma il margine accumulato dal pilota Mercedes rende sempre più difficile per Russell recuperare il terreno perduto.

Per Antonelli, il terzo posto di Singapore vale quindi molto più di una semplice coppa. È un risultato che aumenta la pressione sui rivali e rafforza la sua candidatura al titolo, mentre ogni gara residua diventa un’occasione per avvicinarsi a un traguardo che potrebbe segnare una svolta nella sua carriera.

Il giovane italiano dovrà però mantenere la stessa lucidità mostrata finora. Con un vantaggio così ampio, la priorità sarà evitare errori e amministrare il campionato senza rinunciare alla competitività.

Hamilton, finale da incubo: la Ferrari perde terreno nel momento decisivo

La delusione più pesante in casa Ferrari porta il nome di Lewis Hamilton. Il britannico aveva iniziato la domenica con ambizioni decisamente superiori al sesto posto finale, ma la fase conclusiva della gara ha trasformato una possibile occasione in un risultato amaro.

Dopo essere scattato dalla terza posizione, Hamilton non è riuscito a mantenere il passo dei migliori fino alla bandiera a scacchi. Le difficoltà nella gestione degli pneumatici hanno pesato soprattutto negli ultimi giri, quando la vettura ha perso competitività e gli avversari hanno trovato lo spazio per attaccare.

A superarlo sono state entrambe le McLaren, con Lando Norris quarto e Oscar Piastri quinto. Per il sette volte campione del mondo, scivolare fino alla sesta posizione dopo essere partito dalla seconda fila è un epilogo che lascia inevitabilmente l’amaro in bocca.

Il problema non riguarda soltanto il piazzamento. A Singapore, dove sorpassare è spesso complicato, perdere posizioni nel finale può significare aver compromesso una parte importante della strategia. Quando le gomme iniziano a cedere, il pilota è costretto a difendersi anziché attaccare, mentre chi arriva da dietro può sfruttare il vantaggio di prestazione.

Hamilton ha inoltre dovuto fare i conti con le scelte strategiche della squadra e con una gestione della gara che non gli ha permesso di difendere efficacemente la posizione. Il britannico si è assunto le proprie responsabilità nel dopogara, mentre la Ferrari dovrà analizzare le decisioni prese e capire dove sia stato perso il risultato.

Il sesto posto non cancella il potenziale mostrato dalla Ferrari, ma evidenzia quanto sia sottile il confine tra un buon risultato e una domenica da dimenticare. Leclerc ha conquistato il podio; Hamilton, invece, ha lasciato per strada posizioni che avrebbero potuto cambiare il bilancio complessivo della squadra.

McLaren approfitta delle difficoltà Ferrari

Il quarto posto di Norris e il quinto di Piastri rappresentano un risultato concreto per la McLaren, capace di sfruttare il calo di Hamilton e di inserirsi subito alle spalle dei primi tre.

Non è stato un successo assoluto, perché il podio è rimasto fuori portata, ma la squadra britannica ha dimostrato di poter raccogliere punti importanti anche senza disporre della vettura più veloce in ogni fase della gara.

La differenza, a Singapore, l’hanno fatta soprattutto la continuità e la capacità di approfittare delle occasioni. Quando Hamilton ha cominciato a perdere terreno, le due McLaren si sono trasformate in una minaccia concreta, riuscendo a completare il sorpasso e a consolidare le rispettive posizioni.

Per la Ferrari, il confronto è inevitabile: due McLaren davanti a Hamilton significano punti persi e un campanello d’allarme sulla gestione delle gomme. Per la squadra di Maranello sarà fondamentale comprendere se le difficoltà siano legate alle caratteristiche del circuito, alla strategia o a una combinazione dei due fattori.

La classifica e gli scenari dopo Singapore

Il Gran Premio lascia in eredità tre storie differenti. Verstappen torna a vincere con autorità e conquista finalmente Marina Bay; Leclerc conferma la competitività della Ferrari con un secondo posto; Antonelli compie un altro passo verso il titolo.

Hamilton, invece, deve ripartire da un risultato inferiore alle aspettative. Il sesto posto non compromette da solo il valore del suo fine settimana, ma rende necessario un confronto tecnico approfondito per evitare che le stesse difficoltà si ripresentino nei prossimi appuntamenti.

La graduatoria mondiale resta il dato più importante in prospettiva: Antonelli guida con 102 punti di vantaggio su Russell e può cominciare a pianificare il finale di stagione da una posizione privilegiata. Per gli inseguitori, ogni errore rischia di diventare irreparabile.

La prossima tappa di Austin sarà quindi molto più di una gara ordinaria. Per Mercedes potrebbe rappresentare l’occasione di avvicinarsi alla certezza matematica del titolo; per Red Bull, la possibilità di confermare la ritrovata competitività; per Ferrari e McLaren, un banco di prova decisivo per capire quanto sia ancora possibile incidere sugli equilibri del campionato.

Singapore consegna un verdetto netto, ma non chiude tutte le partite. Verstappen ha dimostrato di poter ancora fare la differenza, Leclerc ha salvato l’onore della Ferrari e Antonelli vede il traguardo iridato sempre più vicino. Hamilton, invece, è chiamato a reagire: perché una domenica iniziata con ambizioni da podio e finita al sesto posto non può essere archiviata senza domande.

La Formula 1 si sposta ora verso il Texas con una certezza e diversi interrogativi: Verstappen è tornato a fare paura, Antonelli è sempre più vicino al sogno mondiale e la Ferrari deve trovare risposte rapide. Il margine per sbagliare, da questo momento, si riduce per tutti.