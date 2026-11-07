Venezuela, Machado torna dall’esilio: sfida al potere
🌐 María Corina Machado torna in Venezuela dopo oltre dieci mesi all’estero. La leader dell’opposizione venezuelana rilancia la richiesta di elezioni democratiche, mentre Delcy Rodríguez guida ancora il governo ad interim.
Il ritorno che riapre la battaglia per il Venezuela
Dopo quasi un anno lontano dal proprio Paese, María Corina Machado è tornata in Venezuela. L’annuncio è arrivato domenica 25 ottobre attraverso un breve messaggio pubblicato sui social: «Sono qui. Con voi».
Poche parole, sufficienti a provocare una reazione immediata tra i sostenitori dell’opposizione e a riaccendere il confronto sul futuro politico di Caracas.
La leader venezuelana, insignita del Premio Nobel per la Pace nel 2025, aveva lasciato il Paese nel dicembre dello stesso anno dopo un lungo periodo trascorso in condizioni di clandestinità.
Il suo ritorno avviene in una fase particolarmente delicata della transizione politica, successiva alla rimozione dal potere di Nicolás Maduro attraverso un’operazione militare statunitense nel gennaio 2026.
Il rientro di Machado rappresenta un avvenimento politico accertato, ma non equivale alla conclusione della transizione democratica.
Il Paese rimane guidato dalla presidente ad interim Delcy Rodríguez, mentre non è stata ancora stabilita una data definitiva per nuove elezioni presidenziali.
Dieci mesi di esilio e una lunga assenza
Machado ha trascorso parte del 2025 nascosta, in seguito alle crescenti tensioni con il governo di Maduro.
Nel dicembre scorso era riuscita a lasciare il Venezuela per partecipare agli eventi collegati al Premio Nobel per la Pace.
La partenza era avvenuta in un contesto caratterizzato da forti contrasti politici e preoccupazioni per la sicurezza dei dirigenti dell’opposizione.
Nei mesi successivi, la leader aveva continuato a intervenire pubblicamente sul futuro del Paese, sostenendo la necessità di ristabilire procedure elettorali credibili.
Il rientro del 25 ottobre è stato preceduto da una complessa attività diplomatica e da diversi tentativi falliti di ritornare in patria.
La stessa Machado non ha inizialmente fornito dettagli completi sulle modalità del viaggio.
Il significato politico del ritorno deriva soprattutto dalla possibilità di riprendere direttamente sul territorio l’attività di mobilitazione e organizzazione dell’opposizione.
Edmundo González annuncia il proprio sostegno
Tra le prime reazioni figura quella di Edmundo González Urrutia, candidato dell’opposizione alle contestate elezioni presidenziali del 2024.
González, che si trova in esilio in Spagna, ha accolto con entusiasmo la notizia, definendola un momento importante per il popolo venezuelano.
Ha inoltre manifestato l’intenzione di raggiungere Machado nel Paese.
L’opposizione sostiene che i risultati delle elezioni del 2024 dimostrino la vittoria di González, mentre le autorità allora al potere avevano proclamato Maduro.
La controversia sulla legittimità di quel voto rappresenta uno dei nodi ancora irrisolti della crisi politica.
La disponibilità di documentazione elettorale, l’indipendenza delle istituzioni e la possibilità di organizzare consultazioni competitive costituiscono elementi centrali del confronto.
Il ritorno di Machado potrebbe rafforzare l’organizzazione dell’opposizione, ma non risolve automaticamente le controversie nate nel 2024.
Delcy Rodríguez e la transizione incompleta
Dopo la rimozione di Maduro, la guida del Venezuela è stata assunta ad interim da Delcy Rodríguez, esponente di primo piano del precedente sistema di potere.
La sua permanenza alla presidenza è sostenuta da un assetto politico che ha ricevuto l’appoggio dell’amministrazione statunitense.
Il ruolo di Washington è diventato determinante nella gestione della transizione, provocando discussioni sulle priorità adottate.
La stabilizzazione economica e istituzionale viene considerata un passaggio importante, ma l’opposizione insiste sulla necessità di definire un calendario elettorale.
La contraddizione principale è rappresentata dall’assenza di una data certa per nuove elezioni, nonostante il cambiamento intervenuto alla guida del Paese.
Per Machado, la sfida consiste nel trasformare il consenso politico in un processo istituzionale capace di garantire una competizione democratica effettiva.
Il rapporto complicato con gli Stati Uniti
L’amministrazione americana ha contribuito alle condizioni che hanno permesso il ritorno della leader dell’opposizione.
Il segretario di Stato Marco Rubio ha collegato il miglioramento delle condizioni di sicurezza a iniziative diplomatiche e negoziati riguardanti la riconciliazione politica.
Tuttavia, i rapporti tra Machado e il presidente americano Donald Trump non risultano privi di divergenze.
Il governo statunitense ha manifestato prudenza sulla convocazione immediata di nuove elezioni, attribuendo priorità alla stabilizzazione del Paese.
Questa impostazione non coincide pienamente con le richieste dell’opposizione venezuelana.
Il confronto evidenzia interessi differenti: da un lato la necessità di garantire stabilità amministrativa ed economica, dall’altro la richiesta di una legittimazione democratica attraverso il voto.
La mobilitazione dei sostenitori
Il ritorno ha provocato entusiasmo tra cittadini e attivisti che considerano Machado una figura centrale della resistenza politica a Maduro.
La leader ha annunciato l’intenzione di incontrare sostenitori, famiglie di prigionieri politici e rappresentanti delle organizzazioni impegnate nel processo democratico.
Le priorità comprendono anche la ricostruzione di una presenza politica organizzata nel territorio.
Dopo mesi di assenza, il confronto con le comunità locali assume un significato particolare.
La capacità di trasformare l’entusiasmo iniziale in un progetto politico richiederà però strumenti organizzativi e condizioni di sicurezza adeguati.
Il sostegno popolare non sostituisce la necessità di istituzioni indipendenti, regole elettorali condivise e garanzie per tutte le forze politiche.
Il ritorno di Machado cambia lo scenario politico
La presenza della leader sul territorio venezuelano rappresenta un elemento nuovo nella fase successiva alla caduta di Maduro.
La possibilità di partecipare direttamente alla vita politica potrebbe rafforzare le richieste dell’opposizione e aumentare la pressione per una definizione del calendario elettorale.
Restano aperte questioni fondamentali, a cominciare dalle garanzie per i candidati, dal funzionamento delle autorità elettorali e dalla gestione del potere durante la transizione.
Edmundo González ha annunciato l’intenzione di tornare a sua volta, ma il suo rientro non risulta ancora completato nelle informazioni disponibili alla sera del 25 ottobre.
L’avvenimento concreto è il ritorno in patria di María Corina Machado dopo oltre dieci mesi di esilio, in un Venezuela nel quale il futuro istituzionale rimane ancora oggetto di confronto.
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