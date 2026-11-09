Israele volta pagina con Eisenkot| MetroZibaldone del 9 novembre

🌐 Israele verso il dopo Netanyahu, con Eisenkot incaricato di formare il governo. In Italia tornano al centro sicurezza democratica, manovra e stipendi. Trump affronta le conseguenze delle elezioni americane, mentre inflazione e mercati agitano l’economia. Nel calcio, Lazio e Inter guidano la corsa scudetto e il Napoli continua a deludere.

Israele, il dopo Netanyahu comincia tra le macerie di Gaza

La notizia destinata a segnare questa fase della politica internazionale arriva da Israele. Il presidente Isaac Herzog ha affidato a Gadi Eisenkot l’incarico di formare un nuovo governo, aprendo una stagione che potrebbe chiudere la lunga parabola politica di Benjamin Netanyahu. Eisenkot dispone di 28 giorni per tentare di costruire una maggioranza, con la possibilità di ottenere una proroga di altri 14.

È una svolta politica, non ancora un definitivo cambio di governo. Le trattative parlamentari dovranno chiarire quali forze saranno disposte a sostenere il nuovo esecutivo e quale programma potrà tenerle insieme. Ma il significato politico dell’incarico è già evidente: Israele cerca una strada diversa dopo anni di lacerazioni interne, conflitti e crescenti tensioni diplomatiche.

Il problema non è soltanto sostituire Netanyahu, ma comprendere che cosa resterà del suo sistema di potere. Una diversa leadership non cancellerà automaticamente le responsabilità politiche delle scelte compiute, né il peso delle controversie internazionali provocate dalla guerra nella Striscia di Gaza.

Sul terreno umanitario la situazione rimane drammatica. Secondo l’allarme diffuso l’8 novembre dall’Autorità nazionale palestinese, circa 400.000 sfollati a Gaza si trovano in zone fortemente esposte al rischio di inondazioni. Le Nazioni Unite chiedono che venga garantito l’ingresso dei beni essenziali.

È proprio questa la contraddizione che la comunità internazionale non dovrebbe ignorare. Mentre la politica israeliana discute le formule per un nuovo governo, centinaia di migliaia di persone continuano a misurare la propria sopravvivenza sulla disponibilità di un riparo, di acqua e di assistenza.

Un eventuale cambiamento di guida potrà rappresentare un’opportunità diplomatica soltanto se accompagnato da decisioni concrete sulla sicurezza dei civili, sugli aiuti umanitari e sulla prospettiva di una soluzione politica.

Cambiare il capo del governo non significa automaticamente cambiare la storia. Il vero giudizio arriverà dalle scelte, non dai nomi.

Italia, democrazia sotto attacco e politica prigioniera dei veti

In Italia il dibattito politico riparte da una questione che dovrebbe attraversare maggioranza e opposizione: la protezione delle istituzioni democratiche dalle interferenze esterne.

L’8 novembre è tornato al centro dell’attenzione il progetto di rafforzamento delle capacità nazionali contro la cosiddetta guerra ibrida, con iniziative parlamentari dedicate alla sicurezza informatica, alla protezione del voto e al contrasto delle ingerenze straniere. Tra le proposte allo studio figurano diversi disegni di legge sul cosiddetto scudo democratico.

La diffusione illecita di informazioni, gli attacchi informatici e la manipolazione del dibattito pubblico pongono problemi reali. Ma ogni risposta legislativa dovrà tenere insieme due esigenze che non possono essere separate: la difesa delle istituzioni e la tutela delle libertà fondamentali.

Perché una democrazia che si protegge sacrificando il pluralismo rischia di indebolire proprio ciò che pretende di difendere.

Intanto, sul fronte parlamentare, il confronto sulla manovra riporta al centro risorse pubbliche, retribuzioni e servizi. Nella maggioranza si discute anche della possibilità di destinare eventuali risparmi sulla scuola agli aumenti degli stipendi degli insegnanti.

Sul versante dell’opposizione, Elly Schlein rilancia il tema dell’unità del centrosinistra, mentre Silvia Salis invita a superare veti e distinguo.

Ma il Paese reale continua a domandare risposte meno astratte: salari adeguati, sanità accessibile, affitti sostenibili, una scuola finanziata seriamente.

Le manifestazioni del 7 novembre in diverse città italiane, da Torino a Milano, da Bologna a Genova, hanno riportato nelle piazze proprio il costo della vita, la casa, le guerre e il finanziamento dei servizi pubblici.

La distanza fra le discussioni dei partiti e le preoccupazioni quotidiane dei cittadini resta il problema politico più urgente. Non basta rivendicare la stabilità delle istituzioni se poi cresce l’instabilità delle famiglie.

Mondo, Trump sconfitto dalle urne rilancia la sfida ai democratici

Negli Stati Uniti, il terremoto delle elezioni di metà mandato continua a scuotere Washington. La conquista democratica del Congresso ha modificato profondamente gli equilibri istituzionali, mettendo Donald Trump davanti a un’opposizione dotata di strumenti parlamentari molto più incisivi.

Il presidente ha reagito descrivendo il risultato elettorale come un arretramento storico per l’America, assicurando però che il suo movimento tornerà più forte.

La sconfitta dei repubblicani non coincide con la fine della presidenza. Trump conserva importanti prerogative costituzionali, ma dovrà confrontarsi con un Congresso capace di ostacolare iniziative legislative, esercitare controlli e aprire indagini parlamentari.

Tra i democratici cresce il confronto sulle possibili iniziative nei confronti dell’amministrazione, comprese le richieste di chiarimento sulla guerra con l’Iran e le ipotesi di procedimenti contro alcuni esponenti del governo.

Il rischio è che Washington entri in una stagione di paralisi istituzionale, nella quale ogni provvedimento diventi terreno di scontro e ogni organismo di controllo venga trasformato in un’arma politica.

Sul piano internazionale, Trump ha intanto dichiarato altamente improbabile una ripresa della guerra contro l’Iran qualora i negoziati sul nucleare e sulla riapertura dello Stretto di Hormuz registrassero progressi. Un’apertura condizionata, non una garanzia di pace.

La democrazia americana ha dimostrato attraverso il voto di poter ridimensionare il potere del presidente. Adesso dovrà dimostrare che le sue istituzioni possono reggere anche una fase di esasperata contrapposizione.

Perché il vero banco di prova non sarà soltanto la capacità dei democratici di controllare Trump, ma quella di entrambi gli schieramenti di non trascinare il Paese in una permanente guerra istituzionale.

Economia, inflazione e mercati: il conto arriva alle famiglie

La settimana economica che comincia oggi si annuncia particolarmente delicata. Le Borse arrivano all’appuntamento dopo forti oscillazioni del comparto tecnologico americano, mentre le banche centrali continuano a confrontarsi con le pressioni inflazionistiche e con i rischi legati all’energia.

Il calendario comprende i risultati trimestrali di grandi società italiane, le emissioni di titoli di Stato e nuove statistiche fondamentali per valutare la tenuta dell’economia.

Ma dietro i grafici della finanza emerge una questione molto più concreta: quanto potere d’acquisto rimane realmente nelle tasche degli italiani?

Il costo dei prodotti energetici, l’andamento dei mutui, l’accessibilità delle abitazioni e la crescita insufficiente delle retribuzioni sono i fattori che trasformano le oscillazioni economiche in problemi sociali.

Per molte famiglie l’inflazione non rappresenta un indicatore statistico astratto. È la differenza tra acquistare ciò che serve e rinunciare a qualcosa. È il peso delle bollette, la difficoltà di sostenere un affitto e l’impossibilità di programmare un risparmio.

Oggi l’attenzione finanziaria italiana si concentrerà anche sulla presentazione dei risultati trimestrali di UniCredit. Nelle giornate successive arriveranno altri conti societari e nuovi appuntamenti con il Tesoro.

La questione fondamentale, però, rimane irrisolta: un sistema economico può continuare a presentare risultati aziendali soddisfacenti mentre una parte crescente della popolazione fatica a mantenere il proprio tenore di vita?

La crescita misurata soltanto attraverso i mercati non basta a raccontare la salute di un Paese. Servono salari che recuperino capacità d’acquisto, investimenti produttivi e servizi pubblici capaci di ridurre le disuguaglianze.

La politica economica sarà giudicata soprattutto su questo terreno.

Sport, Lazio capolista e Inter all’inseguimento: Napoli in affanno

La Serie A consegna un campionato ricco di sorprese e gerarchie tutt’altro che consolidate. La Lazio continua a guidare la classifica, ma il pareggio per 1-1 contro il Napoli permette all’Inter di ridurre il distacco grazie alla vittoria per 2-0 sul Como.

Dopo undici giornate, i biancocelesti hanno 29 punti, i nerazzurri 28 e la Roma 27.

A San Siro, Francesco Pio Esposito e Marcus Thuram hanno firmato il successo dell’Inter, confermando la capacità della formazione nerazzurra di reagire ai passi falsi.

Il Milan ha conquistato tre punti importanti vincendo 2-1 in casa del Genoa, mentre la Roma aveva già superato nettamente il Sassuolo per 3-0 nell’anticipo di sabato.

La fotografia della domenica racconta soprattutto la difficoltà del Napoli, fermo a 15 punti dopo undici turni. Una partenza inferiore alle aspettative che sta alimentando interrogativi sul lavoro di Massimiliano Allegri e sull’efficacia dell’organizzazione di squadra.

Per i partenopei il problema non può essere ridotto a qualche episodio sfortunato. Quando i risultati non arrivano con continuità, diventano inevitabili le domande sulla costruzione della rosa, sugli equilibri tattici e sulla gestione delle ambizioni.

La Lazio, invece, sta dimostrando che la continuità può risultare decisiva anche in un campionato dominato dalle grandi disponibilità economiche di alcuni club.

Il campo continua a ricordare che il valore di una squadra non coincide necessariamente con il peso del suo mercato.

Con tante partite ancora da disputare, parlare di scudetto assegnato sarebbe prematuro. Ma il campionato ha già prodotto un verdetto provvisorio: le gerarchie della vigilia non rappresentano più una garanzia.

Domani, 10 novembre: l’Istat misura le multinazionali e i mercati aspettano l’inflazione USA

La giornata di martedì 10 novembre sarà importante soprattutto per l’economia.

Alle ore 10 l’Istat ha programmato la pubblicazione del rapporto sulle imprese multinazionali, riferito al 2024. Un appuntamento utile per comprendere il peso delle grandi organizzazioni imprenditoriali nel sistema produttivo italiano.

Sul versante internazionale è attesa la diffusione dei dati sull’inflazione statunitense di ottobre, destinati a influenzare le valutazioni degli investitori sulle future scelte della Federal Reserve.

Le cifre potranno contribuire a delineare una prospettiva più chiara per mercati e politiche monetarie, ma il loro significato sociale resterà altrettanto importante.

L’interrogativo che accompagnerà anche domani l’Italia sarà sempre lo stesso: quando i risultati dell’economia torneranno a tradursi in maggiore sicurezza per chi lavora, produce e vive del proprio reddito?

Perché la politica può discutere di maggioranze, le Borse possono rincorrere i record e il calcio può distribuire emozioni. Ma la misura della qualità di una società rimane la condizione concreta delle persone che la abitano.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.

Edizione redatta nelle prime ore del 9 novembre 2026, sulla base delle notizie dell’8 novembre.