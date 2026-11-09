Crollo del Muro e Del Piero: MetroLunario del 9 novembre

🌐 Il 9 novembre 2026 ricorrono 37 anni dalla caduta del Muro di Berlino , simbolo della fine della divisione dell’Europa. Roma celebra la Dedicazione della Basilica Lateranense , mentre il mondo del calcio festeggia i 52 anni di Alessandro Del Piero . Tra memoria, libertà e curiosità italiane, il segno più fortunato della giornata è il Cancro .

Santo del giorno: San Giovanni in Laterano, la cattedrale di Roma

Il 9 novembre il calendario liturgico celebra la Dedicazione della Basilica di San Giovanni in Laterano, cattedrale della diocesi di Roma.

Una precisazione che sorprende molti: la cattedrale del Papa non è San Pietro in Vaticano, bensì proprio San Giovanni in Laterano.

La basilica fu edificata nel IV secolo, dopo la svolta politica e religiosa legata all’imperatore Costantino. Divenne uno dei luoghi centrali del cristianesimo occidentale.

La dedicazione ricorda il valore storico e spirituale di un edificio che ha attraversato incendi, ricostruzioni e trasformazioni architettoniche.

La facciata monumentale, il grande interno e le statue degli apostoli rendono la basilica una delle testimonianze più importanti della storia religiosa e artistica romana.

Accadde oggi: il 9 novembre 1989 cade il Muro di Berlino

Il 9 novembre 1989 una conferenza stampa confusa e un annuncio sulle nuove regole di viaggio innescarono uno degli eventi più importanti del Novecento.

Migliaia di cittadini di Berlino Est raggiunsero i posti di frontiera, chiedendo di poter attraversare il confine.

Le autorità della Germania orientale, travolte dalla pressione popolare e dall’incertezza operativa, finirono per aprire i varchi.

Il Muro di Berlino, costruito nel 1961, perdeva così la propria funzione di barriera fra le due parti della città.

La caduta del Muro divenne il simbolo della crisi dei regimi comunisti dell’Europa orientale e aprì la strada alla riunificazione tedesca del 1990.

In Italia il 9 novembre è ricordato anche come Giorno della Libertà, ricorrenza civile istituita per commemorare l’abbattimento della barriera.

Nel 2026 sono trascorsi 37 anni da quella notte.

Nati il 9 novembre: Alessandro Del Piero, il numero dieci

Il 9 novembre 1974 nasceva a Conegliano Alessandro Del Piero, uno dei giocatori più rappresentativi del calcio italiano.

Nel 2026 compie 52 anni.

Il suo nome è inseparabile dalla Juventus, società con cui ha conquistato numerosi trofei e alla quale è rimasto legato anche dopo la retrocessione in Serie B del 2006.

Del Piero è stato protagonista anche della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006.

La sua eleganza tecnica, la precisione nei calci piazzati e il celebre tiro a giro sono entrati nella memoria degli appassionati.

Il calendario del 9 novembre comprende anche Biagio Antonacci, nato nel 1963, il regista Marco Bellocchio, nato nel 1939, e l’attrice Giovanna Mezzogiorno, nata anch’essa nel 1974.

Eventi e curiosità: una data decisiva per la storia europea

Il 9 novembre viene spesso considerato una data particolarmente significativa nella storia tedesca.

Nel 1918 fu proclamata la repubblica dopo la caduta della monarchia imperiale. Nel 1938 si verificò la Notte dei cristalli, una violenta ondata di persecuzioni antiebraiche organizzata dal regime nazista.

Nel 1989, infine, si aprirono i varchi del Muro.

Tre avvenimenti diversissimi, che rendono questa data un punto di osservazione privilegiato sulle tragedie e sulle speranze della storia europea.

Segno più fortunato del 9 novembre 2026: Cancro

Il Cancro succede al Toro come protagonista simbolico della giornata.

Il Sole in Scorpione, segno d’Acqua, viene tradizionalmente interpretato come un richiamo alla sensibilità e alla profondità emotiva.

Per il Cancro, il linguaggio astrologico suggerisce attenzione ai rapporti personali e alla dimensione domestica.

Amore, soldi e salute: le aspettative del Cancro

Amore: il tema dominante è la capacità di ascoltare e di dedicare tempo alle persone care.

Soldi: le interpretazioni astrologiche privilegiano prudenza, attenzione al bilancio e verifica delle spese.

Salute: tranquillità, riposo e attività fisica moderata costituiscono abitudini utili, senza alcun collegamento medico con il movimento dei pianeti.

MetroLunario elaborato a cura di ASTROLABIO

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