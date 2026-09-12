Van Gogh firmava solo il 15% dei quadri: ecco perché

🌐 Van Gogh firmava appena 133 degli 840 dipinti oggi conosciuti: un nuovo studio ricostruisce il significato di quel semplice “Vincent” e rivela quanto la firma fosse legata all’autostima, alle ambizioni artistiche e al giudizio che il pittore dava delle proprie opere.

Per quasi tutti è diventata un’immagine familiare: una pennellata, un vortice di colore e, nell’angolo della tela, quel nome scritto con una grafia inconfondibile. “Vincent”. Oggi basta quella parola per evocare immediatamente uno dei pittori più celebri della storia dell’arte.

Per Vincent van Gogh, però, la firma non era affatto un automatismo.

Al contrario, era una scelta ponderata. Una sorta di sigillo personale, che l’artista decideva di apporre soltanto quando riteneva che un dipinto fosse arrivato a un livello sufficientemente alto, fosse destinato a qualcuno o potesse essere presentato all’esterno come un’opera compiuta.

È questa una delle conclusioni più interessanti di una nuova ricerca dedicata alle firme di Van Gogh. Lo studio, realizzato dalla ricercatrice Julia Engelmayer per il Van Gogh Museum di Amsterdam, ha passato in rassegna l’intero corpus delle opere firmate, mettendo in relazione la presenza della firma con le lettere dell’artista, le diverse fasi della sua carriera e il suo rapporto con la propria produzione.

Il risultato sorprende soprattutto per un numero: solo 133 dipinti su 840 conosciuti portano la firma di Van Gogh. Poco più del 15 per cento.

Non è quindi vero che il pittore olandese abbia sistematicamente firmato i propri quadri. Anzi, la maggior parte delle sue tele è priva di quella parola che oggi è diventata quasi un marchio commerciale.

Van Gogh e quella firma che valeva come un giudizio

La scoperta più interessante dello studio riguarda proprio il significato della firma.

Van Gogh non sembra averla utilizzata semplicemente per dichiarare la paternità di un quadro. La sua presenza suggerisce piuttosto che l’artista considerasse quell’opera sufficientemente riuscita, conclusa o importante da poter essere identificata pubblicamente come propria.

È un dettaglio che cambia il modo di guardare alle sue tele.

L’assenza della firma non significa che un dipinto fosse necessariamente mediocre. Significa, più prudentemente, che Van Gogh non aveva ritenuto necessario firmarlo oppure che l’opera aveva una destinazione diversa.

Le lettere indirizzate soprattutto al fratello Theo sono fondamentali per comprendere questa dinamica. Van Gogh descriveva spesso il proprio lavoro con grande severità, parlando di studi, tentativi, esperimenti e opere che considerava ancora da perfezionare.

La firma arrivava dunque, in molti casi, quando il pittore sentiva di poter mettere un punto.

E questo spiega anche perché alcuni dei quadri oggi considerati capolavori assoluti siano rimasti senza autografo

Il paradosso della Notte stellata

Uno degli esempi più clamorosi è La notte stellata.

Oggi è probabilmente una delle immagini più riconoscibili dell’arte occidentale, ma il dipinto conservato al Museum of Modern Art di New York non porta la firma di Van Gogh.

Il dato è quasi paradossale: ciò che oggi il pubblico considera un’opera-simbolo non aveva necessariamente bisogno, agli occhi dell’artista, di quella certificazione personale.

Questo dimostra perché non sia corretto trasformare la firma in una sorta di graduatoria automatica della qualità.

Un Van Gogh senza firma non è un Van Gogh meno importante.

La firma racconta piuttosto qualcosa sul momento in cui il quadro è stato realizzato, sulla percezione che l’artista aveva di sé e sulla destinazione dell’opera.

In alcuni casi era un gesto di soddisfazione. In altri poteva essere legato alla vendita, a un’esposizione o a un regalo.

I mangiatori di patate: quando Vincent disse davvero “questo è finito”

Tra i casi più significativi c’è I mangiatori di patate, dipinto nel 1885 e considerato da Van Gogh stesso una delle opere più importanti della sua prima maturità.

Il quadro fu preceduto da un lungo processo di preparazione. L’artista studiò attentamente le figure, le pose e l’ambiente prima di arrivare alla composizione definitiva.

La firma venne inserita in modo tutt’altro che appariscente: sullo schienale della sedia collocata nella parte sinistra della scena.

Oggi quella scritta è molto difficile da leggere a causa dell’alterazione dei materiali nel corso del tempo, ma il suo significato rimane particolarmente interessante.

Van Gogh non aveva bisogno di occupare l’angolo della tela con il proprio nome. Lo integrò nella composizione.

È quasi come se la firma fosse diventata parte dell’opera stessa.

Da Parigi ad Arles, quando aumenta la fiducia

La frequenza delle firme cambia anche nel corso della vita artistica di Van Gogh.

L’artista iniziò a firmare i suoi dipinti a olio soltanto nel 1884, alcuni anni dopo avere iniziato a dedicarsi alla pittura. Nella prima fase a Nuenen sono state individuate 17 opere firmate.

Il numero cresce sensibilmente durante il periodo parigino, quando Van Gogh vive con Theo tra il 1886 e il 1888. In quel periodo sono circa 57 i dipinti firmati.

Non è una coincidenza priva di significato.

Parigi rappresentava per Van Gogh l’ingresso nel cuore della scena artistica contemporanea. Qui entrò in contatto con nuovi linguaggi pittorici, nuovi artisti e nuovi mercati. La questione della vendita e dell’esposizione delle opere diventò più concreta.

La firma assumeva quindi anche una funzione pratica.

Ma è soprattutto ad Arles che emerge un rapporto particolarmente interessante tra la firma e la fiducia dell’artista nel proprio lavoro.

Perché ad Arles compare spesso “Vincent”

Ad Arles Van Gogh realizza alcune delle opere destinate a diventare simboli della sua produzione.

Il pittore attraversa una fase di grande intensità creativa e firma circa 50 dipinti durante il periodo provenzale.

Tra questi ci sono i celebri Girasoli, dove il nome appare direttamente sulla superficie del vaso.

È una scelta significativa perché la firma non viene semplicemente aggiunta alla tela: diventa un elemento della composizione.

In un altro dipinto, Seascape near Les Saintes-Maries-de-la-Mer, Van Gogh utilizza addirittura un rosso molto evidente per la firma. Il contrasto con il verde circostante era voluto: l’artista cercava deliberatamente un’altra nota cromatica all’interno dell’immagine.

Questo particolare racconta molto bene la sua concezione della firma: anche il nome poteva diventare colore.

Non era necessariamente qualcosa da nascondere.

Il mistero del “Vincent” senza cognome

Resta poi una domanda apparentemente semplice: perché Van Gogh firmava soltanto “Vincent”?

La risposta sembra avere almeno due componenti.

Da una parte c’erano ragioni personali. Il rapporto con la famiglia e soprattutto con il padre era complesso e Van Gogh arrivò a scrivere al fratello Theo di sentirsi profondamente diverso dagli altri membri della famiglia.

Dall’altra c’era una ragione molto concreta: il cognome Van Gogh era difficile da pronunciare fuori dai Paesi Bassi.

Nel 1888 Vincent spiegò a Theo di preferire il proprio nome di battesimo perché gli stranieri avevano difficoltà con la pronuncia del cognome. Per un artista che aspirava a essere conosciuto anche al di fuori dell’Olanda, si trattava di un problema tutt’altro che secondario.

“Vincent” era breve, immediato e facilmente riconoscibile.

Quasi un marchio.

Una firma rossa, inclinata e spesso sorprendente

La ricerca di Engelmayer non si limita a contare le firme. Ne analizza anche posizione, colore e forma.

Un dato particolarmente curioso riguarda il rosso: 75 delle 133 opere firmate presentano una firma di questo colore.

Van Gogh era infatti molto sensibile ai contrasti cromatici e utilizzava spesso la firma come parte della costruzione visiva del quadro.

Anche la posizione può essere insolita. Più della metà delle firme non è perfettamente orizzontale, ma appare inclinata. In alcuni casi l’inclinazione sembra contribuire alla tensione compositiva dell’immagine.

C’è persino una particolare forma della lettera “V”, simile a un ferro di cavallo, che compare in numerosi dipinti realizzati ad Arles.

Sono dettagli apparentemente marginali, ma mostrano come la firma di Van Gogh fosse tutt’altro che un semplice timbro apposto alla fine del lavoro.

Quando Van Gogh smise quasi del tutto di firmare

Il rapporto tra firma e stato creativo diventa ancora più interessante negli ultimi anni.

Dopo il trasferimento all’istituto di Saint-Rémy, nel 1889, Van Gogh firmò soltanto sette dipinti. Ad Auvers-sur-Oise, negli ultimi mesi della sua vita, ne firmò appena uno tra i 73 dipinti realizzati in quel periodo, oltre a un’altra opera con un titolo inscritto.

È un dato che gli studiosi collegano anche al cambiamento delle sue condizioni personali e alla progressiva perdita di fiducia nella possibilità di vendere le proprie opere.

Il paradosso è evidente: proprio negli anni in cui Van Gogh dipinge alcuni dei suoi quadri più celebri, la firma diventa sempre più rara.

La storia dell’arte contemporanea ha quindi finito per separare completamente due concetti che per lui erano invece più vicini: il valore di un quadro e la decisione di firmarlo.

Van Gogh firmava poco, ma quando lo faceva aveva un motivo

C’è un’altra ragione per cui una firma può comparire su un quadro: la destinazione dell’opera.

Van Gogh poteva firmare un dipinto perché lo considerava particolarmente riuscito, ma anche perché intendeva regalarlo, scambiarlo o presentarlo a qualcuno.

La firma diventava quindi una forma di relazione tra l’artista e il destinatario.

È un aspetto che rende ancora più complesso il semplice conteggio delle opere autografate. Non tutte le 133 firme raccontano necessariamente la stessa cosa.

Alcune indicano soddisfazione. Altre ambizione commerciale. Altre ancora il desiderio di lasciare un segno personale su un dono.

In ogni caso, emerge un tratto comune: Van Gogh non firmava per abitudine.

Il vero significato di “Vincent”

Oggi il nome “Vincent” è diventato una delle firme più preziose e riconoscibili della storia dell’arte.

Nel mercato contemporaneo, una tela autentica con la firma dell’artista può acquisire un’attenzione particolare. Le case d’asta sottolineano spesso la presenza dell’autografo proprio perché costituisce un elemento di interesse per i collezionisti.

Ma la nuova ricerca restituisce alla firma un significato molto più umano.

Dietro quelle sette lettere non c’era semplicemente la volontà di lasciare il proprio nome alla storia. C’era il giudizio di un artista estremamente severo verso se stesso, che non considerava ogni tela degna di essere presentata come definitiva.

Van Gogh dipinse circa mille quadri nell’arco di una carriera durata appena dieci anni. Di quelli oggi conosciuti, soltanto 133 portano una firma o un’iscrizione riconducibile alla sua pratica di firma.

Questo significa che, nella maggior parte dei casi, il quadro doveva parlare senza bisogno di una firma.

E forse è proprio questo l’aspetto più affascinante della scoperta: il Van Gogh che oggi riconosciamo a colpo d’occhio attraverso la scritta “Vincent” era molto meno interessato a firmare di quanto immaginiamo.

Il suo nome, diventato nel tempo un marchio globale, nasceva in realtà da un gesto raro e selettivo.

Non una semplice firma.

Una scelta.

E, talvolta, persino una dichiarazione di fiducia verso se stesso.