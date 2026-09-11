È morta Emma Bonino: addio a una protagonista della politica

🌐 Emma Bonino è morta a 78 anni: l’Italia perde una delle figure più riconoscibili della sua storia politica recente, protagonista di battaglie per i diritti civili, l’Europa e le libertà individuali. Il cordoglio attraversa gli schieramenti e arriva anche dalle istituzioni europee.

La notizia arriva dopo giorni di apprensione. Emma Bonino è morta l’11 settembre 2026, all’età di 78 anni, dopo un aggravamento delle sue condizioni di salute. L’annuncio è stato dato da +Europa, il partito di cui era una delle figure di riferimento, con parole che restituiscono immediatamente la dimensione umana e politica della perdita: una leader che ha attraversato decenni di storia italiana senza mai rinunciare alla propria identità.

Solo nelle ore precedenti, Bonino aveva lasciato la terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito di Roma, dove era stata ricoverata dopo una crisi respiratoria, per essere trasferita in una struttura privata. La situazione era stata definita delicata.

La sua scomparsa chiude una vicenda politica lunga oltre mezzo secolo. Ma soprattutto riapre una domanda sul peso che una singola personalità può avere nel cambiare il linguaggio e le priorità di un Paese.

Emma Bonino, una vita politica fuori dagli schemi

Emma Bonino non è stata soltanto una parlamentare, una ministra o una commissaria europea. La sua particolarità è stata quella di riuscire a trasformare le battaglie di minoranza in questioni centrali del dibattito pubblico.

Il suo ingresso nella politica radicale avvenne in un’Italia profondamente diversa da quella attuale, attraversata da conflitti sociali, terrorismo, contrapposizioni ideologiche e grandi trasformazioni culturali. In quel contesto Bonino scelse una strada che avrebbe mantenuto per tutta la vita: mettere al centro la libertà individuale, l’autodeterminazione e i diritti della persona.

La sua esperienza politica fu legata fin dall’inizio al Partito Radicale e alle campagne referendarie che cambiarono il volto della società italiana. Tra le battaglie più importanti ci fu quella sull’aborto, combattuta quando il tema era ancora circondato da clandestinità, stigma sociale e conseguenze drammatiche per molte donne.

Bonino arrivò a raccontare pubblicamente la propria esperienza con l’aborto clandestino, trasformando una vicenda personale in uno strumento di denuncia politica. La battaglia avrebbe contribuito al percorso che portò alla legge 194 del 1978.

Dai diritti civili all’Europa: il filo rosso di Emma Bonino

Guardare oggi alla carriera di Emma Bonino soltanto attraverso le battaglie sull’aborto sarebbe riduttivo.

Nel corso degli anni il suo impegno si è allargato alla lotta contro la pena di morte, alla difesa delle donne, alla tutela delle minoranze, alla giustizia internazionale, alla lotta contro la fame e alla denuncia dei regimi autoritari.

Il tratto comune era una concezione precisa della politica: i diritti non dovevano dipendere dalla convenienza del momento né dai rapporti di forza. Dovevano essere difesi anche quando farlo significava trovarsi in minoranza.

È questa forse la chiave per comprendere la longevità della sua presenza pubblica. Bonino ha perso molte battaglie elettorali, ma alcune delle sue battaglie culturali sono diventate patrimonio condiviso.

La sua carriera istituzionale fu altrettanto significativa. È stata deputata e senatrice, parlamentare europea, commissaria europea e ministra degli Esteri. In Europa si occupò di dossier internazionali e umanitari, mentre in Italia continuò a rappresentare una voce fortemente europeista e liberale.

Non sempre le sue posizioni coincidevano con quelle dei grandi partiti. Anzi, spesso era proprio la distanza dai principali schieramenti a renderla riconoscibile. Bonino apparteneva a una tradizione politica minoritaria per numeri, ma capace di esercitare un’influenza molto superiore alla propria consistenza parlamentare.

La battaglia per un’Europa più unita

Tra i temi che Bonino non ha mai abbandonato c’è stata l’Europa.

Per lei l’integrazione europea non rappresentava semplicemente un progetto economico o istituzionale. Era soprattutto un progetto politico e democratico, fondato sulla capacità degli Stati di superare una parte delle proprie sovranità per costruire una comunità più forte.

Negli ultimi anni aveva continuato a sostenere l’idea degli Stati Uniti d’Europa, anche quando il progetto federalista sembrava distante dalle priorità della politica nazionale.

La sua posizione europeista è stata ricordata anche nelle prime reazioni alla notizia della morte. Dalle istituzioni italiane a quelle comunitarie, il riconoscimento è stato trasversale. La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha sottolineato il contributo di Bonino alla costruzione europea, mentre Raffaele Fitto ne ha ricordato il ruolo da protagonista della politica italiana ed europea.

Il cordoglio della politica: oltre le differenze

La morte di Emma Bonino produce un effetto particolare nel panorama politico italiano: il cordoglio supera le tradizionali divisioni tra destra e sinistra.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricordato Bonino come una voce forte e riconoscibile della politica italiana, riconoscendone il peso nella vita pubblica nazionale nonostante la distanza tra le rispettive sensibilità politiche.

Anche Antonio Tajani ha evidenziato il rapporto costruito nel tempo con una politica che aveva spesso idee differenti dalle sue, ma con la quale aveva condiviso un confronto definito rispettoso e leale. Tra i punti di contatto, Tajani ha ricordato soprattutto il sentimento europeista.

Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha espresso il proprio dispiacere ricordando le numerose battaglie condotte da Bonino con forza e tenacia, mentre il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha manifestato vicinanza alla famiglia e alla comunità politica della leader radicale.

È un elemento significativo. La scomparsa di Bonino arriva infatti in una fase nella quale il confronto politico italiano è spesso caratterizzato da una forte polarizzazione. Eppure, davanti alla sua storia, emerge una forma di riconoscimento che va oltre l’appartenenza partitica.

Una politica che ha fatto della coerenza la propria cifra

La parabola di Emma Bonino presenta anche molte contraddizioni. Non è stata una figura facile da incasellare e non ha cercato di esserlo.

Ha sostenuto posizioni che nel corso degli anni potevano risultare scomode anche per i suoi stessi alleati. Ha conosciuto momenti di grande successo e altre fasi di isolamento politico. È stata considerata una possibile candidata al Quirinale, ha avuto un ruolo di primo piano nei governi italiani e ha guidato formazioni politiche rimaste lontane dai numeri necessari per governare.

Ma proprio questa distanza dal potere tradizionale è diventata parte della sua identità.

Bonino ha costruito la propria autorevolezza più sulla coerenza che sul consenso immediato. Il suo metodo politico era quello della pressione, della mobilitazione, della disobbedienza civile, delle campagne capaci di trasformare una questione apparentemente marginale in una scelta collettiva.

La sua storia dimostra quanto possa essere lunga la strada tra una battaglia considerata minoritaria e una conquista destinata a diventare normale.

Gli ultimi anni e la fragilità del corpo

Negli ultimi anni la figura pubblica di Bonino è stata accompagnata anche dalla dimensione della malattia.

Nel 2015 le era stato diagnosticato un tumore al polmone. Dopo le cure e il superamento della fase oncologica più difficile, aveva continuato a svolgere attività politica e pubblica, mantenendo una presenza costante nel dibattito nazionale.

Un precedente ricovero nel 2025 aveva nuovamente suscitato preoccupazione, ma gli accertamenti avevano escluso una recidiva del tumore.

A settembre 2026 è arrivato l’ultimo ricovero. Il 7 settembre Bonino era stata trasportata in codice rosso al Santo Spirito di Roma dopo un peggioramento dei problemi respiratori e successivamente trasferita in terapia intensiva a scopo precauzionale. Il giorno successivo era stato comunicato che le condizioni restavano delicate.

Il trasferimento in una struttura privata, avvenuto il 10 settembre, aveva segnato l’uscita dalla terapia intensiva, ma senza cancellare la preoccupazione per un quadro clinico fragile. Il giorno dopo è arrivata la notizia della morte.

Cosa resta di Emma Bonino nella politica italiana

La domanda che accompagna ora il cordoglio è inevitabile: che cosa rimane dell’eredità politica di Emma Bonino?

Rimane innanzitutto un metodo.

La convinzione che una battaglia politica possa essere utile anche prima di vincere. L’idea che una minoranza organizzata possa modificare l’agenda di una maggioranza. La scelta di affrontare questioni difficili senza attendere che siano diventate popolari.

Rimane poi una lunga lista di temi che oggi appartengono stabilmente alla discussione pubblica italiana: diritti delle donne, libertà individuali, laicità dello Stato, diritti civili, pena di morte, giustizia internazionale ed europeismo.

E rimane una lezione più generale sulla politica: il peso di una persona non si misura soltanto dalle cariche ricoperte o dai voti ottenuti.

Emma Bonino ha avuto incarichi importanti, ma la parte più duratura della sua storia probabilmente non è contenuta negli uffici che ha occupato. È nelle idee che ha contribuito a portare al centro della discussione nazionale, spesso molti anni prima che diventassero temi condivisi.

+Europa ha descritto la sua scomparsa come la perdita di una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica italiana. Nel messaggio del partito c’è anche il riferimento a un’eredità che non dovrebbe essere soltanto celebrata, ma raccolta: continuare a battersi per quelle libertà che Bonino ha difeso per tutta la vita.

È forse questo il modo più fedele di leggere oggi la sua storia. Emma Bonino non lascia soltanto un vuoto istituzionale: lascia una traccia nel modo in cui l’Italia ha imparato a parlare di libertà.

E quella traccia, proprio perché nasce da battaglie spesso iniziate in solitudine, difficilmente può essere archiviata con un semplice ricordo.