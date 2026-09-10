Lewis Hamilton e la depressione: la battaglia iniziata a 13 anni

🌐 Lewis Hamilton ha raccontato di aver conosciuto la depressione già a 13 anni, tra pressione delle corse, difficoltà scolastiche e bullismo. Oggi, a 41 anni e al volante della Ferrari, la sua testimonianza mostra il volto meno visibile del successo: quello di una sofferenza che può convivere con talento, vittorie e forza apparente.

Lewis Hamilton, il campione dietro la visiera

C’è una parte della carriera di **Lewis Hamilton** che non compare nelle statistiche della Formula 1. Non si misura in pole position, vittorie o titoli mondiali. Non entra nei bilanci delle scuderie e non si vede quando il semaforo si spegne.

È la parte più privata della sua storia.

Oggi Hamilton è uno dei piloti più vincenti della storia della Formula 1, sette volte campione del mondo e, dal 2025, protagonista di una delle avventure sportive più osservate: quella con la Ferrari. Nel giugno 2026 ha conquistato a Barcellona la sua prima vittoria con la Scuderia, portando a 106 i successi in Formula 1

Ma dietro questa immagine di controllo assoluto c’è un uomo che ha raccontato di aver combattuto per decenni con qualcosa di molto meno facile da governare.

La depressione.

Hamilton ne parlò apertamente nel 2024, in un’intervista al Sunday Times. Raccontò di aver attraversato periodi difficili già intorno ai 13 anni, quando la pressione delle corse si intrecciava con le difficoltà a scuola e con il bullismo. Disse anche di aver vissuto altre fasi particolarmente complicate durante i vent’anni.

È una confessione che acquista ancora più significato osservando la traiettoria della sua vita: mentre il mondo imparava a conoscere il campione, Hamilton stava ancora imparando a comprendere se stesso.

La depressione non è una semplice giornata difficile

La storia di Hamilton è importante anche perché aiuta a separare due concetti che troppo spesso vengono confusi: **tristezza e depressione non sono la stessa cosa**.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, la depressione è un disturbo mentale caratterizzato da umore depresso oppure dalla perdita di interesse e piacere nelle attività per periodi prolungati. Può coinvolgere il sonno, l’appetito, l’energia, la concentrazione, l’autostima e la percezione del futuro. Un episodio depressivo può durare per gran parte della giornata, quasi ogni giorno, per almeno due settimane.

Non significa quindi semplicemente essere tristi dopo una sconfitta, attraversare una fase di stanchezza o avere una giornata negativa.

La depressione può **invadere il funzionamento quotidiano** e modificare il modo in cui una persona percepisce se stessa e ciò che la circonda.

L’OMS stima che nel mondo circa il **5,7% degli adulti** viva con la depressione. E sottolinea un elemento fondamentale: non esiste una sola causa. Il disturbo può derivare dall’interazione complessa di fattori biologici, psicologici e sociali, mentre esperienze avverse e situazioni di forte stress possono aumentare il rischio.

È proprio questo il punto che rende la testimonianza di Hamilton così potente.

Il successo non costituisce una barriera automatica contro la sofferenza psicologica.

A 13 anni la velocità era già diventata una pressione

Hamilton aveva iniziato molto presto a costruire il proprio futuro nel motorsport. Il karting rappresentava una strada verso un obiettivo enorme, ma anche un ambiente nel quale la prestazione aveva un peso continuo.

Essere veloci non bastava. Bisognava essere più veloci degli altri.

Ogni gara diventava un giudizio. Ogni errore poteva sembrare una bocciatura. Ogni risultato poteva alimentare aspettative ancora più alte.

A questo si aggiungevano le difficoltà scolastiche e il bullismo che Hamilton ha raccontato di aver subito.

Il quadro non deve però essere trasformato in una diagnosi retrospettiva. Non è possibile stabilire dall’esterno perché una persona sviluppi una depressione, né sarebbe corretto attribuirla a un singolo evento.

È lo stesso Hamilton ad aver collegato la propria esperienza alla combinazione di pressione sportiva, problemi a scuola e bullismo.

La sua storia racconta dunque qualcosa di più ampio: quanto possa essere pesante, per un adolescente, vivere in un contesto nel quale sente di dover dimostrare continuamente il proprio valore.

Il bullismo lascia ferite anche quando il successo arriva

C’è una contraddizione apparente nella storia di Hamilton.

Il bambino che veniva messo sotto pressione sarebbe diventato uno degli sportivi più riconoscibili al mondo. Il ragazzo che faticava a scuola sarebbe arrivato al vertice di uno degli ambienti professionali più competitivi esistenti.

Ma il successo non cancella automaticamente ciò che è accaduto prima.

Hamilton ha raccontato anche di aver scoperto soltanto a 16 anni di essere dislessico. La dislessia, naturalmente, non è una forma di depressione e non deve essere confusa con un disturbo dell’umore. Tuttavia, le difficoltà scolastiche, l’esperienza del sentirsi diverso e il bullismo possono rappresentare un carico importante durante l’adolescenza.

È un’età nella quale l’immagine che si costruisce di se stessi è ancora fragile.

Per questo il tema centrale della vicenda di Hamilton non è soltanto la depressione. È anche il silenzio.

«Non avevo nessuno con cui parlarne»

Una delle parti più significative della testimonianza di Hamilton riguarda proprio la difficoltà a condividere ciò che stava vivendo.

Da adolescente, ha raccontato di non avere qualcuno con cui parlare davvero di quelle sensazioni.

È una frase apparentemente semplice, ma contiene una delle questioni più importanti legate alla salute mentale: la sofferenza diventa spesso più pesante quando rimane invisibile.

Nel 2024 Hamilton spiegò inoltre di aver provato la terapia in passato senza trovare quell’esperienza particolarmente utile e di voler cercare nuovamente un professionista con cui lavorare.

Anche questo aspetto merita attenzione.

Un primo percorso psicologico che non funziona non significa che la terapia sia inutile. Può significare che quell’approccio, quel momento o quella relazione terapeutica non erano adatti alla persona.

La cura della depressione non è una gara nella quale esiste una soluzione identica per tutti.

L’OMS indica diversi trattamenti psicologici efficaci e sottolinea che, in determinate situazioni e secondo la valutazione clinica, possono essere utilizzati anche farmaci. La scelta dipende dalla gravità del disturbo, dalla persona e dal contesto.

Meditazione, sport e consapevolezza: strumenti, non formule magiche

Nel corso degli anni Hamilton ha raccontato di aver cercato un maggiore equilibrio anche attraverso meditazione, attività fisica, riflessione personale e nuove abitudini.

Sono strumenti che possono contribuire al benessere psicologico.

L’attività fisica regolare, per esempio, rientra tra le pratiche di autocura indicate dall’OMS. Anche mantenere relazioni sociali, cercare di conservare una certa regolarità nel sonno e nell’alimentazione e parlare con persone fidate possono essere elementi utili.

Ma c’è una distinzione fondamentale da non perdere.

La depressione non si supera semplicemente “facendosi forza”.

Dire a una persona depressa di correre, meditare o pensare positivo può essere insufficiente e, in alcuni casi, persino alimentare un senso di colpa: se non sto meglio, allora non mi sto impegnando abbastanza.

Non funziona necessariamente così.

La salute mentale non è una prova di carattere.

La Ferrari, la vittoria e ciò che non si vede

Nel 2026 la storia sportiva di Hamilton ha aggiunto un altro capitolo.

Dopo un primo periodo complesso con Ferrari, il britannico ha trovato la sua prima vittoria con la Scuderia al Gran Premio di Barcellona. Il successo è arrivato al termine di una gara che gli ha consegnato la 106ª vittoria in Formula 1.

Eppure, poche settimane dopo, la stagione ha mostrato ancora una volta quanto sia difficile mantenere una condizione di equilibrio in Formula 1. A Monza, il 6 settembre, Hamilton ha chiuso sesto dopo un contatto al primo giro con il compagno di squadra Charles Leclerc e ha sostanzialmente ridimensionato le proprie possibilità di conquistare il titolo 2026.

È proprio questa alternanza a rendere ancora più interessante la sua testimonianza.

Una vittoria non cancella una difficoltà personale.

Una sconfitta non cancella una carriera.

E un campione non smette di essere una persona quando indossa il casco.

La vera forza non è nascondere la fragilità

Per molto tempo lo sport professionistico ha coltivato un’immagine quasi assoluta della forza.

Il campione deve essere concentrato. Deve resistere. Deve dimenticare la paura. Deve trasformare la pressione in energia.

Ma questa rappresentazione ha un limite: nessun atleta è soltanto la propria performance.

Hamilton ha contribuito a incrinare quell’immagine raccontando pubblicamente una parte della propria vita che non poteva essere misurata con un cronometro.

Non ha detto che il successo gli abbia risolto tutto.

Non ha trasformato la propria esperienza in una favola semplice nella quale il campione soffre, reagisce e torna invincibile.

Ed è proprio questo a rendere la sua testimonianza credibile.

La salute mentale non segue necessariamente una linea retta. Ci possono essere periodi migliori e periodi peggiori. Si può raggiungere un traguardo enorme e, contemporaneamente, avere ancora bisogno di aiuto.

Si può essere forti e avere bisogno di qualcuno.

La lezione di Hamilton va oltre la Formula 1

La storia di Lewis Hamilton parla apparentemente di un pilota. In realtà riguarda milioni di persone che continuano a funzionare all’esterno mentre combattono qualcosa all’interno.

Un ragazzo può andare a scuola e sentirsi solo.

Un adulto può lavorare, sorridere e contemporaneamente vivere una sofferenza profonda.

Un atleta può vincere una gara e avere comunque bisogno di supporto.

La depressione non sceglie in base al talento, alla ricchezza, alla fama o ai risultati.

Per questo la frase più importante che emerge dalla storia di Hamilton non riguarda un record, una Ferrari o un campionato del mondo.

Riguarda il diritto di parlare di ciò che fa male senza vergognarsene.

La sua esperienza dimostra anche che chiedere aiuto non significa arrendersi. Al contrario, può rappresentare un atto di consapevolezza.

In Formula 1 ogni millesimo di secondo può cambiare una gara.

Nella vita, a volte, può cambiare tutto anche una frase pronunciata al momento giusto: «Non sto bene e ho bisogno di parlarne».

Ed è forse questa la battaglia più importante che un campione possa scegliere di rendere visibile.