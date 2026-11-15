Usa-Iran, nuovi attacchi nel Golfo: le date del fronte Erbil

🌐 Il nuovo confronto tra Usa e Iran riguarda il Bahrain: il 4 novembre altri droni hanno preso di mira oppositori curdo-iraniani.

Il nuovo scambio riguarda il Bahrain

Il nuovo confronto militare tra Stati Uniti e Iran riporta l’attenzione sulle installazioni americane in Medio Oriente, ma le date e i luoghi non coincidono con un nuovo attacco a Erbil. Venerdì 13 novembre il comando centrale statunitense, CENTCOM, ha annunciato di avere abbattuto due droni d’attacco iraniani diretti verso il Bahrain, senza feriti né danni. I Guardiani della rivoluzione hanno invece rivendicato un attacco contro un sistema radar americano di allerta precoce nel regno. Le due versioni divergono dunque sull’esito dell’operazione.

Per Erbil, capoluogo della regione autonoma del Kurdistan iracheno, l’episodio che corrisponde allo scambio di attacchi contro basi statunitensi risale al 2 settembre 2026. Un successivo attacco contro oppositori curdo-iraniani è stato segnalato il 4 novembre. Sono vicende distinte per cronologia e bersagli: non autorizzano a presentare la città come nuovamente sotto il fuoco nella giornata del 13 novembre, in assenza di ulteriori conferme attendibili.

Erbil, la notte dei dieci droni intercettati

Nella notte del 2 settembre, secondo la Direzione generale dell’antiterrorismo del Kurdistan, le forze della coalizione intercettarono e abbatterono dieci droni carichi di esplosivo sopra il governatorato di Erbil. Il comunicato collocava gli interventi tra l’1:13 e le 3:31 e non segnalava vittime. Questo è il bilancio attribuito alle autorità curde: descrive l’attività di difesa aerea, ma non certifica da solo che ogni infrastruttura nell’area sia rimasta intatta.

Due fonti di sicurezza riferirono infatti che era stato colpito il sistema aerostatico di sorveglianza americano, il pallone radar noto come TARS, collegato alla base presso l’aeroporto internazionale. La mattina successiva l’aerostato non risultava visibile. Il riscontro sul dispositivo resta però distinto dalle rivendicazioni iraniane su depositi, carburante e personale: un bersaglio colpito non conferma automaticamente l’intero bilancio annunciato da una parte in guerra.

Le rivendicazioni iraniane e i limiti delle conferme

I Pasdaran descrissero l’operazione su Erbil come un attacco combinato con missili e droni. Sostennero di avere distrutto un centro di manutenzione, magazzini di equipaggiamento tecnico e il sistema di controllo del pallone di sorveglianza; rivendicarono inoltre incendi ai serbatoi e morti tra gli americani. Il bilancio sul personale statunitense non aveva conferma americana nei riscontri disponibili sull’episodio. Va quindi riportato come dichiarazione iraniana, non come perdita accertata delle forze Usa.

L’operazione si inseriva nella ripresa delle ostilità di fine agosto e inizio settembre. Nella comunicazione al Congresso datata 3 settembre, Donald Trump indicò il 1° settembre come avvio dell’azione americana contro l’Iran. Il presidente la presentò come risposta agli attacchi iraniani di fine agosto contro le forze statunitensi, elencando obiettivi nel territorio e nelle acque territoriali iraniane. Il documento costituisce la versione ufficiale americana sulle ragioni e sulla portata dell’intervento.

Radar, mine e navigazione tra gli obiettivi americani

La notifica presidenziale elencava mezzi navali senza equipaggio, capacità di posa delle mine, radar, sistemi integrati di difesa aerea, piccole imbarcazioni impiegate nelle operazioni di minamento, petroliere della compagnia petrolifera nazionale iraniana e strutture di comando e controllo. Trump dichiarò che non erano state impiegate forze terrestri statunitensi. La Casa Bianca qualificava gli attacchi come limitati e difensivi, finalizzati a proteggere militari, interessi americani e alleati: una motivazione attribuita all’amministrazione, non una valutazione indipendente.

Anche nei giorni più recenti Washington ha continuato a comunicare operazioni circoscritte. Il 6 novembre Trump ha dichiarato che le forze americane avevano colpito un sistema di difesa antiaerea iraniano, descrivendo l’intervento come minore. Le informazioni pubbliche non permettono di trasformare questa successione di operazioni in un’unica offensiva continua su Erbil: il bersaglio indicato dal presidente in quella occasione era in Iran, non nel Kurdistan iracheno.

Il 4 novembre colpiti gli oppositori curdo-iraniani

Un altro episodio riguarda invece direttamente il territorio del governatorato di Erbil. Il 4 novembre Komala, organizzazione dell’opposizione curdo-iraniana, ha denunciato un attacco con due droni esplosivi contro una propria base nella valle di Alana, nell’area di Balisan, circa novanta chilometri a nord-est del capoluogo. Il gruppo ha identificato i velivoli come Shahed e attribuito l’azione all’Iran. Secondo il suo comunicato, l’attacco ha provocato danni materiali ma non vittime tra i combattenti presenti.

Separatamente, una fonte di sicurezza ha segnalato un attacco contro un’abitazione a Tawella, nella provincia di Halabja, con pesanti danni e nessuna vittima riferita. La localizzazione è importante: governatorato di Erbil, città di Erbil e provincia di Halabja non sono indicazioni intercambiabili. Anche la natura dei bersagli cambia: una base di oppositori iraniani non equivale a un’installazione statunitense. Accorpare questi episodi produrrebbe una ricostruzione imprecisa della sequenza militare.

La diplomazia e l’ultimo bilancio americano

Sul piano diplomatico, il 9 novembre Trump ha sostenuto che la guerra fosse sostanzialmente finita dal punto di vista militare, dopo un incontro con il primo ministro del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Il presidente ha però mantenuto aperta la possibilità di nuove azioni e confermato la prosecuzione del blocco navale. Le sue parole descrivevano quindi una valutazione politica del conflitto, non l’annuncio di un accordo definitivo di cessazione delle ostilità tra Washington e Teheran.

Il 13 novembre i Guardiani della rivoluzione hanno collegato la rivendicazione sul radar in Bahrain a un attacco americano contro un palo delle telecomunicazioni nel porto iraniano di Sirik. Il CENTCOM ha negato che il radar fosse stato colpito e ha dichiarato che i due droni diretti verso il Bahrain erano stati abbattuti senza provocare feriti o danni.

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