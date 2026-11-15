Roma, falso ordigno al Fermi: denunciato un ex alunno 22enne

🌐 Una finta bomba vicino all’istituto Enrico Fermi di Roma ha fatto intervenire polizia e artificieri. Denunciato un ex studente di 22 anni: al vaglio una lettera minatoria e materiale informatico sequestrato.

Il falso ordigno vicino alla scuola

Un oggetto che simulava una bomba, una lettera che annunciava esplosivi nella scuola e un ex studente di 22 anni denunciato per procurato allarme. È il quadro emerso dopo l’intervento della polizia vicino all’istituto tecnico Enrico Fermi, nella zona Trionfale di Roma. L’episodio risale alla tarda serata di giovedì 12 novembre 2026; i primi dettagli sugli accertamenti sono stati resi noti venerdì 13 novembre.

Secondo la ricostruzione disponibile, il giovane sarebbe stato notato mentre, con il volto coperto, lasciava il congegno in corrispondenza di una cabina elettrica nelle vicinanze dell’istituto. Il punto del ritrovamento era dunque all’esterno della scuola: un particolare distinto dal contenuto della lettera, che invece prospettava la presenza di bombe dentro l’edificio scolastico.

Gli accertamenti hanno stabilito che l’oggetto era inoffensivo. Non si trattava di un esplosivo funzionante, ma di un manufatto predisposto per averne l’aspetto. La denuncia riguarda il presunto coinvolgimento del ventiduenne nell’episodio e non costituisce un accertamento definitivo di responsabilità: la sua posizione resta sottoposta alle valutazioni dell’autorità giudiziaria.

L’intervento degli artificieri e il rintraccio

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, la Digos e gli artificieri. L’area attorno al manufatto è stata messa in sicurezza per consentire l’esame dell’oggetto sospetto. Le verifiche tecniche hanno escluso la presenza di una carica esplosiva nel congegno: il falso ordigno non era in grado di esplodere.

Il manufatto sarebbe stato composto da una power bank e da un’antenna per automobile, tenute insieme con nastro adesivo. Sono gli elementi materiali descritti nelle prime ricostruzioni dell’intervento. Non emerge, invece, il ritrovamento di un vero dispositivo esplosivo associato all’oggetto collocato vicino alla cabina elettrica.

Il ventiduenne, già alunno del Fermi, è stato rintracciato poco dopo nella vicina stazione di Monte Mario. Avrebbe avuto in tasca nastro adesivo dello stesso tipo utilizzato per il falso congegno. Questo particolare viene indicato tra gli elementi raccolti dagli investigatori nella ricostruzione della sequenza e nell’identificazione del presunto autore.

La lettera e i richiami all’estremismo

Accanto al manufatto è stata trovata una lettera con una sigla ricondotta a un gruppo di estrema destra attivo sul web. Il messaggio annunciava la presenza di una bomba nella scuola. Al contenuto intimidatorio del foglio si affiancava quindi un oggetto concreto, successivamente riconosciuto dagli specialisti come una simulazione.

Le ricostruzioni del contenuto della lettera riferiscono anche minacce rivolte agli studenti e l’affermazione che fossero stati nascosti esplosivi in dieci aule. Si tratta di quanto sosteneva il messaggio, non di ordigni effettivamente ritrovati. La distinzione è essenziale per non trasformare il testo della minaccia nella descrizione di un attentato realmente predisposto.

Nel foglio comparivano richiami a sigle e ambienti estremisti online. La loro presenza costituisce un elemento da esaminare, ma non dimostra da sola l’appartenenza del giovane a un’organizzazione né l’esistenza di una regia esterna. Gli accertamenti devono chiarire il significato di quei riferimenti nel contesto specifico dell’episodio.

Le presunte ingiustizie nel passato scolastico

Ascoltato dagli investigatori, il ventiduenne avrebbe ammesso di avere collocato il falso ordigno. Avrebbe ricondotto il gesto a problemi relazionali e a ingiustizie che, a suo dire, aveva subito durante gli anni trascorsi nell’istituto. È la spiegazione attribuita al giovane, non una ricostruzione indipendente di ciò che sarebbe accaduto a scuola.

Non sono stati resi noti elementi sufficienti per stabilire quali episodi intendesse richiamare, quando si sarebbero verificati o chi avrebbero coinvolto. Non è quindi possibile presentare quelle presunte ingiustizie come fatti accertati, né attribuire responsabilità a insegnanti, compagni o personale scolastico sulla base della sola motivazione riferita.

La spiegazione personale e i richiami estremisti della lettera sono due aspetti distinti del quadro investigativo. Le informazioni disponibili non consentono di stabilire un rapporto definitivo tra questi elementi. Anche l’ammissione riferita nelle prime ricostruzioni deve essere collocata nel procedimento, senza anticipare valutazioni giudiziarie sulla responsabilità del denunciato.

Gli altri allarmi e gli accertamenti informatici

Il caso del Fermi arriva dopo gli allarmi bomba che l’11 e il 12 novembre hanno interessato decine di istituti della Capitale. Su quelle minacce, recapitate anche attraverso messaggi di posta elettronica, indagano i magistrati dell’antiterrorismo della Procura di Roma. Nel procedimento sono ipotizzati i reati di procurato allarme e minacce aggravate.

Le verifiche su quella serie di segnalazioni riguardano anche email inviate da server stranieri agli indirizzi delle scuole. Non risultano accertati collegamenti con il falso ordigno del Fermi: la vicinanza temporale non basta ad attribuire episodi diversi alla stessa persona o allo stesso gruppo.

Per l’episodio di via Trionfale è stata riferita una denuncia per procurato allarme, non un arresto. Nel corso degli accertamenti gli investigatori hanno inoltre sequestrato materiale informatico, sottoposto a esame nell’ambito dell’indagine sul falso ordigno e sulla lettera rinvenuta vicino alla scuola.

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