Leone XIV torna sulle Ande: la fede e il no alla violenza

🌐 Leone XIV sulle Ande per la Messa a Santa Cruz de Succhabamba. La Santa Sede indica oltre 20mila fedeli: nell’omelia il richiamo contro ingiustizie, consumismo e violenza.

Il ritorno tra le montagne della sua diocesi

Un elicottero per raggiungere le montagne, poi l’incontro con una comunità che conosceva già da pastore. Leone XIV è tornato sabato 14 novembre a Santa Cruz de Succhabamba, nelle Ande peruviane, per celebrare la Messa davanti a migliaia di persone. Al centro dell’omelia, le difficoltà delle popolazioni locali e un messaggio netto: alle ingiustizie non si risponde con la brutalità, ma con perseveranza, denuncia e impegno concreto.

La località si trova a circa duemila metri di altitudine, ai margini della diocesi di Chiclayo. Per Robert Francis Prevost non è una destinazione sconosciuta: durante il ministero episcopale raggiungeva queste comunità anche guidando personalmente il suo veicolo. Il viaggio da Pontefice lo ha riportato dunque in un territorio che appartiene alla sua esperienza pastorale, tra centri lontani dalla costa e collegamenti impegnativi.

L’accoglienza è stata accompagnata da canti e manifestazioni di affetto. Nell’omelia il Papa ha ringraziato quanti avevano lasciato le occupazioni quotidiane per partecipare alla celebrazione, riconoscendo la fatica degli spostamenti. Ha letto quel cammino non soltanto come un viaggio su percorsi difficili, ma come un pellegrinaggio sostenuto dalla fede e dal desiderio di ritrovarsi insieme nell’Eucaristia.

La partecipazione e il dato ufficiale sui presenti

Sulla partecipazione, il dato diffuso dalla Santa Sede è di oltre 20mila fedeli in attesa nella spianata. È questa la cifra ufficiale disponibile per la celebrazione: non consente di confermare il numero di centomila persone circolato nelle prime ricostruzioni. Si tratta comunque di una presenza di migliaia di pellegrini, confluiti nello spazio all’aperto dove il Pontefice ha presieduto la liturgia.

La partenza in elicottero dalla base aerea di Chiclayo è avvenuta alle 9:20 locali, con atterraggio a Santa Cruz alle 10:07. Prima della Messa, Leone ha raggiunto la parrocchia dell’Immacolata. Nella spianata ha poi percorso un tratto tra i presenti a bordo di un’automobile scoperta; la celebrazione eucaristica è iniziata alle 11:06, secondo la cronaca ufficiale della visita.

L’incontro in parrocchia e la vicinanza ai malati

Nel saluto ai parrocchiani, pronunciato a braccio, Leone XIV ha descritto la possibilità di tornare come un grande sogno realizzato. Si è rivolto sia agli abitanti di Santa Cruz sia a chi era arrivato da più lontano, esprimendo la gioia di incontrarli nuovamente durante la visita pastorale alla diocesi e al Perù. Il tono è stato quello di un incontro con persone già conosciute.

Un’attenzione particolare è andata alle persone malate e a chi affronta altre sofferenze. Il Papa ha ricordato che anche la loro fedeltà e la loro preghiera costituiscono una testimonianza per la comunità. Ha assicurato la vicinanza della Chiesa e chiesto di pregare gli uni per gli altri, per lui e per tutte le persone che hanno bisogno dell’aiuto di Dio.

Contro consumismo e superficialità

Nella predicazione, Leone ha valorizzato una fede cresciuta nelle Ande attraverso la vita quotidiana, le tradizioni religiose, la famiglia e il lavoro onesto. Ha ricordato l’opera dei missionari e la trasmissione del cristianesimo tra le generazioni, lontano dai grandi riconoscimenti pubblici. In questa esperienza ha indicato una risorsa capace di contrastare la superficialità e il consumismo diffusi nella società contemporanea.

Il richiamo alla pietà popolare è stato accompagnato dal riferimento a Papa Francesco e alla trasmissione della fede dentro una cultura. Leone ha legato la cordialità e la gioia delle comunità andine ai valori religiosi che ne attraversano la vita. Il riconoscimento delle tradizioni locali è così entrato nella celebrazione insieme al ringraziamento per l’accoglienza ricevuta dai pellegrini.

Giustizia, migrazioni e lavoro dignitoso

La riflessione sul Vangelo ha affrontato anche questioni sociali precise. Il Papa ha citato chi deve lasciare la propria terra per cercare opportunità nelle città costiere, lo svuotamento dei paesi legato alla denatalità e la necessità di distribuire equamente i benefici delle risorse del suolo. Sono le difficoltà richiamate nell’omelia, non un elenco di nuovi provvedimenti annunciati durante la visita.

Prendendo spunto dalla vedova che insiste nel chiedere giustizia, Leone ha invitato a non arrendersi davanti a ciò che non funziona. Il rifiuto della violenza non coincide con la rinuncia al cambiamento: nelle sue parole, la preghiera si accompagna alla denuncia perseverante delle ingiustizie e al lavoro necessario per superarle. Ha inoltre riconosciuto il contributo di contadini, commercianti e piccoli imprenditori che creano occupazione dignitosa.

L’incoronazione dell’Immacolata a Chiclayo

Prima del trasferimento sulle Ande, la giornata aveva avuto un’altra tappa nella cattedrale di Santa Maria a Chiclayo. Qui, e non a Santa Cruz, si è svolto il rito di incoronazione della Vergine Immacolata. Leone ha raggiunto a piedi la cattedrale dalla Casa vescovile e, dopo un momento di raccoglimento, ha partecipato alla celebrazione nell’atrio davanti all’ingresso principale.

Nell’omelia ha ricordato gli anni trascorsi al servizio della diocesi e spiegato il gesto della corona come omaggio di gratitudine e amore filiale. Ha parlato anche della sofferenza provocata dalla violenza diffusa e dell’incertezza che indebolisce la speranza. Al termine del rito nella cattedrale, il Pontefice si è trasferito in automobile alla base aerea per il volo diretto a Santa Cruz.

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