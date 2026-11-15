Gli USA ripartono a fatica: oltre 5.100 voli cancellati sabato

🌐 Il caos voli USA continua dopo la revoca del blocco nazionale: migliaia di cancellazioni, aerei ed equipaggi da riposizionare. La FAA prevede il recupero entro il 15 novembre, mentre resta aperta la verifica sulle cause del guasto.

Partenze riaperte, ma il viaggio resta in salita

Il blocco è finito, il caos negli aeroporti americani no. Sabato 14 novembre le compagnie hanno continuato a cancellare migliaia di collegamenti mentre cercavano di ricostruire gli orari dopo lo stop nazionale del giorno precedente. L’ultimo conteggio disponibile di FlightAware indicava oltre 5.100 voli cancellati all’interno degli Stati Uniti, in arrivo o in partenza dal Paese: un dato ancora soggetto ad aggiornamenti.

La prospettiva indicata dall’amministratore della Federal Aviation Administration, Bryan Bedford, è un ritorno alla normalità entro la fine di domenica 15 novembre. Si tratta di una previsione comunicata dalle autorità sulla base del confronto con le compagnie, non della certificazione che tutti i collegamenti siano già ripristinati. Per sabato erano ancora attesi ritardi e cancellazioni, nonostante la riapertura dello spazio aereo.

Le quattro ore che hanno fermato le partenze

La sequenza comincia venerdì 13 novembre. Alle 15:36 della costa orientale vengono segnalate instabilità nelle comunicazioni e nei sistemi radar del controllo del traffico aereo. Non un oscuramento completo, secondo la ricostruzione fornita dal segretario ai Trasporti Sean Duffy, ma interruzioni intermittenti sufficienti a far scattare una misura straordinaria di sicurezza su scala nazionale.

Alle 15:54, le 21:54 in Italia, la FAA ordina di mantenere a terra il traffico in partenza. L’avviso prevede una gestione caso per caso dei voli internazionali in arrivo. La revoca viene annunciata alle 20:15, quando in Italia sono già le 2:15 di sabato: quattro ore e ventuno minuti durante le quali la rete delle partenze statunitensi rimane sottoposta al provvedimento.

La FAA ha confermato che la decisione era collegata a problemi di comunicazione in più centri di controllo del traffico aereo, precisando inizialmente che le informazioni erano preliminari. Gli aeromobili già in volo hanno potuto atterrare in sicurezza. Il Dipartimento dei Trasporti ha riferito che, dopo la revoca, nella stessa serata sono riprese oltre ottomila operazioni di volo.

Il guasto e le responsabilità ancora da chiarire

Nell’aggiornamento di sabato, Duffy ha collegato preliminarmente il malfunzionamento a un intervento di manutenzione per il passaggio da vecchie linee in rame alla fibra ottica. Secondo la sua ricostruzione, un router avrebbe sovraccaricato altri apparati della rete. Non è ancora stabilito se all’origine vi sia stato un errore durante i lavori oppure un componente difettoso.

L3Harris, l’azienda indicata dal segretario come fornitore coinvolto nell’intervento, ha dichiarato di sostenere l’indagine della FAA. Nel proprio comunicato non attribuisce una causa definitiva all’interruzione: conferma invece il lavoro di modernizzazione svolto insieme all’agenzia e ai partner delle telecomunicazioni, spiegando che è stato completato oltre il 70% della conversione programmata dalle connessioni in rame a quelle in fibra.

Anche l’ipotesi di un attacco informatico va distinta dai fatti accertati. Duffy ha dichiarato di non ritenere che il guasto abbia origine informatica, osservando che i sistemi sono tornati disponibili dopo l’isolamento dell’intervento sotto esame. È la valutazione espressa dalle autorità nell’aggiornamento di sabato, mentre prosegue l’accertamento tecnico sulle condizioni che hanno provocato lo stop.

Perché la revoca non rimette subito in ordine gli orari

Il problema per i passeggeri non si esaurisce con il via libera ai decolli. Delta ha spiegato che il recupero richiede il riposizionamento degli aerei e degli equipaggi, un’attività ancora in corso sabato mattina. La compagnia ha avvertito che sarebbero rimasti ritardi e ulteriori modifiche al programma: la disponibilità dello spazio aereo e quella del singolo collegamento non coincidono automaticamente.

Già venerdì sera Delta aveva annunciato la ripresa in sicurezza delle partenze, precisando però che sarebbe servito tempo per ricostruire l’operatività. Nell’aggiornamento successivo ha invitato chi dispone di programmi flessibili a spostare il viaggio a lunedì 16 novembre o nei giorni seguenti. È un’indicazione della compagnia ai propri clienti, non una nuova limitazione generale imposta dalle autorità federali.

Le indicazioni per chi deve partire

Delta ha comunicato opzioni flessibili per cambiare volo senza costi aggiuntivi e la riprotezione automatica sul miglior itinerario successivo disponibile in caso di cancellazione. Ai viaggiatori in partenza sabato ha raccomandato di prevedere più tempo e controllare gli aggiornamenti attraverso i propri canali. Sono misure annunciate dal vettore: non vanno estese indistintamente a tutte le compagnie coinvolte nei disservizi.

Anche l’autorità aeroportuale di Seattle ha invitato i passeggeri a verificare direttamente con la compagnia lo stato del proprio volo dopo la revoca del blocco. Lo scalo è rimasto aperto e operativo. Durante la restrizione, inoltre, alcune partenze dirette verso destinazioni esterne agli Stati Uniti erano state autorizzate: un dettaglio che distingue il blocco delle partenze dalla chiusura materiale degli aeroporti.

Il precedente tecnico del gennaio 2023

L’ampiezza dell’interruzione richiama i rarissimi blocchi nazionali del traffico americano, ma non autorizza a confondere eventi di natura diversa. Il richiamo all’11 settembre non descrive la causa di questo episodio, ricondotto dalle autorità a problemi della rete di telecomunicazioni. Un altro stop nazionale si era verificato nel gennaio 2023, quando un malfunzionamento aveva colpito il sistema della FAA che trasmette avvisi ai piloti.

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