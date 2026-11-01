Ucraina, droni contro la Russia: la guerra colpisce le raffinerie

🌐 Guerra Ucraina Russia: attacchi di droni e accuse incrociate intorno a un impianto di Kstovo. Kiev rivendica un raid su una raffineria e la diplomazia resta in bilico.

Kstovo, il fronte dell’energia arriva vicino a Mosca

Nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre 2026 la guerra tra Russia e Ucraina ha colpito ancora il sistema industriale russo. Le autorità della regione di Nizhny Novgorod hanno denunciato un massiccio attacco di droni e danni significativi a un impianto nel distretto di Kstovo, circa quattrocento chilometri a est di Mosca. Il governatore Gleb Nikitin ha affermato che più di cento velivoli senza pilota sarebbero stati distrutti e che, secondo i primi riscontri, non vi sarebbero vittime. Sono dichiarazioni delle autorità russe, non dati tecnici verificati in modo indipendente.

L’Ucraina ha sostenuto di avere colpito un’importante raffineria. Diversi resoconti indicano come possibile obiettivo il complesso Lukoil di Kstovo, una delle grandi strutture russe per la lavorazione del petrolio. La corrispondenza esatta fra l’impianto danneggiato descritto dal governatore e quello rivendicato da Kiev richiede cautela: in una fase di operazioni militari, fotografie non geolocalizzate e dichiarazioni delle parti non permettono sempre una ricostruzione definitiva. Ma la direzione strategica dei raid è evidente.

Colpire il settore petrolifero significa cercare di incidere sulla capacità di produzione, sulla logistica e sulle entrate economiche del paese avversario. Raffinerie, depositi e infrastrutture di trasporto rappresentano nodi vulnerabili per una potenza che deve alimentare sia il mercato civile sia l’apparato militare. I danni effettivi alla produzione possono però variare enormemente: un incendio localizzato non equivale alla distruzione dell’intero impianto, così come una sospensione temporanea non dimostra un blocco duraturo delle forniture.

La guerra dei droni ha mutato la distanza fra fronte e retrovia. Obiettivi a centinaia di chilometri dalle trincee entrano nel raggio delle operazioni, mentre i sistemi di difesa cercano di intercettare velivoli relativamente piccoli e numerosi. Questa pressione costringe i paesi coinvolti a spendere risorse per proteggere impianti, aeroporti e reti. Il costo non è solo militare: i servizi civili e l’industria pagano l’instabilità delle infrastrutture anche quando non vengono segnalate vittime.

La notte dei raid e la battaglia dei numeri

Sul lato ucraino, le autorità militari hanno riferito di una vasta ondata di droni russi. Secondo il bilancio diffuso da Kiev, la Russia ne avrebbe lanciati 433 e 371 sarebbero stati abbattuti o neutralizzati. Mosca ha invece annunciato di aver intercettato centinaia di droni ucraini. Sono cifre fornite dalle parti belligeranti, utili a comprendere le rispettive narrazioni ma non automaticamente sovrapponibili a un conteggio indipendente. La verifica di ogni intercettazione è difficile e talvolta impossibile nell’immediatezza.

La campagna contro le infrastrutture energetiche non riguarda soltanto il prezzo del petrolio. In Ucraina gli attacchi russi contro reti e impianti hanno ripetutamente inciso sulla vita quotidiana dei civili. In Russia i raid ucraini mirano anche a mettere sotto pressione la capacità industriale e i collegamenti logistici. Questa asimmetria non annulla le regole del diritto umanitario: la distinzione fra obiettivi militari e civili rimane essenziale e ogni operazione deve essere valutata nelle sue concrete circostanze.

Un’altra notizia della giornata riguarda il passaggio di cittadini ucraini provenienti da Oleshky verso la regione di Chernihiv. Il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato l’assistenza ai civili rientrati e auspicato la continuità dell’accesso umanitario. È un aspetto spesso oscurato dalle immagini dei droni: mentre le diplomazie discutono e gli eserciti colpiscono, migliaia di persone restano sospese fra territorio occupato, separazioni familiari e percorsi di evacuazione estremamente fragili.

Le trattative restano ipotesi, non una tregua

Intanto circolano prospettive di incontri diplomatici, compresa l’ipotesi di un confronto tra Donald Trump e Vladimir Putin al vertice Apec in Cina. Finché un appuntamento non è confermato, trasformarlo in svolta è prematuro; e anche un incontro ufficiale non garantirebbe l’immediata cessazione delle ostilità. Gli ostacoli riguardano territori, garanzie di sicurezza, sanzioni, prigionieri, ricostruzione e condizioni di un eventuale cessate il fuoco controllabile.

L’opinione pubblica europea continua a interrogarsi sui costi della guerra, sui sostegni a Kiev e sulla tenuta delle difese comuni. I governi devono confrontare la necessità di aiutare l’Ucraina con i vincoli delle proprie economie. Ma discutere risorse e strategie non dovrebbe significare perdere di vista chi subisce direttamente bombardamenti, interruzioni di elettricità, trasferimenti forzati e lutti. La popolazione civile non è un dettaglio del conflitto, è la sua prima vittima.

La notte di Kstovo conferma dunque la persistenza di una guerra logorante e tecnologicamente mutevole. Droni e raffinerie occupano i titoli, ma nessuna operazione singola autorizza a proclamare una vittoria strategica conclusiva. La distanza fra capacità di colpire e capacità di costruire una pace rimane enorme. Il prossimo sviluppo andrà misurato non soltanto sui danni materiali, ma sull’apertura di percorsi diplomatici verificabili e sulla protezione delle persone intrappolate nella guerra.

Le informazioni di questa giornata ricordano anche quanto sia difficile verificare una guerra in tempo reale. Fotografie e video devono essere localizzati, datati e confrontati con più testimonianze; le rivendicazioni militari vanno attribuite ai rispettivi governi. Aggiungere certezza dove esiste soltanto un annuncio non aiuta i cittadini a comprendere il conflitto. La precisione sui limiti delle conoscenze è parte integrante del diritto a essere informati, soprattutto quando le immagini arrivano in pochi secondi e le verifiche richiedono molte ore.

Le immagini visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.