🌐 Al vertice Apec di Shenzhen Trump saluta Putin dopo l’accoglienza personale di Xi in aeroporto. Il 19 novembre è previsto il confronto tra i tre presidenti, mentre Pechino rilancia commercio aperto e cooperazione tecnologica.

La stretta di mano prima del confronto a tre

Una stretta di mano tra Donald Trump e Vladimir Putin apre la giornata diplomatica di Shenzhen, dove la Cina ospita il vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico. Il presidente russo si è avvicinato a quello americano prima della tradizionale fotografia dei leader: i due si sono salutati, ma il gesto non equivale a un negoziato bilaterale. Il confronto con il presidente cinese Xi Jinping è invece in programma giovedì 19 novembre, a margine dei lavori Apec.

Trump è arrivato in Cina mercoledì 18 novembre, proveniente dalle Filippine. Ad accoglierlo all’aeroporto internazionale Bao’an è stato personalmente Xi, che lo ha salutato ai piedi della scaletta dell’aereo presidenziale. L’arrivo e il successivo saluto con Putin sono due momenti distinti della visita: il primo riguarda l’accoglienza del Paese ospitante, il secondo il contatto tra i presidenti americano e russo prima della foto di gruppo.

Xi accoglie Trump e richiama la reciprocità

La cerimonia in aeroporto ha avuto un’impronta solenne: guardia d’onore, inni nazionali, bandiere cinesi e americane e un bambino che ha consegnato fiori al presidente statunitense. Xi ha collegato l’accoglienza a quella ricevuta durante la sua visita negli Stati Uniti nel settembre precedente, richiamando la tradizione cinese della reciprocità nella cortesia. Trump lo ha ringraziato per la presenza personale e per l’organizzazione riservata alla visita.

Nel resoconto diffuso dal ministero degli Esteri cinese, Xi ha indicato come obiettivi del confronto le relazioni tra Pechino e Washington, la cooperazione nell’Asia-Pacifico e il quadro internazionale. Ha richiamato una relazione di stabilità strategica fondata su rispetto, equità e reciprocità. Sono le intenzioni espresse dal presidente cinese: l’accoglienza non costituisce, di per sé, l’annuncio di un’intesa sui dossier ancora aperti.

Il trilaterale del 19 novembre: cosa è confermato

L’appuntamento tra Xi, Putin e Trump è stato annunciato ufficialmente dalla diplomazia cinese per il 19 novembre a Shenzhen. Va quindi distinto dagli incontri e dalle cerimonie già avvenuti il giorno precedente. Il vertice a tre è un evento programmato, non un confronto già concluso: alla sera del 18 novembre non si possono attribuire a quel tavolo decisioni, concessioni o documenti concordati.

Il controllo degli armamenti nucleari figura tra gli argomenti attesi. Prima del viaggio, Trump aveva inoltre indicato la guerra russa in Ucraina tra le questioni che intendeva affrontare con i presidenti cinese e russo. Questa indicazione descrive l’agenda annunciata dal presidente americano, non un accordo preventivo tra le delegazioni. Il comunicato cinese che fissa il trilaterale conferma data, luogo e partecipanti, senza pubblicarne un programma dettagliato.

Commercio e filiere, il messaggio cinese alle imprese

Accanto alla diplomazia tra i presidenti, Shenzhen ospita il confronto con il mondo produttivo. Nel discorso del 18 novembre al CEO Summit, Xi ha sostenuto la necessità di difendere il sistema commerciale multilaterale imperniato sull’Organizzazione mondiale del commercio, favorire scambi e investimenti aperti e mantenere stabili le catene industriali e di approvvigionamento. Ha inoltre rilanciato il percorso verso un’area di libero scambio dell’Asia-Pacifico.

Il presidente cinese ha presentato pace, apertura, innovazione e benefici condivisi come i quattro assi della cooperazione regionale. Ha chiesto di affrontare le divergenze attraverso dialogo e consultazione, sostenendo che sicurezza e stabilità siano condizioni dello sviluppo economico. Si tratta della posizione politica esposta da Pechino, non di una dichiarazione comune già sottoscritta da tutti i leader presenti al vertice.

Sul versante interno, Xi ha promesso un’ulteriore apertura del mercato cinese, con interventi non soltanto su tariffe e accesso, ma anche su regole, regolamentazione e standard. Nel suo intervento ha presentato il quindicesimo piano quinquennale come un insieme di opportunità per le imprese internazionali. Le promesse rivolte agli investitori restano distinte dai provvedimenti necessari a tradurle in condizioni operative per chi commercia o produce in Cina.

Intelligenza artificiale e apertura nell’agenda economica

La tecnologia occupa uno spazio esplicito nel discorso cinese. Xi ha proposto collaborazioni scientifiche, maggiore cooperazione nell’economia digitale e nell’intelligenza artificiale e sostegno alla transizione verde. Ha citato robot industriali e agricoli, guida autonoma e consegne con droni come esempi delle applicazioni sperimentate nel Paese. Il messaggio alle aziende è quello di una Cina che si propone come mercato e terreno di sviluppo per nuove attività.

Il percorso preparatorio dell’Apec 2026 ha incluso riunioni dedicate a commercio, energia, trasporti, finanza, sicurezza alimentare e piccole e medie imprese. Secondo il bilancio pubblicato dal governo cinese prima del vertice, l’anno di presidenza ha superato i trecento incontri ed eventi. Tra i risultati attesi a Shenzhen figurano una dichiarazione dei leader e ulteriori iniziative su connettività, economia digitale e intelligenza artificiale: obiettivi annunciati, da non confondere con gli esiti finali.

Come funziona l’Apec e quali sono le scadenze

L’Apec riunisce 21 economie e non funziona come un’organizzazione che impone obblighi attraverso un trattato. Le decisioni sono adottate per consenso e gli impegni vengono assunti volontariamente. Il forum mette in relazione governi, imprese e altri partecipanti sui temi della crescita, degli investimenti e degli scambi. Questa struttura distingue il lavoro economico multilaterale dagli eventuali accordi negoziati separatamente tra singoli leader o gruppi di Paesi.

La riunione dei leader economici è fissata per il 18 e 19 novembre, sotto la presidenza di Xi, con il tema della costruzione di una comunità dell’Asia-Pacifico orientata alla prosperità condivisa. Il calendario distingue questo appuntamento dal CEO Summit, dedicato al confronto con i vertici delle imprese e programmato per il 17 e 18 novembre. Nel 2026 la Cina ospita l’Apec per la terza volta, dopo Shanghai nel 2001 e Pechino nel 2014.

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