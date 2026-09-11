Trump ai Repubblicani: “Votate o andrete all’inferno”

🌐 Donald Trump chiude la convention repubblicana di Dallas trasformando le elezioni di midterm in un referendum personale: appello al voto, promessa di un dividendo da 5.000 dollari e un insolito giuramento collettivo di fedeltà politica.

Donald Trump non sarà sulla scheda elettorale delle elezioni di metà mandato, ma a Dallas ha fatto di tutto per convincere i suoi sostenitori del contrario. La convention repubblicana del 2026 si è chiusa con un messaggio inequivocabile: a novembre si voterà anche per lui.

Il presidente americano ha scelto ancora una volta il linguaggio della mobilitazione totale. Ha chiesto ai suoi sostenitori di comportarsi come se il suo nome fosse sulla scheda, ha promesso un possibile “dividendo Trump” da 5.000 dollari per ogni adulto americano in caso di vittoria repubblicana e, nella parte più insolita della serata, ha guidato la platea in una sorta di giuramento collettivo a favore del voto repubblicano.

Il tutto accompagnato da una formula destinata a fare il giro del mondo: “Andate a votare o andrete all’inferno”.

La battuta, volutamente provocatoria, racchiude bene il tono dell’evento. Quella di Dallas non è stata soltanto una convention di partito. È stata soprattutto una dimostrazione di quanto il Partito Repubblicano continui a ruotare attorno alla figura di Trump e di quanto il presidente consideri le midterm un passaggio decisivo per la seconda parte del suo mandato.

Trump trasforma le midterm in un referendum sulla sua presidenza

Negli Stati Uniti le elezioni di metà mandato hanno una caratteristica che preoccupa tradizionalmente il presidente in carica: il partito alla Casa Bianca tende a perdere terreno.

Trump lo sa e non ha cercato di nascondere il problema. Al contrario, ha scelto di affrontarlo portando se stesso al centro della campagna elettorale.

“Pretendete che io sia sulla scheda”, è stato in sostanza il suo appello. Una strategia molto diversa da quella di un presidente che cerchi di lasciare ai singoli candidati la responsabilità delle proprie campagne.

Nel discorso di Dallas Trump ha riconosciuto apertamente che quando lui è candidato gli elettori repubblicani si mobilitano più facilmente, mentre quando il suo nome non compare sulla scheda la partecipazione può diminuire. Da qui l’invito a considerare il voto del 3 novembre come una sorta di prosecuzione della sua stessa elezione.

Il ragionamento è semplice: se i Repubblicani perdono la maggioranza al Congresso, perde anche Trump.

Ed è proprio questo il messaggio che il presidente vuole imprimere agli elettori. Non una serie di competizioni locali separate, ma una sola grande sfida nazionale.

Il “dividendo Trump” da 5.000 dollari

L’altra grande promessa arrivata dalla convention è quella destinata probabilmente a generare il dibattito più acceso nelle prossime settimane.

Trump ha annunciato che, se i Repubblicani manterranno il controllo della Camera e del Senato, ogni adulto americano potrebbe ricevere un pagamento di 5.000 dollari.

Il presidente lo ha presentato come un dividendo legato alla forza dell’economia e agli introiti prodotti dalla sua politica commerciale. Il denaro, secondo la sua impostazione, dovrebbe essere speso negli Stati Uniti.

Ma dietro l’effetto politico della promessa rimangono interrogativi sostanziali.

Una distribuzione di questo tipo avrebbe infatti un costo potenziale nell’ordine di oltre mille miliardi di dollari, fino a circa 1.300-1.350 miliardi secondo le diverse stime circolate nelle ultime ore. Servirebbe inoltre un intervento del Congresso e non sono ancora stati definiti in modo dettagliato né il meccanismo né le effettive modalità di finanziamento.

Il problema non è soltanto contabile.

Gli stessi ambienti repubblicani hanno espresso dubbi sulla sostenibilità dell’operazione. Una parte del partito teme che un trasferimento di denaro di queste dimensioni possa alimentare ulteriormente l’inflazione o aggravare una situazione fiscale già caratterizzata da un deficit molto elevato.

La promessa dei 5.000 dollari è quindi diventata contemporaneamente un’arma elettorale e un potenziale punto debole della strategia di Trump.

Da una parte offre agli elettori una cifra immediatamente comprensibile e facilmente comunicabile. Dall’altra obbliga la Casa Bianca e il Congresso a spiegare come trasformare uno slogan da convention in una misura concretamente finanziabile.

Il giuramento che porta Trump ancora più al centro

Ma il momento più emblematico della convention non è stato necessariamente quello economico.

Trump ha chiesto alla platea di alzare la mano e di impegnarsi pubblicamente a recarsi alle urne. La formula ha assunto i contorni di un giuramento personale, con il presidente al centro della promessa.

È un passaggio che racconta meglio di molti discorsi la trasformazione del rapporto tra Trump e il Partito Repubblicano.

La tradizionale logica di partito prevede che siano il programma, i candidati e l’organizzazione territoriale a mobilitare gli elettori. A Dallas, invece, la dinamica è sembrata rovesciata: è Trump a chiedere personalmente agli elettori di dimostrare la propria fedeltà attraverso il voto.

Non è soltanto una questione di comunicazione politica.

Il messaggio implica che la fedeltà al presidente costituisca una delle principali chiavi per interpretare il voto di novembre. Una scelta che rafforza enormemente la presa di Trump sul partito, ma che presenta anche un rischio: se i Repubblicani dovessero perdere una o entrambe le Camere, il risultato potrebbe essere letto come una bocciatura della sua leadership.

JD Vance prepara il terreno per il 2028

A Dallas non c’era soltanto il presente del Partito Repubblicano. C’era anche, inevitabilmente, il suo futuro.

JD Vance ha avuto un ruolo centrale nella convention e ha pronunciato un intervento destinato ad alimentare le speculazioni sulla successione politica di Trump.

Il vicepresidente ha attaccato duramente i Democratici, descrivendoli come un partito radicale e ostile all’America, e ha chiesto agli elettori di valutare i risultati ottenuti dall’amministrazione nei primi mesi del secondo mandato.

Ma dietro la retorica elettorale c’è un elemento più strategico. Vance è sempre più percepito come uno dei possibili protagonisti della corsa presidenziale del 2028.

La convention gli ha offerto quindi una doppia occasione: rafforzare la propria immagine davanti alla base MAGA e dimostrare di poter parlare al movimento anche oltre Trump.

Il suo messaggio è rimasto però perfettamente allineato a quello del presidente. I Democratici sono stati presentati come una minaccia ideologica, mentre il voto repubblicano è stato associato alla difesa dell’identità americana e dei risultati dell’amministrazione.

La convention racconta anche le difficoltà del GOP

Dietro la sicurezza mostrata sul palco, però, esiste un problema politico che Trump non può ignorare.

Il presidente arriva alle midterm in una fase nella quale la sua popolarità è sotto pressione, mentre l’economia e il costo della vita continuano a rappresentare temi sensibili per gli elettori.

Anche il contesto internazionale pesa. La guerra con l’Iran, l’aumento dei prezzi dell’energia e le preoccupazioni sull’inflazione rendono più difficile presentare l’attuale fase come una semplice “età dell’oro”, come ha fatto Trump durante il suo intervento.

Il contrasto tra la narrazione del presidente e alcuni segnali economici è diventato evidente proprio nei giorni della convention. Mentre Trump rivendicava una situazione economica eccezionale, i mercati mostravano nervosismo, con il petrolio sopra i 100 dollari al barile e i rendimenti dei Treasury in aumento.

Il problema per i Repubblicani è dunque convincere gli elettori che la promessa di una nuova prosperità sia già realtà, oppure che abbia bisogno di altro tempo per produrre i risultati annunciati.

L’obiettivo è salvare Camera e Senato

La posta in gioco è enorme.

Se i Democratici riuscissero a conquistare una delle due Camere, l’agenda legislativa di Trump subirebbe un brusco rallentamento. Se invece il GOP riuscisse a mantenere il controllo sia della Camera sia del Senato, il presidente potrebbe affrontare la seconda parte del mandato con un margine politico molto più ampio.

Per questo Trump ha trasformato le midterm in una prova di forza personale.

Non vuole soltanto aiutare i candidati repubblicani. Vuole che gli elettori considerino il loro successo come una conferma della sua presidenza.

La strategia presenta però una contraddizione. Più Trump personalizza il voto, più rende inevitabile associare direttamente a lui anche un eventuale risultato negativo.

Se il GOP vince, sarà la prova che il movimento Trump resta dominante. Se perde, sarà molto più difficile sostenere che la sua leadership sia ancora sufficiente a garantire il successo repubblicano.

La promessa di Trump può bastare a mobilitare gli elettori?

È questa la domanda che accompagnerà la politica americana da qui al 3 novembre.

Trump continua a possedere una capacità di mobilitazione straordinaria sulla propria base. La convention di Dallas lo ha dimostrato ancora una volta: la sua presenza domina il palco, il linguaggio della campagna e persino la strategia del partito.

Ma le midterm non sono un’elezione presidenziale.

Gli elettori possono essere meno interessati alla figura del presidente e molto più concentrati su inflazione, salari, prezzi della benzina, sicurezza, immigrazione e politica estera.

Ed è proprio qui che si giocherà la partita più difficile.

Il “dividendo Trump” da 5.000 dollari è una promessa enorme, ma non può essere considerato automaticamente una garanzia di consenso. Gli interrogativi sul finanziamento sono già emersi e alcuni Repubblicani hanno espresso scetticismo.

Allo stesso modo, trasformare il voto in una prova di fedeltà personale può galvanizzare la base più convinta, ma rischia di non convincere gli indipendenti e gli elettori moderati che potrebbero determinare gli equilibri in diversi collegi.

Trump chiude la convention, ma la vera sfida comincia ora

La convention di Dallas ha quindi raggiunto il suo obiettivo più immediato: riportare Donald Trump al centro della scena politica americana.

Il presidente ha fatto quello che gli riesce meglio: ha trasformato una competizione elettorale complessa in una storia semplice, polarizzante e personale.

Da una parte c’è Trump, con la sua promessa di una nuova età dell’oro, il dividendo da 5.000 dollari e la richiesta di affidargli ancora una volta il controllo politico del Paese.

Dall’altra ci sono i Democratici, descritti dal palco repubblicano come una minaccia radicale alla sicurezza, all’economia e ai valori americani.

Nel mezzo ci sono milioni di elettori che dovranno decidere se partecipare e, soprattutto, se trasformare davvero il voto di novembre in un referendum sul presidente.

Trump lo ha chiesto senza mezzi termini. Ha persino chiesto ai suoi sostenitori di immaginare il suo nome sulla scheda.

Ora dovrà dimostrare che la sua capacità di riempire arene, accendere folle e dominare il dibattito pubblico è ancora sufficiente per fare la differenza anche quando il suo nome, questa volta davvero, non comparirà sulla scheda elettorale.