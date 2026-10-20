Il bazar online dei vestiti rubati: shopping choc dopo i saccheggi

🌐 Francia nel caos, ma dopo i saccheggi arriva anche il mercato online della refurtiva. Vestiti firmati, sneakers, maglie sportive, borse di lusso e cosmetici sottratti durante le violenze del 17 ottobre 2026 compaiono su Vinted, Leboncoin ed eBay, trasformando le piattaforme di vendita tra privati in una vetrina per merce di sospetta provenienza illecita. Alcuni annunci riportano persino riferimenti espliciti ai disordini, mentre altri mostrano capi nuovi con etichette e dispositivi antitaccheggio ancora applicati. Scoppia lo scandalo dello shopping online della refurtiva: il governo francese convoca i marketplace e pretende la rimozione delle inserzioni sospette.

Francia, dai negozi saccheggiati allo shop online della refurtiva

Prima le vetrine sfondate, gli scaffali svuotati e i negozi devastati. Poi, nel giro di poche ore, la comparsa di un inquietante fenomeno commerciale: prodotti presumibilmente rubati durante i disordini francesi messi in vendita sulle piattaforme digitali utilizzate quotidianamente da milioni di consumatori.

È quanto emerge dopo le proteste del 17 ottobre, quando manifestazioni contro il caro vita e il peggioramento dei servizi pubblici sono state accompagnate, in numerose città, da episodi di violenza e saccheggio.

Il passaggio dalle razzie alla rivendita è stato rapidissimo. Mentre commercianti e addetti alle pulizie cercavano di rimettere in ordine le attività danneggiate, sui marketplace comparivano annunci di abbigliamento, accessori e prodotti di bellezza a prezzi fortemente ribassati.

La novità più clamorosa è che la refurtiva non viene necessariamente nascosta nei circuiti clandestini: parte dell’offerta sospetta compare sulle normali piattaforme di shopping online.

Vinted, il negozio virtuale dei capi trafugati: abiti firmati e sneakers a saldo

Al centro delle polemiche c’è Vinted, uno dei marketplace più popolari per acquistare e rivendere vestiti e accessori.

Il meccanismo è semplice: un utente pubblica una fotografia, aggiunge una descrizione, indica il prezzo e mette il prodotto a disposizione degli acquirenti. Una procedura pensata per favorire il riutilizzo degli oggetti che, secondo le segnalazioni emerse in Francia, sarebbe stata sfruttata anche per proporre merce sospettata di provenire dai saccheggi.

Tra le inserzioni documentate figurano maglioni, scarpe sportive, capi di marca, maglie da calcio e accessori di lusso. In alcuni casi i prodotti appaiono nuovi, con il cartellino originale, confezioni intatte o dispositivi antitaccheggio ancora presenti.

La dicitura «del 17 ottobre» diventa il marchio della merce sospetta

Alcuni annunci sono arrivati a riportare riferimenti diretti alla giornata delle violenze, attraverso descrizioni come «maglione rubato durante la manifestazione del 17 ottobre».

Un’espressione che sembra trasformare la provenienza illecita in una caratteristica commerciale, quasi fosse il nome di una promozione.

Ma gli annunci sospetti non sono necessariamente autentiche confessioni di furto: immagini e descrizioni devono essere verificate, e soltanto gli accertamenti possono stabilire se ciascun articolo provenga effettivamente da un negozio saccheggiato.

Il caso della maglia del Lille ancora con l’antitaccheggio

Uno degli esempi più significativi riguarda una maglia del LOSC Lille proposta online con il dispositivo antitaccheggio ancora applicato.

Il negozio ufficiale del club risulta tra le attività colpite durante i disordini nella città francese. La presenza dell’antitaccheggio ha alimentato i sospetti sull’origine del prodotto e reso l’annuncio particolarmente discusso.

Non è l’unico caso. Sono state segnalate sneakers Nike, lotti di vestiti nuovi e accessori venduti a prezzi molto inferiori a quelli abituali, anche da account aperti recentemente.

L’aspetto più preoccupante riguarda la velocità con cui gli oggetti possono passare dalle mani di chi li ha sottratti ai potenziali compratori, attraverso un sistema digitale accessibile anche da uno smartphone.

Non solo vestiti: cosmetici e borse di lusso finiscono nelle inserzioni

Accanto all’abbigliamento, le segnalazioni coinvolgono cosmetici, profumi, trucchi, smartphone e accessori di alta gamma.

Particolare attenzione hanno suscitato le fotografie di sacchetti pieni di prodotti Sephora, proposti attraverso annunci con riferimenti al 17 ottobre.

In alcuni casi, confezioni e lotti di cosmetici sono stati pubblicizzati per pochi euro, alimentando curiosità e indignazione.

Sui social sono circolate anche immagini di borse e altri articoli che i venditori presentavano come occasioni irripetibili. Non tutti questi contenuti sono stati autenticati, ma il loro numero ha attirato l’attenzione delle autorità.

I social fanno pubblicità al bazar: video, commenti e caccia all’affare

La possibile rivendita della refurtiva non si esaurisce nei marketplace. TikTok e X sono diventati canali di diffusione delle inserzioni sospette, attraverso fotografie, filmati e condivisioni.

Alcuni utenti hanno mostrato borse piene di prodotti, indirizzando gli interessati verso profili di compravendita. In questo modo i social funzionano come una vetrina pubblicitaria, mentre la trattativa può proseguire sulle piattaforme specializzate.

Il fenomeno ha provocato reazioni contrastanti: c’è chi denuncia la gravità dei fatti e chi commenta gli annunci con ironia, trattando il bottino come una nuova categoria di occasioni commerciali.

Ma dietro ogni articolo effettivamente rubato ci sono un’attività danneggiata, un proprietario e lavoratori che subiscono le conseguenze economiche dei saccheggi.

Il governo francese interviene: stretta su Vinted, eBay e Leboncoin

La proliferazione delle inserzioni sospette ha spinto il governo francese a intervenire direttamente.

La ministra delegata al Digitale, Anne Le Hénanff, ha convocato i rappresentanti dei principali marketplace, chiedendo misure rapide per individuare e rimuovere gli annunci relativi a beni presumibilmente trafugati.

Vinted ha annunciato di aver già eliminato inserzioni sospette, rafforzando i controlli e ribadendo una politica di tolleranza zero verso il commercio di prodotti rubati.

La società ha inoltre dichiarato la disponibilità a collaborare con le autorità per identificare gli account coinvolti e contrastare le vendite illecite.

La questione riguarda direttamente anche Leboncoin ed eBay, piattaforme sulle quali possono essere pubblicati annunci da venditori privati.

L’intervento istituzionale punta a impedire che i servizi di compravendita diventino uno sbocco commerciale per la merce sottratta durante i disordini.

Comprare abiti rubati online non è un affare: il rischio di ricettazione

La convenienza apparente può nascondere conseguenze giudiziarie molto serie.

In Francia, acquistare consapevolmente un bene proveniente da furto può integrare il reato di ricettazione, disciplinato dall’articolo 321-1 del Codice penale francese, con pene che nella fattispecie ordinaria possono arrivare a cinque anni di reclusione e 375mila euro di multa.

Un prezzo particolarmente basso non dimostra da solo che un articolo sia rubato. Tuttavia, cartellini antitaccheggio, inserzioni esplicitamente collegate ai saccheggi e grandi quantità di prodotti nuovi possono costituire segnali di allarme.

Anche chi acquista inconsapevolmente un bene rubato rischia di doverlo restituire al legittimo proprietario, pur non avendo necessariamente commesso un reato.

Dalle strade devastate agli scaffali digitali: il nuovo volto dei saccheggi

La vicenda francese mette in luce una trasformazione del fenomeno: il saccheggio può proseguire economicamente anche dopo che le violenze nelle strade sono terminate.

Non occorrono necessariamente magazzini clandestini o reti di intermediari tradizionali. Bastano un telefono, alcune fotografie e un account su una piattaforma di compravendita per tentare di raggiungere potenziali acquirenti.

La sfida delle autorità sarà ricostruire la provenienza degli articoli, identificare i responsabili e impedire che il commercio digitale favorisca la monetizzazione dei furti.

La Francia si trova così davanti a un doppio fronte: riparare i danni alle attività commerciali e fermare lo shopping online della refurtiva. Perché i saccheggi non possono diventare una stagione di saldi a spese di chi è stato derubato.

Le fotografie visualizzate sono riferimenti di repertorio di corredo all’articolo, meramente indicative.