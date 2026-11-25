🌐 La panchina rossa al Palagiustizia di Torino divide l’avvocatura. La Camera penale ne contesta la collocazione interna; le Pari opportunità difendono il simbolo. Il nodo culturale è non confondere il contrasto alla violenza con un giudizio anticipato sugli imputati.

La panchina contestata nel luogo delle garanzie

Una panchina rossa nel Palazzo di giustizia: per ricordare le donne vittime di violenza, ma anche per rendere visibile un impegno delle istituzioni. A Torino questo gesto è diventato terreno di scontro nell’avvocatura. L’inaugurazione è prevista per il 25 novembre 2026 alle 10, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Al momento della verifica, la cerimonia deve ancora svolgersi.

La Camera penale “Vittorio Chiusano”, presieduta da Davide Richetta, contesta la collocazione dentro il complesso giudiziario e propone il giardino esterno intitolato a Lidia Poët. Non dichiara contrarietà alla lotta contro la violenza: ritiene invece che quel simbolo, davanti a chi deve essere giudicato, possa suggerire uno schieramento preventivo. È questa interpretazione, non l’esistenza della panchina, il punto controverso.

Che cosa sostengono i penalisti

Il ragionamento dei penalisti parte da un principio essenziale: il tribunale deve appartenere tanto a chi denuncia quanto a chi viene denunciato. Nella posizione espressa dalla Camera penale, la protezione delle donne e la presunzione di innocenza sono valori entrambi da difendere. La preoccupazione riguarda l’impressione che potrebbe ricavare un imputato accusato di violenza, prima ancora della decisione sul suo caso.

Questo richiamo merita di essere preso sul serio, senza caricature. Nessuna accusa equivale a una condanna: l’articolo 27 della Costituzione esclude che l’imputato sia considerato colpevole prima della condanna definitiva. L’articolo 111 impone un processo nel contraddittorio, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. Sono garanzie sostanziali, non ostacoli alla tutela delle persone offese.

La replica: un simbolo non decide un processo

Il Comitato pari opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino, presieduto da Cesarina Manassero, respinge però il passaggio successivo: l’idea che il simbolo comprometta quelle garanzie. La sua risposta distingue l’impegno contro un fenomeno dalla valutazione di una singola responsabilità. La panchina non identifica imputati, non stabilisce chi abbia subito un determinato reato e non anticipa sentenze.

È una distinzione decisiva anche sul piano culturale. Essere contro la violenza non significa essere contro il diritto di difesa. Una giustizia rispettosa dei diritti deve poter affermare il primo principio senza indebolire il secondo. Considerarli necessariamente rivali conduce invece a una falsa alternativa: come se il riconoscimento pubblico della dignità delle donne sottraesse automaticamente spazio alle ragioni di chi è accusato.

Il Comitato richiama inoltre la memoria delle vittime della criminalità organizzata presente negli uffici giudiziari e l’intitolazione del Palagiustizia torinese a Bruno Caccia. Il paragone serve a contestare l’equivalenza tra memoria civile e pregiudizio processuale: ricordare chi è stato colpito dalla criminalità non significa attribuire una responsabilità personale a chiunque entri in un’aula per essere giudicato.

Dove il formalismo diventa miopia

La debolezza della richiesta di spostamento sta qui: attribuisce a un oggetto commemorativo una capacità di orientare il giudizio che andrebbe dimostrata, non semplicemente evocata. La miopia è confondere la neutralità del giudice con la neutralità davanti alla violenza. La prima è indispensabile; la seconda non può diventare il prezzo da pagare per rendere credibile un processo equo.

Il formalismo diventa un limite quando finisce per oscurare il significato educativo del gesto. Una panchina non interroga testimoni, non valuta prove, non sostituisce la motivazione di una sentenza. Il suo linguaggio è diverso: invita a riconoscere un problema e a non renderlo invisibile. Chiederle di tacere per proteggere l’imparzialità rischia di assegnare al silenzio un valore di garanzia che non possiede.

Questo non autorizza a liquidare ogni obiezione dei difensori come insensibilità, né a trasformare una discussione sulla collocazione in un’accusa personale. La critica deve restare sul merito: perché un messaggio generale di rispetto dovrebbe essere incompatibile con l’accertamento rigoroso dei fatti? È su questo nesso, non sulla buona fede dei protagonisti, che la posizione contraria appare culturalmente poco lungimirante.

Il valore educativo non sostituisce le tutele

Il riferimento alla crescita culturale non è un’aggiunta ornamentale. La Convenzione di Istanbul dedica spazio alla prevenzione, alla sensibilizzazione, all’educazione e alla formazione professionale. Il Consiglio d’Europa ne illustra gli obiettivi indicando il contrasto agli stereotipi, il rispetto reciproco e la gestione non violenta dei conflitti. Il cambiamento richiesto non riguarda dunque soltanto ciò che accade dopo una denuncia.

Da questa prospettiva, il valore della panchina è un invito, non una soluzione autosufficiente. Non sarebbe ragionevole attribuirle risultati che non sono dimostrati; sarebbe altrettanto riduttivo negarle ogni funzione perché non è uno strumento processuale. Simboli, formazione e garanzie operano su piani differenti: chiedere coerenza tra questi piani è più utile che opporli, come se uno dovesse necessariamente arretrare per lasciare spazio all’altro.

L’appuntamento annunciato al Palagiustizia

L’avviso dell’Ordine presenta infatti la panchina come un segno di memoria, sensibilizzazione e impegno istituzionale nella prevenzione e nel contrasto della violenza. Non come uno strumento per orientare l’esito delle controversie. È questa la finalità dichiarata dell’appuntamento torinese, pubblicato dall’Ordine già il 5 novembre.

La locandina prevede i saluti della presidente della Corte d’appello Alessandra Bassi, della procuratrice generale Lucia Musti, del presidente del Tribunale Modestino Villani, del procuratore della Repubblica Giovanni Bombardieri e della presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati Simona Grabbi.)

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