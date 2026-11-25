🌐 Gli ascolti ATP Finals in chiaro scendono nel confronto con il 2025: la ricostruzione indica un calo del 56%. Ma biglietti e presenze a Torino crescono. Intanto Sinner annuncia l’intervento, senza fissare il rientro.

Due pubblici, due bilanci diversi

Le ATP Finals senza Jannik Sinner presentano due bilanci molto diversi: meno pubblico davanti alla televisione in chiaro, più presenze attorno al torneo di Torino. La ricostruzione degli ascolti delle otto partite trasmesse da Mediaset indica una flessione del 56% rispetto al 2025. Il bilancio illustrato dal presidente della FITP Angelo Binaghi registra invece una crescita dei biglietti venduti. Sono misure differenti: la prima riguarda la visione televisiva, la seconda la partecipazione all’evento.

L’assenza del campione italiano è il dato sportivo che accompagna questo confronto, ma non basta, da sola, a spiegare ogni variazione. Tra le due edizioni cambiano anche emittente in chiaro, partite e protagonisti. Il torneo si è concluso domenica 22 novembre 2026 con la vittoria di Carlos Alcaraz su Alexander Zverev: Sinner, vincitore dell’edizione precedente, non ha partecipato per infortunio.

Che cosa significano i 10,5 milioni in meno

Il confronto disponibile somma gli ascolti medi di otto incontri per ciascuna edizione: da 18,72 milioni nel 2025 a 8,24 milioni nel 2026. La differenza è di 10,48 milioni, arrotondabile a 10,5 milioni. La media per partita passa così da 2,34 a 1,03 milioni. Queste cifre descrivono una contrazione consistente dell’esposizione televisiva delle gare considerate, non un conteggio nominativo degli appassionati che hanno smesso di seguire il tennis.

È una distinzione essenziale: non sono 10,5 milioni di persone diverse scomparse dal pubblico. Chi segue più incontri contribuisce più volte alla somma degli ascolti delle singole partite. Inoltre, il perimetro riguarda le trasmissioni in chiaro e non rappresenta automaticamente l’intera audience del torneo, che comprende anche l’offerta a pagamento. Il risultato resta negativo, ma va letto nella sua dimensione corretta, senza trasformarlo nella misura complessiva del seguito del tennis italiano.

Lo share e il peso della finale

Nella stessa ricostruzione, lo share medio degli incontri scende dal 13,6% al 6,4%: 7,2 punti percentuali in meno. Il confronto aggregato va però considerato con una cautela: non è disponibile, nei riscontri consultati, un prospetto primario completo che consenta di ricontrollare tutte le finestre di trasmissione e i criteri della media. La coerenza aritmetica dei totali non elimina questa limitazione documentale.

Un riscontro distinto riguarda l’ultimo incontro: la finale Zverev-Alcaraz, trasmessa su Italia 1, ha raccolto 1.441.000 spettatori e l’8,8% di share. È il dato che rende più visibile la distanza dal richiamo esercitato un anno prima dalla finale con Sinner. Resta però un confronto tra due appuntamenti differenti, non una prova sperimentale capace di isolare quanto abbia inciso ciascun fattore sul comportamento del pubblico.

Sinner pesa, ma il confronto non isola una sola causa

Nel 2025 Sinner aveva affrontato e battuto Alcaraz nell’incontro per il titolo. Quest’anno quel confronto non si è ripetuto, mentre il pubblico italiano ha potuto seguire nel torneo Flavio Cobolli. La diversa composizione del tabellone è quindi parte del contesto. Leggere il calo come un segnale della capacità di richiamo di Sinner è plausibile; attribuirgli matematicamente l’intera perdita sarebbe invece una conclusione più forte dei dati disponibili.

Anche la collocazione televisiva è cambiata. Una semifinale e la finale, inizialmente annunciate su Canale 5, sono state spostate su Italia 1. La modifica del palinsesto è documentata; le valutazioni interne che l’hanno determinata non possono essere ricostruite come fatti certi. Allo stesso modo, il risultato degli ascolti non permette, senza dati completi su costi e ricavi, di stabilire il bilancio economico dell’operazione per l’emittente.

All’Inalpi Arena i numeri crescono

Il quadro cambia guardando al botteghino. Secondo i dati presentati da Binaghi, i tagliandi venduti sono stati 194.808, contro 185.356 nel 2025, con un incremento del 5,1%. Il presidente federale ha riferito di quindici sessioni consecutive esaurite. Questi numeri impediscono di descrivere l’intera manifestazione come un evento disertato: il calo televisivo e la partecipazione sugli spalti raccontano aspetti diversi della stessa settimana torinese.

Va precisato anche il significato delle 233.285 presenze complessive, superiori alle 229.785 dell’anno precedente: includono campo centrale, allenamenti, Fan Village e spettacolo inaugurale. Non coincidono dunque con i soli biglietti delle partite né certificano altrettanti visitatori unici. Nel bilancio presentato è indicata inoltre una crescita degli incassi del 18%. Affluenza, ricavi e audience televisiva restano indicatori da affiancare, non da sovrapporre.

L’aggiornamento sul campione e il risultato del campo

Nel frattempo, la situazione di Sinner ha avuto uno sviluppo concreto. Il 24 novembre il tennista ha annunciato di essersi sottoposto a un piccolo intervento per migliorare le condizioni della bandelletta ileotibiale, dopo che le cure precedenti non avevano dato la risposta sperata. Ha comunicato l’avvio del recupero, ma non una data di ritorno alle competizioni. Tempi precisi e conseguenze sul calendario non vanno quindi presentati come già definiti.

Sul campo, l’edizione torinese ha consegnato ad Alcaraz il suo primo titolo alle Finals. Lo spagnolo ha superato Zverev per 6-2, 7-6, con il tie-break chiuso 9-7. Nell’albo d’oro succede proprio a Sinner, che nella finale del 2025 lo aveva sconfitto 7-6, 7-5.

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